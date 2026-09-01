מפלגת יש עתיד הייתה בעשור האחרון לאחת המפלגות הגדולות והיציבות, גם בקרב על ראשות הממשלה. אבל לקראת הבחירות הקרובות - היא הולכת ומתפרקת. מתוך 24 המושבים שקיבלה לפני ארבע שנים, רק 13 חברי כנסת צפויים להישאר ברשימה לקראת הבחירות ב-27 באוקטובר.

13 חברי כנסת מתוך 24 לא ירוצו בבחירות הקרובות. יו"ר יש עתיד, יאיר לפיד

החיבור עם נפתלי בנט והקרבה למועד השקת הרשימות שנקבע ליום ראשון הקרוב, מוביל עוד ועוד חברי כנסת, שמבינים שלא ישובצו במקומות הריאליים, להודיע על פרישה זמנית מהחיים הפוליטיים. במהלך הקדנציה האחרונה התמודדה יש עתיד עם גל עזיבות של בכירים, חלקם ממייסדי המפלגה.

אורנה ברביבאי פרשה לטובת המרוץ לראשות עיריית תל אביב והשר לשעבר יואל רזבוזוב עזב לטובת קריירה בחוץ ועסקים. בועז טופורובסקי, ממקימי יש עתיד, הודיע ביוני על פרישה מהחיים הפוליטיים - ושניים מוותיקי המפלגה ומקורבים ללפיד, מאיר כהן ומיקי לוי, הודיעו שלשום כי הם מפנים מקום לחברי הכנסת הצעירים.

עוד עזבו אליעזר שטרן שעבר לאיזנקוט, רון כץ שיצא לחיים האזרחיים. עידן רול פרש מיש עתיד בינואר 2025, הקים את סיעת "הרוב הלאומי" ובהמשך הודיע גם הוא על פרישה מהכנסת ומהחיים הפוליטיים. יואב סגלוביץ', שנחשב מקורב ללפיד, עזב את המפלגה לטובת חיבור עם מנסור עבאס. הבוקר, הודיעו גם חברות הכנסת טטיאנה מזרסקי ודבי ביטון כי לא יהיו חלק מהרשימה - אך שתיהן הדגישו כי הן נשארות במפלגה.

מאחורי הקלעים, גובר הלחץ ביש עתיד לקראת הגשת הרשימות והשיבוצים במקומות הגבוהים. ביום ראשון תיחשף הרשימה, אך בימים האחרונים חברי הכנסת, בעיקר בספסלים האחוריים, מקבלים את המסר העדין על הסיכוי הקלוש למקום ריאלי בכנסת הבאה ופורשים ביוזמתם עוד לפני שתיחשף הרשימה. כל הפורשים פרסמו תמונה משותפת עם לפיד, בדרך כלל גם הוא פרסם עבורם פוסט פרידה.

מלבד רשימה ארוכה של חברי כנסת מכהנים מיש עתיד, בנט עצמו צירף 16 מועמדים חדשים לרשימה. חלקם אמורים להשתבץ בחמישיה הראשונה, דוגמת קרן טרנר ולירן אבישר בן חורין. בשל ריבוי המועמדים שנוצרו עם החיבור, אמרו גורמים במפלגה כי יש צורך בסינון. חלק מהפורשים, דוגמת כהן ומיקי לוי, יקבלו תפקידים סמליים במנגנון המפלגה - צעד שנועד לשדר את הרוח הטובה שבה נעשתה הפרידה.