פחות משבועיים לבחירות, קמפיין המפלגה הגדולה יוצא לדרך ומכניס לדריכות שיא את שני הגושים: בגוש השינוי, החל יו״ר ישר גדי איזנקוט באיתותים ראשונים על כוונותיו ועורר ביקורת מקרב חברי המפלגות האחרות. מנגד, ראש הממשלה בנימין נתניהו שניהל עד עכשיו את המשחק הגושי, ושיתף פעולה עם יו״ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ׳ - מקבל אינדיקציות שלפיהן יו"ר הציונות הדתית אינו בטווח הסכנה של אחוז החסימה ומתפנה להגדיל כעת את כוחה של מפלגת הליכוד.
גם נתניהו וגם איזנקוט מכוונים להגיע ביום שאחרי הבחירות ולהיות המפלגה הגדולה בפער גדול מהגוש שלהם, ולכן המסרים של השניים כעת כבר לא גושיים, אלא פרסונליים. לכל אחד משניהם, סיבות אחרות למהלך שכזה.
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עבור איזנקוט, שעדיין מתמודד עם חבריו לגוש, שמסרבים להביע בו תמיכה ולומר שהוא המועמד שלהם לראשות הממשלה מדובר במשימה חשובה. אם יו"ר ישר! שואף לקבל את המנדט מנשיא המדינה אחרי הבחירות, חרף התעקשותם של שחקני הגוש, הוא סבור שחייב להיות הגדול מכולם באופן בולט. הסכנה במקרה הזה, שממנה מתריעים חבריו לגוש, שהקמפיין שינהל איזנקוט יכווץ את הגוש כולו. אולי קמפיין זה יביא את איזנקוט למספר גבוה של מנדטים, אבל הגוש כולו עלול להיפגע.
במקרה של נתניהו, הסיפור אחר לגמרי. שם אין עוררין על מנהיגותו ועל העובדה שהוא זה שיקבל את המנדט בניסיון להרכיב ממשלה ביום שאחרי הבחירות. אלא שנתניהו מתמודד עם אירוע אחר וחשש מסחטנות הגוש, בדגש על יו״ר עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר - אותו מנסה נתניהו להחליש כדי למנוע מבן גביר לדרוש תיקים בכירים בדגש על תיק הביטחון ותיק המשפטים. מדובר בתיקים שאותם סימן בן גביר במסגרת הקמפיין.
השבוע הופצו באופן מאורגן מאות אלפי הודעות SMS ממומנות לציבור שנוגעות לקמפיין המפלגה הגדולה, שם הוצג סקר עם השאלה, האם יתמכו בליכוד או באיזנקוט. בליכוד סימנו כבר מראשית מערכת הבחירות את איזנקוט, וסבורים שככל שיום הבחירות יתקרב הקרב הדו ראשי יתחדד.
בגוש השינוי עובדים באופן מאומץ למנוע את המצב הזה. אביגדור ליברמן, נפתלי בנט ויאיר גולן מבינים שהקרב הדו ראשי עשוי לכווץ את כולם למספרים נמוכים הרבה יותר מאלה שמופיעים בסקרים ונלחמים במגמות.
כדי לבלום את הסחף של הרגע האחרון, כל אחד מהם מחדד את המסרים ואת הפנייה לקהל אחר. גולן והדמוקרטים מגבירים משמעותית את הפעילות בשמאל העמוק יותר וביישובים הערבים שם יש להם פוטנציאל תמיכה גדול. בנט נותן דגש לערים הנחשבות מעוזי ליכוד, מאוכזבי נתניהו וגם מתלבטים, ואילו ליברמן מדבר לימין ומנסה לגייס גם קולות מהציונות הדתית לאחר שהרכיב רשימה שמורכבת באחוזים גבוהים מחובשי כיפות וממי שהיו בעבר מצביעי ליכוד. היום חידד ליברמן את המסרים שלפיהם לא ייתן יד לממשלת מיעוט שבכוונת איזנקוט להקים - זאת במסגרת הדיאלוג של ליברמן עם גרעין המצביעים הקשה של הליכוד והימין.