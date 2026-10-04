יו"ר ישר! גדי איזנקוט הזמין הערב (ראשון) את ראש הממשלה בנימין נתניהו לעימות טלוויזיוני "הוגן ומאוזן", כלשון ההודעה שפרסמה מפלגתו - ימים בודדים לפני יום הזיכרון הלאומי לציון טבח 7 באוקטובר.

יו"ר ישר! גדי איזנקוט הזמין הערב (ראשון) את ראש הממשלה בנימין נתניהו לעימות טלוויזיוני "הוגן ומאוזן", כלשון ההודעה שפרסמה מפלגתו - ימים בודדים לפני יום הזיכרון הלאומי לציון טבח 7 באוקטובר.

"הציבור יכריע": יו"ר ישר! גדי איזנקוט הזמין הערב (ראשון) את ראש הממשלה בנימין נתניהו לעימות טלוויזיוני "הוגן ומאוזן", כלשון ההודעה שפרסמה מפלגתו - ימים בודדים לפני יום הזיכרון הלאומי לציון טבח 7 באוקטובר.

בהודעת המפלגה, שבה כונה נתניהו "ראש הממשלה היוצא", נכתב: "מכתב זה הינו הזמנה רשמית לראש הממשלה. מר בנימין נתניהו, מטעמו של יו"ר ישר!, רב-אלוף במיל' גדי איזנקוט, לקיומו של עימות ישיר ופומבי ביניהם, שישודר בשידור ישיר בכל ערוצי התקשורת בישראל".

בהודעת המפלגה, שבה כונה נתניהו "ראש הממשלה היוצא", נכתב: "מכתב זה הינו הזמנה רשמית לראש הממשלה. מר בנימין נתניהו, מטעמו של יו"ר ישר!, רב-אלוף במיל' גדי איזנקוט, לקיומו של עימות ישיר ופומבי ביניהם, שישודר בשידור ישיר בכל ערוצי התקשורת בישראל".

בהודעת המפלגה, שבה כונה נתניהו "ראש הממשלה היוצא", נכתב: "מכתב זה הינו הזמנה רשמית לראש הממשלה. מר בנימין נתניהו, מטעמו של יו"ר ישר!, רב-אלוף במיל' גדי איזנקוט, לקיומו של עימות ישיר ופומבי ביניהם, שישודר בשידור ישיר בכל ערוצי התקשורת בישראל".

"בעוד 23 ימים יתקיימו בישראל הבחירות הגורליות ביותר, בצומת דרכים קריטי לביטחון ועתיד מדינת ישראל", המשיכו במפלגה. "ב-27 באוקטובר, שלוש שנים לאחר מחדל 7 באוקטובר, החמור בתולדות ישראל - האסון הקשה והגדול ביותר שידענו - עם ישראל יבחר מנהיג. מתוקף חובתו של אדם המבקש להנהיג, לתת תשובות מלאות, ישירות וכנות לבוחרים. לאחר המחירים הכבדים שעם ישראל שילם, ראוי שיקבל תשובות ברורות ומלאות, בלי ספינים ושקרים".

"בעוד 23 ימים יתקיימו בישראל הבחירות הגורליות ביותר, בצומת דרכים קריטי לביטחון ועתיד מדינת ישראל", המשיכו במפלגה. "ב-27 באוקטובר, שלוש שנים לאחר מחדל 7 באוקטובר, החמור בתולדות ישראל - האסון הקשה והגדול ביותר שידענו - עם ישראל יבחר מנהיג. מתוקף חובתו של אדם המבקש להנהיג, לתת תשובות מלאות, ישירות וכנות לבוחרים. לאחר המחירים הכבדים שעם ישראל שילם, ראוי שיקבל תשובות ברורות ומלאות, בלי ספינים ושקרים".

"בעוד 23 ימים יתקיימו בישראל הבחירות הגורליות ביותר, בצומת דרכים קריטי לביטחון ועתיד מדינת ישראל", המשיכו במפלגה. "ב-27 באוקטובר, שלוש שנים לאחר מחדל 7 באוקטובר, החמור בתולדות ישראל - האסון הקשה והגדול ביותר שידענו - עם ישראל יבחר מנהיג. מתוקף חובתו של אדם המבקש להנהיג, לתת תשובות מלאות, ישירות וכנות לבוחרים. לאחר המחירים הכבדים שעם ישראל שילם, ראוי שיקבל תשובות ברורות ומלאות, בלי ספינים ושקרים".