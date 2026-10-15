גם נתניהו וגם איזנקוט מכוונים להגיע ביום שאחרי הבחירות ולהיות המפלגה הגדולה בפער גדול מהגוש שלהם, ולכן המסרים של השניים כעת כבר לא גושיים, אלא פרסונליים. לכל אחד משניהם, סיבות אחרות למהלך שכזה.

גם נתניהו וגם איזנקוט מכוונים להגיע ביום שאחרי הבחירות ולהיות המפלגה הגדולה בפער גדול מהגוש שלהם, ולכן המסרים של השניים כעת כבר לא גושיים, אלא פרסונליים. לכל אחד משניהם, סיבות אחרות למהלך שכזה.

גם נתניהו וגם איזנקוט מכוונים להגיע ביום שאחרי הבחירות ולהיות המפלגה הגדולה בפער גדול מהגוש שלהם, ולכן המסרים של השניים כעת כבר לא גושיים, אלא פרסונליים. לכל אחד משניהם, סיבות אחרות למהלך שכזה.