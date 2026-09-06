גדי איזנקוט הודיע בצהריים (ראשון) על צירופה של עדי אלטשולר, כלת פרס ישראל ובעלת עיטור הנשיא, שייסדה את תנועת "כנפיים של קרמבו" ואת המיזם החברתי "זיכרון בסלון". איזנקוט הודיע כי אלטשולר היא מועמדת מפלגתו לתפקיד שרת החינוך.

איזנקוט והמצטרפת החדשה - עדי אלטשולר ( צילום: יהב טרודלר )

"עדי היא מאנשי החינוך והחברה הבולטים בישראל. במשך יותר משני עשורים היא מקדישה את חייה לחינוך, לחיבור בין אנשים ולבניית חברה ישראלית ערכית ומלוכדת יותר. היא הקימה מפעלים חינוכיים וחברתיים שהשפיעו על דור שלם והוכיחה שמנהיגות חינוכית יכולה לשנות מציאות. אני שמח שעדי נענתה לבקשתי להיות מועמדת ישר! לתפקיד שרת החינוך בממשלה שנקים. עדי מביאה איתה לישר! ניסיון, חזון ויכולת מוכחת להוביל שינוי לאומי בחינוך", אמר.

מהמפלגה נמסר כי אלטשולר פועלת במשך יותר משני עשורים בתחומי החינוך והחברה, ובמהלך השנים יזמה והקימה שלושה מפעלים חינוכיים וחברתיים פורצי דרך: תנועת "כנפיים של קרמבו" המשלבת ילדים ובני נוער עם ובלי צרכים מיוחדים, "זיכרון בסלון" שהפך למסורת ישראלית ובינלאומית, ו"אינקלו - בתי ספר וגנים מכילים".

"העשייה שהובילה אלטשולר לאורך השנים מבטאת תפיסה חינוכית רחבה, שחינוך הוא לא רק כלי להקניית ידע ולהישגים, אלא תשתית לבניית חברה ישראלית מלוכדת, ערכית ומצטיינת. פעילותה מחברת בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, בין ילדים מרקעים וצרכים שונים ובין הדורות, מתוך אמונה בכוחו של החינוך לבנות שייכות, אחריות ומנהיגות מגן ועד י"ב", נמסר.