"הציבור יכריע": יו"ר ישר! גדי איזנקוט הזמין הערב (ראשון) את ראש הממשלה בנימין נתניהו לעימות טלוויזיוני "הוגן ומאוזן", כלשון ההודעה שפרסמה מפלגתו - ימים בודדים לפני יום הזיכרון הלאומי לציון טבח 7 באוקטובר.
בהודעת המפלגה, שבה כונה נתניהו "ראש הממשלה היוצא", נכתב: "מכתב זה הינו הזמנה רשמית לראש הממשלה. מר בנימין נתניהו, מטעמו של יו"ר ישר!, רב-אלוף במיל' גדי איזנקוט, לקיומו של עימות ישיר ופומבי ביניהם, שישודר בשידור ישיר בכל ערוצי התקשורת בישראל".
"בעוד 23 ימים יתקיימו בישראל הבחירות הגורליות ביותר, בצומת דרכים קריטי לביטחון ועתיד מדינת ישראל", המשיכו במפלגה. "ב-27 באוקטובר, שלוש שנים לאחר מחדל 7 באוקטובר, החמור בתולדות ישראל - האסון הקשה והגדול ביותר שידענו - עם ישראל יבחר מנהיג. מתוקף חובתו של אדם המבקש להנהיג, לתת תשובות מלאות, ישירות וכנות לבוחרים. לאחר המחירים הכבדים שעם ישראל שילם, ראוי שיקבל תשובות ברורות ומלאות, בלי ספינים ושקרים".
לבסוף ציינו בישר! את מתווה העימות הטלוויזיוני: "כנהוג במדינות דמוקרטיות, שני הצדדים יתחייבו לקיומו של עימות מאוזן, הוגן ומכבד, כפי שראוי כלפי העם בישראל: ייקבע מתווה המאפשר מתן תשובות ענייניות ומקיפות, ויאפשר לכלל כלי התקשורת בישראל לשדרו. מנחי העימות יהיו עיתונאים/ות שייבחרו על ידי עורכי ערוצי החדשות. כללי העימות והדיון, חלוקת הזמנים, שיטת השאלות ועוד, ייקבעו בין המנחים שייבחרו לבין נציגי מטות המועמדים. בכפוף לכללים שלעיל אנו מוכנים לעימות באופן מיידי. נשמח לתאם פגישה להמשך דיון ותיאום הפרטים לקיום העימות בהקדם".
בתגובה, מנהל קמפיין הליכוד צביקה ברוט כתב הודעה קצרה: "גדי בא לבד או עם מנסור עבאס, טיבי ויאיר גולן?". בתגובה, צייץ איזנקוט ברשת X: "ממה אתה מפחד?".