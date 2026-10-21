"המאמץ החשוב ביותר כעת הוא להגדלת אחוז ההצבעה בבחירות". כך סיכמו יו"ר ישר! גדי איזנקוט יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן בפגישה שנערכה אמש (שלישי). השניים נועדו אחרי הפוסט החריף והתוקפני של ליברמן, שבו האשים האחרון כי איזנקוט הוא " גנץ 2 ".

בהודעה מטעם השניים נמסר כי בפגישה "הודגשה חשיבות ההצבעה לאחת מארבע מפלגות גוש המשרתים והימנעות מהצבעה למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. השניים סיכמו להמשיך בשיתוף הפעולה ביניהם לטובת הניצחון והחלפת ממשלת המחדל". לא נמסר האם השניים ליבנו את המחלוקת העיקרית ביניהם לנוכח התנגדותו של ליברמן להקמת ממשלת מיעוט בהימנעות המפלגות הערביות.

פגישת איזנקוט וליברמן

אחרי שראשי גוש השינוי נפגשו בסוף החודש שעבר בביתו של ח"כ יאיר לפיד בתל אביב כדי לדון בשיתוף פעולה לקראת הבחירות, נדמה היה כי הם מכוונים מטרה כדי לנצח את הגוש הנגדי ולהביא להפלתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

ואולם, לאחר שליברמן סגר את הדלת על תוכנית איזנקוט להקים ממשלת מיעוט, הוא פרסם ביום שישי שעבר פוסט ארוך וחריף במיוחד שכותרתו היא "גדי איזנקוט - בני גנץ 2", והאשים את איזנקוט ב"חתירה לממשלה עם נתניהו והחרדים".

ליברמן ציין בפוסט החריף: "קמפיין 'המפלגה הגדולה' שמנהל איזנקוט לא נועד להעביר קול אחד מגוש המשתמטים לגוש המשרתים, אלא נועד לשתות קולות בתוך הגוש עצמו. זה מנוגד לחלוטין להסכמות בין ראשי הגוש במפגש האחרון ב-26 בספטמבר, פוגע באחדות השורות ומעלה שאלה אחת פשוטה: מה עומד מאחורי המהלך הזה? ככל שעובר הזמן התמונה הולכת ומתבהרת. איזנקוט מתכנן את היום שאחרי הבחירות, ומה שמעניין אותו הוא לא להיות המפלגה הגדולה בגוש המשרתים, אלא להיות גדול מהליכוד ולהגיע מעמדת כוח למשא ומתן להקמת ממשלה עם נתניהו".

ליברמן אף האשים את איזנקוט "בחתירה להקמת ממשלה עם נתניהו, גולדקנופף ודרעי, כשהוא משאיר את האפשרות של ממשלת מיעוט על השולחן כאמצעי לחץ על נתניהו כדי להיות ראשון ברוטציה. כשאני שומע את השר מיקי זוהר מדבר על אפשרות לשיתוף פעולה עם איזנקוט, קורא את הפרסומים על יוזמת הנשיא הרצוג להקמת ממשלת נתניהו-איזנקוט ושומע את התדרוכים מהבית הלבן, הדברים מתחילים להתחבר. גם העמדות של אנשי איזנקוט בסוגיות הגיוס והחוקה מחזקות את החשש הזה".

אמירות פייסניות יותר

אלא שכבר בשבת האחרונה החל ליברמן לפרסם אמירות פייסניות בנוגע לחבריו לגוש השינוי. הוא כתב אז ברשת X: "אני קורא לחבריי בגוש המשרתים להתמקד בשני מסרים בלבד: חייבים להגיע לשיעור הצבעה של מעל 76%. להצביע רק לאחת מארבע המפלגות בגוש ולא לפזר קולות על מפלגות אווירה". כמה שעות בלבד לאחר מכן הוא כתב: "חייבים לסלק את ביבי. מיד עם השבעת הכנסת ה-26, נפעל להחלפת יו״ר הכנסת אמיר אוחנה ולבחירת יו״ר כנסת חדש. לאחר מכן, נעביר את 'חוק הנאשם' בשלוש קריאות - ובזה תם הסיפור".

בתחילת השבוע הנוכחי הוא כתב: "סוף עידן נתניהו. השבוע ביבי יהיה בן 77, ותוצאת הבחירות חייבת להיות סיום העידן שלו בפוליטיקה הישראלית. ביבי חלש כפי שלא היה מעולם. הוא הפך לבן ערובה בידי המשתמטים ובידי קומץ אנרכיסטים שפוגעים במפעל ההתיישבות ומחסלים את מעוזי התמיכה האחרונים של ישראל ברחבי העולם, ובראש ובראשונה בארצות הברית.

"ביבי חלש, והוא הופך את מדינת ישראל לחלשה. המציאות שלנו הפכה לכאוס, חוסר היציבות וחוסר היכולת לתכנן את החיים, לא רק ברמת המדינה אלא ברמת כל אזרח ואזרח, הופכים את המציאות הישראלית למעורפלת וחסרת ודאות. הוא מבין את זה ובונה מאוד על ממשלת אחדות, שבה מישהו מגוש המשרתים יבוא להציל אותו. הוא יבטיח את חצי המלכות ויותר מזה, אך כמו תמיד, בסוף ירמה.