, בפתח המלחמה האחרונה, היה "טעות". בריאיון ליוסי יהושוע בשישי תרבות בראשון לציון, אמר גולן כי הוא סבור "באופן חד-משמעי שחיסול חמינאי האבא היה טעות. לא בגלל שלא הגיע לו למות, אלא בגלל שזה לא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל. תמיד כשיש מנהיג קשיש וותיק, יש בזה יתרון מסוים. והוא היה כבר בן 86".

, בפתח המלחמה האחרונה, היה "טעות". בריאיון ליוסי יהושוע בשישי תרבות בראשון לציון, אמר גולן כי הוא סבור "באופן חד-משמעי שחיסול חמינאי האבא היה טעות. לא בגלל שלא הגיע לו למות, אלא בגלל שזה לא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל. תמיד כשיש מנהיג קשיש וותיק, יש בזה יתרון מסוים. והוא היה כבר בן 86".