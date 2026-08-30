פחות משבועיים לסגירת הרשימות לכנסת, יו"ר ישר! גדי איזנקוט הודיע היום (ראשון) על צירוף שני מועמדים חדשים לרשימתו, שניהם אנשי הדרום. איזנקוט הודיע על צירופם של טל אוחנה חכמון, ראש מועצת ירוחם לשעבר ופרויקטורית לשיקום ביישובי הצפון, ואלוף-משנה (מיל') ניר חג'בי, חבר קיבוץ כיסופים שבנו יהונתן נרצח במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

איזנקוט אמר כי "טל וניר הם מנהיגים שצמחו בדרום והקדישו שנים לביטחון, להתיישבות ופיתוח הנגב והעוטף. כאנשי עשייה שמכירים לעומק את האזור ואת צרכיו, הם מביאים איתם ניסיון עשיר ומחויבות עמוקה לשיקומו ולשגשוגו. יחד נציב את שיקום ופיתוח הדרום בראש סדר העדיפויות הלאומי ונפעל להפוך אותו לחבל ארץ בטוח, משגשג וצומח".

גלריה טל אוחנה חכמון ואלוף-משנה (מיל') ניר חג'בי. המצטרפים לאיזנקוט ( צילום: צילום: יהב טרודלר )

לפי הודעת המפלגה, טל אוחנה, לשעבר ראש מועצת ירוחם, היא ממובילות ההנהגה המקומית והחברתית בנגב. "אוחנה החלה את דרכה הציבורית בירוחם, כיהנה כחברת מועצה, סגנית וממלאת מקום ראש המועצה וכמחזיקת תיק החינוך והפיתוח האסטרטגי. בשנת 2018 נבחרה לעמוד בראש המועצה והייתה מהמנהיגות הבולטות במאבק במשבר הקורונה. אוחנה זוכת אות בן גוריון, התנועה לאיכות השלטון ופרס רפפורט לאשה פורצת דרך, בוגרת תואר ראשון ושני בהצטיינות יתרה בממשל ודיפלומטיה מאוניברסיטת רייכמן".

"במהלך שנותיה בירוחם פעלה אוחנה לקידום החינוך והתעסוקה, לפיתוח כלכלי וליצירת הזדמנויות חדשות לתושבי הנגב, מתוך תפיסת הפריפריה כמנוע צמיחה לאומי. בשנים האחרונות הרחיבה את עשייתה גם לצפון ועסקה בקידום תהליכי שיקום וצמיחה של יישובים וקהילות שנפגעו במלחמה. טל מכהנת כיו"ר 'ארגון 255' - לשיקום משפחות החטופים".

אוחנה מסרה: "כבר ארבעה דורות, הנגב הוא הבית שלי והשליחות הציבורית שלי. כאן גדלתי; כאן זכיתי מגיל צעיר להתמסר לעשייה ציבורית, מתוך אהבת מקום, מתוך אמונה שהנגב הוא עתיד המדינה ובו היא תבחן. אנשי הנגב ראויים ליהנות מאותן הזדמנויות בחינוך, בתעסוקה ובאיכות החיים כמו בכל מקום אחר בישראל. כראש מועצה למדתי שהדרך לשנות את המציאות עוברת במנהיגות מקומית חזקה, ביוזמה וחדשנות וביכולת להפוך חזון לעשייה. אני מצטרפת לגדי איזנקוט כדי להביא את הניסיון שצברתי בשלטון המקומי ובפיתוח אזורי, להציב את הנגב והגליל בראש סדר העדיפויות הלאומי ולהפוך אותם למנוע צמיחה משמעותי של מדינת ישראל".

אלוף-משנה (מיל') חג'בי, נולד וגדל במושב יכיני, כיום חבר קיבוץ כיסופים, נכה צה"ל שלמד בישיבה התיכונית "בית יהודה כפר מימון". בהודעת המפלגה נכתב כי הוא "הקדיש עשרות שנים לביטחון ישראל, להתיישבות ולנגב המערבי ולעוטף". חג'בי התגייס לשירות בחטיבת גולני ושירת במשך 26 שנים כקצין בצה"ל, המשיך לפקד במילואים ובהמשך הועלה לדרגת אלוף-משנה. במהלך המלחמה נבחר למצטיין הרמטכ"ל לאחר ששירת מאות ימי מילואים כמפקד גדוד בלחימה ובשנה האחרונה היה ממקימי נפת הנגב המערבי בפיקוד העורף, שנועדה לחזק את המענה והקשר עם יישובי עוטף עזה.

ב-7 באוקטובר בנו יהונתן נרצח. "חג'בי, ששהה בבוקר האסון בחו"ל, שב לישראל והתייצב לפקד על גדוד המילואים הלוחם שלו במשך מאות ימי מילואים. מאז הוא ממשיך לבחור בעשייה ובבניית המחר של הנגב המערבי, בביטחון, בהתיישבות, בחיזוק הקהילות ובשיקום האזור. חג'בי הוא ממובילי תוכנית ישר! לשיקום ושגשוג הדרום", נמסר.

יהונתן חג'בי ז"ל

"לצד שירותו הביטחוני, חג'בי בעל ניסיון ניהולי וציבורי משמעותי. הוא שימש כמנהל קהילת הקיבוץ כיסופים, ובין השנים 2022-2025 ניהל את חברת התפעול של עיר הבה"דים. בשנה וחצי האחרונות פועל גם כמרצה וכמנטור בתחומי מנהיגות וצמיחה מתוך משבר ושכול".