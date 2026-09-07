הנציג החדש של חסידות בעלז ברשימת אגודת ישראל, אליקים שטארק, מביא לקדמת הבמה דמות שבשנים האחרונות הקפידה להישאר הרחק ממנה. שטארק מוכר היטב במסדרונות הפוליטיים ובבתי גדולי ישראל, אך הקפיד לאורך השנים לפעול כאיש צללים ולהימנע ככל האפשר מפרסום, ראיונות ואפילו מתמונות מפגישותיו.

גלריה אליקים שטארק מחסידות בעלז ( צילום: אנשיל בעק )

שטארק, בן 34, נולד בבלגיה, גדל והתחנך במוסדות בעלז בבלגיה ובישראל. לאחר נישואיו מונה לראש חבורה של תלמידים שעלו מארה"ב ללמוד בישיבת מיר בירושלים, שם עסק בהרבצת תורה ובהדרכת בני הישיבה. לפני מספר שנים נקרא להיכנס לעשייה ציבורית על ידי כ"ק מרן האדמו"ר מבעלז לרפו"ש ובנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח.

יחד עם עסקנים ותיקים בחסידות הוקמה ועדה שנועדה לרכז ולקדם את צורכי בעלז בזירה הפוליטית והציבורית. מאז שטארק פועל לצד סגן השר ישראל אייכלר - אותו יחליף ברשימה. במקביל, נשלח פעם אחר פעם לטפל בנושאים ציבוריים ופוליטיים מטעם בית האדמו"ר.

בין בעלז, גדולי ישראל ובלפור

אחד הצירים המרכזיים שבנה שטארק הוא הקשר שבין בית כ"ק מרן האדמו"ר מבעלז לבין בית מרן ראש הישיבה הגרמ"ה הירש ולשכת ראש הממשלה. בהמשך התרחב הציר גם לבית מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו, ובתקופה האחרונה גם למנהיגה הרוחני של ש"ס, מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

שטארק הוא אורח תכוף בלשכת ראש הממשלה, אך לאורך השנים הקפיד שלא להפוך את הקשר הזה לתמונות ולכותרות. בסביבתו מספרים כי כאשר ראש הממשלה מבקש להבין את הלכי הרוח בתוך הציבור החרדי, לברר עמדה של בית רבני מסוים או לפתוח ערוץ מול רב, ראש ישיבה או אדמו"ר, שטארק הוא אחד האנשים שאליהם הוא פונה להתייעצות ולתיווך.

הקשרים הללו באו לידי ביטוי במיוחד במשברים סביב חוק הגיוס. שטארק היה מעורב כמה פעמים במהלכים שמנעו את נפילת הממשלה, ובין היתר פעל להסרת האולטימטום שאיים על המשך קיומה. הוא עשה זאת כחלק מהקו שהוביל האדמו"ר מבעלזא, שביקש שלא לחולל זעזועים וסערות פוליטיות סביב סוגיית הגיוס כל עוד המלחמה נמשכת.

העבודה נעשתה בכמה צירים במקביל. מול בתי גדולי ישראל, מול אדמו"רי אגודת ישראל וראשי ישיבות אשכנזים וספרדים, ומול לשכת ראש הממשלה. במקרים רבים היה שטארק החוליה המקשרת בין הצדדים, העביר מסרים וניסה לייצר הבנות הרחק מאור הזרקורים.

מהממשלה ועד הרבנות הראשית

שטארק היה מעורב בשורה של צמתים פוליטיים משמעותיים. הוא פעל סביב העברת חוק הרווחים הכלואים - למרות האיומים מצד חלקים באגודת ישראל, היה מעורב במינויו של אייכלר לסגן שר התקשורת - ולגיבוש תמיכת האדמו"רים והרבנים במינוי, במקביל למשימה שהוטלה עליו על ידי האדמו"ר - לארגן את ישיבת מועצת גדולי התורה שבה רוב מכריע של האדמו"רים תמכו בעמדת הרבי מבעלז נגד הפלת הממשלה על רקע נושא הגיוס.

פונה אליו להתייעצות ותיווך. ראש הממשלה נתניהו ואליקים שטארק

עוד היה מעורב במהלכים שאפשרו את העברת תקציב המדינה בקריאה הראשונה ולאחר מכן בקריאה השנייה והשלישית, על אף המשברים והאיומים הקואליציוניים שליוו אותו. אחד מצירי העבודה הבולטים שלו הוא מול שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. השניים מקיימים שיתוף פעולה הדוק זה שנים, שבמסגרתו קודמו שורה של עניינים הנוגעים לציבור החרדי. בין היתר היה שטארק מעורב, בשיתוף פעולה הדוק עם סמוטריץ', גם במהלך סביב מינוי מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל.

גם בבחירות לרבנות הראשית פעל שטארק מאחורי הקלעים. הוא תמך וקידם את מועמדותם של הגאון רבי קלמן בר והגאון רבי דוד יוסף בבחירות לרבנות הראשית. המהלך, כזכור, הסתיים בהצלחה גדולה.

מהפכה מוניציפלית

אחד התחומים שבהם התמקד שטארק במיוחד בשנה האחרונה, בצל החרפת המאבק המשפטי והציבורי סביב מעמדם של לומדי התורה, היה הניסיון למנוע חיכוכים והתנגשויות בין אברכים ובחורי החסידות לבין רשויות הצבא, ולפתור אירועים לפני שהם הופכים למשבר.

אירוע אחד בערב שבת בקריית גת, הפך בחסידות לדוגמה לאופן שבו הוא פועל. אברך נעצר והיה חשש שיישאר במעצר במהלך השבת. העסקנים הכי ותיקים ומנוסים, שעוסקים בתחום במשך שנים, אמרו לשטארק, שירד במיידי מירושלים אל כלא 10, כי אין טעם להשקיע בניסיון להביא לשחרור בתוך שעות ספורות, וכי בפועל לא משחררים עצור בפרק זמן כזה.

שטארק החליט בכל זאת להפעיל את כל הצירים שעמדו לרשותו כדי שהאברך לא יצטרך לערוך את השבת בין כותלי הכלא הצבאי. בתוך זמן קצר הוא הקפיץ את כל צמרת המדינה - מלשכת ראש הממשלה ונשיא המדינה ועד גורמים בכירים בצה"ל ובמערכת הביטחון. שעות ספורות לאחר המעצר, ועוד לפני כניסת השבת, האברך שוחרר.

אליקים שטארק מחסידות בעלז

בבית כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא עקבו באותן שעות בדריכות אחר ההתפתחויות. האדמו"ר המתין בביתו ולא נכנס לתפילת מנחה וקבלת שבת עד ששטארק חזר לירושלים, נכנס לחדר ובישר לאדמו"ר שהאברך שוחרר ויחגוג את השבת בחיק משפחתו.

לא רק פוליטיקה

לצד הזירה הפוליטית, שטארק קיבל במהלך השנים שורה של משימות בתוך החסידות. הוא סייע להעמיד על דרך המלך את מערכת "אור הצפון" - העוסקת בשימור ובהוצאת תורתם של האדמו"רים לבית בעלז זי"ע, נכנס לעובי הקורה בפעילות מרכז מוסדות בעלז, וליווה את נכדי האדמו"ר ואת עסקני החסידות במסעות בקרב נדיבי העם בחו"ל.

הוא היה מעורב בהקמתן ובביסוסן של שורת ישיבות ברחבי ארה"ב, הקים ומימן יוזמות למען בחורי הישיבות והנהיג חלוקת תמיכות למאות מאנשי צוותי החינוך. כיום הוא פועל גם לטובת מוסדות "בית מלכה" - רשת בתי הספר והסמינרים של בעלז - ורשת בתי החינוך של החסידות.

אחד המהלכים הדרמטיים ביותר, היה בתחום החינוך הציבורי. הוא קידם מסלול מיוחד שנועד לאפשר לחיידרים חסידיים להשתלב במסגרת הממ"ח, תוך מתן מענה למאפיינים ולצרכים הייחודיים שלהם - מה שהקפיץ את גובה השכר לאנשי החינוך והביא לרווחה כלכלית ורוחנית בתוך מוסדות החינוך. מדובר במהלך חובק חצרות וקהילות, בניצוחו של העסקן הצעיר לבית בעלזא, תחת הכוונתו והדרכתו הישירה של האדמו"ר.

קשרים שחורגים מגבולות בעלז

הנכס המשמעותי ביותר שצבר שטארק בשנים הללו, הוא דווקא מערכת היחסים האישית עם שורה ארוכה של מוקדי כוח שאינם משתייכים לחסידות. בבעלז אומרים כי הסייעתא דשמיא שליוותה את פעילותו, לצד סגנון העבודה השקט שלו, יצרו לו קשרים קרובים עם בכירים כמעט בכל המפלגות, אנשי ממשל, מקורבים לבתי גדולי ישראל וגורמים בציבור החרדי על גווניו.

אליקים שטארק, ישראל אייכלר ( צילום: אנשיל בעק, רפי קוץ )

גם מי שאינם שותפים בהכרח לעמדותיה של בעלז נוהגים בו בכבוד ורואים בו כתובת לשיחה. כתוצאה מכך הוא מעורב בשנים האחרונות גם במהלכי תיווך, הידברות ושינוי שאינם נוגעים ישירות לחסידות, ולעיתים אף במחלוקות שבין גורמים אחרים בתוך הציבור החרדי.

זה גם מסביר מדוע ההחלטה להציב אותו בכנסת אינה באמת כניסה ראשונה של שטארק לפוליטיקה. היא בעיקר מוציאה לאור אדם שכבר שנים נמצא עמוק בתוכה - בין בתי גדולי ישראל ללשכת ראש הממשלה, בין משרדי הממשלה לרשויות המקומיות ובין מוסדות החסידות למערכת הביטחון - אך עד היום העדיף להישאר בצד השני של המצלמה.

הפעילות המוניציפלית ממחישה לא פחות את שיטת העבודה של שטארק. באשדוד, למשל, הוא הוביל את ההתנגדות להחלפת ראש העיר יחיאל לסרי. בצד השני עמדו יו"ר ש"ס אריה דרעי ובכיר חסידות גור מוטי בבצ'יק, שפעלו לקידום מועמדותו של ברק סרי.

במקביל היה שטארק מהדוחפים להקמת רשימה עצמאית של ציר שלומי אמונים-בעלז ודגל התורה למועצת העיר. בסופו של דבר שני המהלכים שבהם תמך הסתיימו בתוצאה שאליה חתר הציר - לסרי נבחר מחדש לראשות העיר והרשימה העצמאית הצליחה להיכנס למועצה.

גם לאחר הבחירות המשיך שטארק להיות מעורב בנעשה בעיר. רק לאחרונה נכנס לעובי הקורה במשבר באגף החינוך העירוני, על רקע טענות להתנכלות ולהתנהלות שפגעה באנשי המגזר המזוהים עם בעלזא, דגל התורה ושלומי אמונים. המשבר, שהכביד במשך תקופה על עבודת האגף, הסתיים בסיום תפקידו של הגורם שעמד במרכז המחלוקת.