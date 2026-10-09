יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן אמר היום (שישי) כי חיסול מנהיגה העליון של איראן עלי חמינאי, בפתח המלחמה האחרונה, היה "טעות". בריאיון ליוסי יהושוע בשישי תרבות בראשון לציון, אמר גולן כי הוא סבור "באופן חד-משמעי שחיסול חמינאי האבא היה טעות. לא בגלל שלא הגיע לו למות, אלא בגלל שזה לא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל. תמיד כשיש מנהיג קשיש וותיק, יש בזה יתרון מסוים. והוא היה כבר בן 86".
גולן אף אמר ש"שאגת הארי" הרעה את מצבה של ישראל: "אני מתרשם שחמינאי הבן, אם הוא בכלל מתפקד, נשלט על ידי הצמרת האיראנית האולטרה-קיצונית. לאחר שגילחנו את השכבה של מספרי 1, נותרנו עם אנשים קיצוניים ואלימים יותר. ישראל הייתה בשיא העליון של ההישגים האיראנים בסוף עם כלביא, ושאגת הארי מבחינה אסטרטגית ארוכת טווח הרעה את מצבנו, כי נתניהו עצמו הציב מטרה בלתי מציאותית שלא הושגה - הפלת המשטר האיראני".
ביום חיסולו של חמינאי צייץ גולן ברשת X (טוויטר לשעבר) כי החיסול הוא דווקא "צעד דרמטי ומשמעותי. כוחות הביטחון של ישראל, ביחד עם הכוחות האמריקנים, הוכיחו שוב עליונות מודיעינית ויכולת מבצעית מרשימה. עלי חמינאי היה אדריכל הטרור האזורי - מי שהציב את השמדת ישראל כיעד, מימן וחימש שלוחות טרור והעמיק את חוסר היציבות במזרח התיכון".
הוא הוסיף אז, בסוף פברואר השנה, כי "ביום הזה אני רוצה לשלוח מסר של תקווה גם לעם האיראני: השתחררתם מרודן אכזר שדיכא אתכם עשרות שנים ונפתחה הזדמנות אמיתית לחירות ופתח לעתיד טוב יותר". עם זאת, כבר באפריל גולן נשמע אחרת ואמר כי "ייתכן שהחיסול היה טעות ופגע בביטחון ישראל".
בריאיון היום אמר כינה גולן את האוכלוסייה החרדית "טפילית". הוא אמר כי המטרה היא "להביא את האוכלוסייה החרדית מאוכלוסייה טפילית לאוכלוסייה יצרנית. מאוכלוסייה בורה לאוכלוסייה עם השכלה, מאוכלוסייה ללא כישורים מקצועיים לאוכלוסייה עם כישורים מקצועיים".