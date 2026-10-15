בהצהרה בגבול עזה, הבטיח יו"ר ישר! גדי איזנקוט "למוטט את שלטון חמאס תוך 18 חודשים". הצהרתו מרפררת לדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ב-2009, אז הבטיח באשקלון כיו"ר האופוזיציה: "נמוטט את שלטון חמאס".

בליכוד עקצו בתגובה לאיזנקוט: "איך תמוטט את חמאס בלי לקבל רשות משותפיך מנסור וטיבי?". מפלגתו של איזנקוט הגיבה בחזרה: "17 שנה נתניהו והליכוד מוליכים את אזרחי ישראל שולל ומחזקים את חמאס. אם הייתם מתרכזים קצת יותר במשימה שלכם, ופחות בניסוח דפי מסרים - אולי 7 באוקטובר היה נמנע".

איזנקוט מתחייב למיטוט שלטון החמאס תוך 18 חודשים ( צילום: הרצל יוסף )





״אני מתחייב: תוך 18 חודשים מכניסתי ללשכת ראש הממשלה, חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה", אמר איזנקוט. "נביא להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס. זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בין אם בהפעלת יכולות צבאיות ומבצעיות".

איזנקוט תקף את נתניהו באומרו כי "כי כל עוד הוא בשלטון, חמאס יישאר בשלטון. האדם שתולה שלטים עם הכיתוב 'לא נכנע' הוא הראשון להיכנע: למשתמטים, לשותפיו לקואליציה ולחמאס. מעולם לא הייתה ממשלה בישראל שקיבלה כל כך הרבה מרחב תמרון ולגיטימציה מהציבור ומהעולם, ונחלה כישלון אסטרטגי כה מהדהד. שלוש שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, חמאס עודנו הריבון ברצועת עזה, חמוש, מתחמש ומשקם את יכולותיו הצבאיות".

גלריה איזנקוט בעוטף עזה ( צילום: הרצל יוסף )

( צילום: הרצל יוסף )

בפתח דבריו אמר איזנקוט: "מדינת ישראל נלחמת כבר שלוש שנים. המלחמה הזו, שהתחילה במחדל נורא ובטבח בלתי נתפס, נמשכת כבר שלוש שנים, במחיר כבד ובהקרבה עצומה. גבורת הלוחמים, עוז הרוח והנחישות שלהם הביאו להישגים צבאיים יוצאי דופן. אך גם לאחר שלוש שנים, מטרות המלחמה טרם הושגו. בכל זירות הלחימה, האיומים ממשיכים להתקיים".

יו"ר ישר! הזכיר בדבריו את בנו ואחייניו שנפלו במלחמה: "אני עומד כאן היום, במרחק קצר מיישובי עוטף עזה, משדרות ומאופקים, שבהם אזרחים נלחמו בידיים חשופות ולוחמים רצו אל האש. מכאן נחטפו 251 אזרחים וחיילים. לא רחוק מכאן, בג'באליה - המקום שבו נפל בני גל בדצמבר 2023 - הושבה משימת החזרת החטופים החללים. לא רחוק מכאן נפלו גם שני אחייניי, יוגב ומאור, זכרם לברכה, ולצידם כמעט אלף חללי צה"ל בעזה ובלבנון".

הוא הוסיף: "זו הייתה מלחמה צודקת מאין כמוה, שמטרתה המוצהרת הייתה השמדת הכוח הצבאי והמדיני של חמאס והג'יהאד האיסלאמי. השבת החטופים שנחטפו תחת ממשלת המחדל לא הייתה בכלל ממטרות המלחמה. היא הוכנסה תשעה ימים מאוחר יותר, לאחר שעמדתי על כך. השבוע צוין יום השנה להחזרת החטוף החי האחרון לישראל.

"חשוב היום שוב להסתכל בעיניים ולהכיר במציאות. שלוש שנים אחרי הטבח של 7 באוקטובר, חמאס עודנו הריבון ברצועת עזה. חמאס חמוש, מתחמש מחדש ופעיל צבאית. על פי דוחות המודיעין והיכרותם של בכירי מערכת הביטחון, חמאס משקם את יכולותיו הצבאיות, מתבסס מחדש ברצועה ומנסה לממש פעולות טרור נגדנו. חזרה למדיניות העדפת חמאס בשלטון ברצועת עזה היא כישלון מהדהד של ממשלת ישראל".

נתניהו מצהיר ב-2009 על מיטוט שלטון חמאס





איזנקוט ציין בדבריו שתגובש תוכנית ברורה עם ראשי מערכת הביטחון לפירוק שלטון חמאס. לדבריו, "מיום הקמת הממשלה, בתוך 150 יום, תפעל ממשלה בראשותי לפי חוק אסטרטגיית הביטחון הלאומי. זו לא פריבילגיה. זו אחריות. במקצועיות, בהכרה ובצורך ביטחוני דחוף. אם נקשיב, נשקול ונבצע בשכל, וניישם את הלקחים מ-7 באוקטובר, נגבש אסטרטגיה לאומית. אם תיחקר האמת בוועדת חקירה ממלכתית, הדרך תהיה ברורה. אסור לנו להתנהל בגישה שאי אפשר למנוע אסונות. אסונות אינם גזירת גורל. מחדלים אפשר למנוע".

בסיום דבריו הוא אמר: "אני נותן היום התחייבות פומבית: לא אשלים עם מציאות שאסור לנו לקבל. חמאס בשלטון הוא הפסד ישראלי. אנחנו חייבים לתרגם את ההישגים הצבאיים להישגים אסטרטגיים ברורים. אני מתחייב לכך. כל חיי עשיתי זאת. נהיה ראויים למחיר ונבטיח שנעמיד ביטחון אמיתי למדינת ישראל. זו מנהיגות ראויה, וזה תפקידה: לומר אמת, להתוות דרך, לתת תקווה. אני מבטיח ומסתכל לכם בעיניים: אביא מנהיגות שמתרכזת במעשים".