שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי , ביצע אתמול (שלישי) חיקוי של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן , ולעג למבטא שלו המאפיין עולים מברית המועצות. ליברמן תהה מדוע במערכת הפוליטית לא מגנים את החיקוי, שהתרחש במהלך ריאיון ברדיו צפון (104.5FM), וגם המדליסט האולימפי פיטר פלצ'יק , שעלה לישראל כילד, תקף את שיקלי בסרטון שפרסם באינסטגרם.

פלצ'יק לשיקלי: "תתבייש. כשאתה הופך את המבטא לבדיחה זה פוגע בי" ( צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של פיטר פלצ'יק )





במהלך הריאיון שיקלי אמר במבטא כבד את הדברים הבאים: "אני אחסל את הנייה תוך 48 שעות, אני אקח את כל החרדים במזבלה", בעודו מתייחס לדברים שאת חלקם אמר בעבר ליברמן כשהתחייב לחסל את צמרת חמאס אם ימונה לתפקיד שר הביטחון.

הג'ודוקא הישראלי פיטר פלצ'יק, זוכה מדליית ארד אולימפית מפריז 2024 ומטוקיו 2020, תקף את שיקלי ואמר בסרטון: "שיקלי, תתבייש. המבטא שאתה מחקה כדי להשפיל יריב פוליטי הוא המבטא של עולי ברית המועצות. ציבור שלם שתרם כל כך הרבה למדינה הזאת ואתה הופך את המבטא שלו לבדיחה. אני עליתי לישראל כילד. גדלתי כאן, נלחמתי על הזכות לייצג את המדינה הזאת, וזכיתי להניף את הדגל שלה על הבמות הכי גדולות בעולם.

"זה המבטא של הבית שממנו באתי", המשיך פלצ'יק, "וכשאתה הופך אותו לבדיחה, זה פוגע בי. תתווכח עם ליברמן. תתקוף את העמדות שלו. מה המבטא שלו קשור לזה?! ערב 7 באוקטובר, זו הדוגמה שאתה נותן כשר בישראל? אתה חייב לנו התנצלות".

( צילום: יונתן זינדל, עוז מועלם )

ליברמן מגיב על החיקוי: "גזען עלוב. שיתנצל בפני מיליון דוברי רוסית בארץ"





ליברמן הגיב לחיקוי בפוסט ב-X, וכתב: "איפה הגינויים במערכת הפוליטית? איפה התקשורת? איך ייתכן שכולם שותקים? השר שיקלי, שמציג את עצמו כ'איש חינוך', מחקה בשידור חי מבטא רוסי ומגחיך למעלה ממיליון דוברי רוסית בישראל - ודממה. כן, יש לי מבטא ואני לא מתבייש בו. הוא זה שצריך להתבייש. כך נראה היחס של ביבי וצמרת הליכוד לציבור דוברי הרוסית בישראל. אחר כך הם עוד מתפלאים כשילדים מותקפים בבתי הספר. זו גזענות נטו".