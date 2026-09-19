"הבחירות ברוסיה היו חסרות משמעות, קראנו לזה יום של בירוקרטיה מיותרת בלי בחירה אמיתית. היינו הולכים ושולחים את הפתקים בידיעה ששום דבר לא עומד להשתנות". אולג יעקובלב (40), שעלה לישראל ממוסקבה אחרי פרוץ המלחמה עם אוקראינה ב-2022, צפוי להשתתף ב-27 באוקטובר בפעם הראשונה בחגיגת הדמוקרטיה בארץ הקודש. לדבריו, "האפשרות ללכת להצביע בבחירות שבהן תהיה השפעה אמיתית על הייצוג שלי וקידום ערכים שאני מאמין בהם היא משהו שאסור לקחת אותו כמובן מאליו".

כ-120 אלף אזרחים חדשים עלו לישראל מרוסיה ואוקראינה מאז פרוץ המלחמה ביניהן לפני ארבע שנים וחצי. לפי נתוני משרד העלייה והקליטה, יותר מ-102 אלף מהם מעל גיל 18, והם יוכלו להצביע בבחירות לכנסת ה-26 ולהוות כוח השפעה משמעותי. במערכת הבחירות הקודמת בישראל, שנערכה חודשים ספורים לאחר פרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, לרבים מהעולים עדיין לא הייתה אזרחות מוסדרת ולכן הם לא יכלו להצביע.

גלריה "הבחירות ברוסיה היו חסרות משמעות". יעקובלב ( צילום: Elena Rostunova )

קבוצת המצביעים החדשה, בהיקף כוח של כמעט שלושה מנדטים, תוכל להיכנס למשחק הפוליטי. הם באים להשפיע, לשנות, ולהשתתף במפגן דמוקרטי שמאוד שונה ממה שהכירו במדינות שמהן עלו לישראל. מבחינת יעקובלב, שהגיע כאמור לארץ מרוסיה, הנושאים החשובים ביותר בבחירות הקרובות הם לא ביטחון, כלכלה או גיוס. "בעיניי, מי שהגיע ממדינה שלא שומרת על ערכים דמוקרטיים ויחס שווה לקהילות מיעוט, מה שחשוב לו זה זכויות לקהילה הגאה, הפרדת דת מהמדינה ושמירה על מיעוטים".

הוא אמר עוד: "למדנו ברוסיה שברגע שזכויות המיעוט נפגעות, זה רק עניין של זמן עד שהזכויות של כולם ייפגעו. ברגע שאותם אנשים נשארים בשלטון במשך זמן רב, הם מתחילים לאבד קשר במציאות, וכך פוגעים גם בערכים הבסיסיים שלנו". לדברי יעקובלב, רבים מקהילת העולים החדשה מגיעים עם רצון להיות מעורבים בפוליטיקה הישראלית, לקחת חלק פעיל בדמוקרטיה ולהשפיע.

"באים להשתלב ולהשפיע"

אלסטר מורן (35), שעלה לישראל מרוסיה עוד ב-2014, לוקח כיום חלק פעיל בסיוע בקליטת המגיעים לישראל ומעורב בכמה פעילויות שמטרתן להעשיר את הידע הפוליטי המקומי שלהם. "פעמים רבות יצא לי לראות את רמת השיח בין אנשים מהקהילה הרוסית ברשתות החברתיות בנושאים פוליטיים, ולהרגיש שהרמה נורא ירודה", הוא מסביר. "לכן התחלנו במיזם חדש - מפגשים ממוקדים שבהם אנשים נפגשים לדיונים פוליטיים. כל אדם מקבל נושא, מתכונן וצריך להגן עליו. זה מוביל למצב שבו העולים החדשים לומדים המון על המערכת הפוליטית, הנושאים שבוערים בישראל ויוצאים עם הבנה אמיתית".

"כעת הם מגיעים למקום שיש להם באמת סיכוי להשפיע". מורן

מורן מסביר שבניגוד לעבר, העולים מהשנים האחרונות הגיעו עם רצון משמעותי להשתלב ולהשפיע: "המון מהמשתתפים בפעולות שלנו הגיעו לישראל לפני רגע, וכבר מנהלים דיונים וחוקרים לעומק את כל הנושאים שבלב מערכת הבחירות. גל העלייה הנוכחי הביא איתו אנשים שרוצים לחיות במקום טוב יותר מארץ המוצא שלהם. הם מבינים עד כמה זה חשוב שלקול שלהם יש ערך, ומתכוונים לחקור ככל האפשר כדי לנצל אותו כראוי".

הוא הוסיף: "במשך כל חייהם ברוסיה, חלק ניכר מהעולים היו מתנגדי שלטון, וניסו להילחם ולהשפיע, וכעת הם מגיעים למקום שיש להם באמת סיכוי לעשות זאת. זה כמו להתאמן במשך שנים ארוכות בספורט תיאורטי, ואז להגיע לתחרות אמיתית ולהפגין את כל היכולות שלך".

מלבד הרצון לראות שינוי ביחס למצב הדמוקרטיה במדינותיהם הקודמות, רבים מהעולים החדשים - שהגיעו דעתניים יותר, מעורבים יותר, ועם רצון להשפיע - נלחמים למען מטרות רבות גם לצד אזרחים רבים אחרים. כך למשל, טטיאנה (43) מנוף הגליל מסבירה כי הדבר החשוב ביותר מבחינתה בבחירות הקרובות הוא פיתוח התשתיות והמערכות בצפון. לדבריה, "יש לי שתי בנות, וכשאני רוצה שיהיו להן פעילויות מעשירות, דברים לעשות מעבר לשעות הלימודים שהם לא לצפות בטלוויזיה, ומערכת חינוך טובה שתצמיח אותן, זה פשוט לא ריאלי באזור שלי לצערי".

"משקיעים הרבה פחות בכל הערים הקטנות". טטיאנה

זמן קצר אחרי עלייתה לישראל הבינה טטיאנה את התחושה שמלווה רבים מתושבי הצפון. "משקיעים הרבה פחות בכל הערים הקטנות", היא אומרת. "במרכז ובערים הגדולות יש הכול מהכול, אבל בפריפריה פשוט לא משקיעים, אין כלום". כדי לשנות, טטיאנה עושה כל שביכולתה כדי להבין מי מהמפלגות תוכל לקדם את מה שחשוב לה באמת. "אני הולכת למפגשים עם נציגים של המפלגות שמגיעים לאזור, נוסעת גם לערים אחרות. חשוב לי לשמוע ולהבין כמה שיותר על הרצונות והמטרות שלהם. לצערי המון מההבטחות והדברים שפוליטיקאים אומרים כיום זה בעיקר דברים שלא באמת ישתנו, ככה זה במערכת כיום. הלוואי שהיו ממנים בארץ שרים מקצועיים, עם ניסיון בתחומים שבהם הם מתעסקים, שיוכלו לשנות ולקדם באמת".

לדבריה, אחד הדברים שחסרים לה במערכת הבחירות הנוכחית הוא ייצוג הולם לקהילה הרוסית בישראל. "חשוב לי שיהיו במפלגות אנשים שבאים מהרקע שהגיעו ממנו המון מאזרחי המדינה. אנשים שיבינו וייצגו את ערכי הבסיס שחשובים להמון מאיתנו. רק אנשים שהגיעו מרוסיה יכולים להבין ולהדגיש עד כמה הגבלת כהונות לראש הממשלה חשובה, עד כמה הפרדת רשויות היא קריטית".

מלבד הערכים הדמוקרטיים, ועקרונות בסיס שעליהם הם נלחמים, רבים מאלו שעלו בשנת 2022 - בימיה האחרונים של ממשלת השינוי וראו את ממשלת נתניהו השישית נכנסת לשלטון, מצביעים על דבר מרכזי שישפיע על בחירתם. "כשהגענו לישראל עזרו לנו המון, המדינה קלטה אותנו באופן מסודר, היו המון תוכניות סיוע, עזרה במגורים, לימודי עברית ושירותים רבים שהותאמו במיוחד בשבילנו", מספרת פולינה גולניק (36) מכרמיאל. "אך עם כניסת הממשלה הנוכחית לשלטון, כמעט כל התוכניות והפעולות שביצעו למעננו בוטלו לחלוטין. התחושה הייתה שמבחינת השלטון העיקר לבטל ולשנות את מה שהקודמים עשו, בלי למצוא תחליף ראוי, ונשארנו בלי כלום".

"ראינו ירידה ופגיעה באיכות המחיה פה". גולניק

"הרגיש שפשוט שכחו מהעולים החדשים". זורקובסקי ומשפחתו

גולניק מסבירה כי לדעתה "במהלך השנים האלו ראינו ירידה ופגיעה באיכות המחיה פה, זה צריך להשתנות. ברור לכולם שהמלחמה ויוקר המחיה לא ייפתרו תוך רגע, מדובר בתהליכים שייקחו זמן. אבל יש פעולות שניתן לעשות מיד, לשקם ולהחזיר דברים שעבדו, ולשפר את איכות החיים שלנו". לדבריה, "אם לא נשים את ערכי הדמוקרטיה, השמירה על זכויות המיעוט והפרדת הרשויות בראש סדר העדיפויות, שום דבר אחר לא ישתנה לטובה".

"הדמוקרטיה הייתה חסרה לנו ברוסיה"

גם סרגיי זורקובסקי (41) שעלה לישראל באותה התקופה מצטרף לדבריה של גולניק, ומספר כי "עם כניסת הממשלה הנוכחית לשלטון, הרגיש שפשוט שכחו מהעולים החדשים. התעלמו מאיתנו. השנים האחרונות גרמו לי לתחושה שלילית של חוסר קבלה שלנו לארץ. התחושה הייתה שמפלגות בממשלה הנוכחית עשו הכול כדי להקשות, למנוע מקרובים שלנו להגיע לארץ, ולהקשות על ההשתלבות שלנו פה".

לפי זורקובסקי, הדברים החשובים ביותר הם החינוך שיקבלו ילדיו במדינה, והכלכלה כבעל עסק עצמאי במדינה. "אני מקווה שיהיה שינוי לאחר הבחירות. איבדנו את תחושת הביטחון והליברליות, זה מפחיד אותנו, בדיוק מזה ברחנו. יש כיום בעיה במערכת החינוך, יש נטייה לאלימות וגזענות, תחושה שזה שעלינו מרוסיה גורם לזה שמחשיבים אותנו לפחות טובים. חשוב שייבחר שלטון שמקדם ערכים דמוקרטיים וליברליים, כאלה שישפרו את החיים שלנו כאן. המון מהעולים החדשים יצביעו לפי השיקולים האלה, כל עוד זה יקרה – שאר הדברים גם ישתפרו יחד, אין שום ספק בנוגע לכך".