סביב השעה חצות היום (שלישי) יסתיים הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26, שמסתיים פורמלית כבר ב-22:00. ההליך יצא לדרך אתמול במשכן הכנסת, תחת פיקוחו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג. אחרי שאתמול הגישו את רשימותיהן בין היתר המפלגות ישר!, ביחד, הדמוקרטים, ישראל ביתנו, עוצמה יהודית, עמך ישראל והמילואימניקים, היום עשתה זאת מפלגת ש"ס - ובהמשך גם רשימת הליכוד צפויה להיות מוגשת.

ש"ס, שהגישה כאמור היום את הרשימה באמצעות נציגיה, מנכ״ל המפלגה ח״כ חיים ביטון, ח״כ מיכאל מלכיאלי וח״כ ינון אזולאי, מסרה כי היא אושרה על ידי מועצת חכמי התורה. "זו נבחרת מעולה ומגוונת של עשייה ושליחות", מסר יו״ר ש״ס הרב אריה דרעי.

הוא ציין כי מדובר ב״נציגים מסורים ומנוסים שהוכיחו עשייה וזכו להערכה רבה, לצד כוחות חדשים ואיכותיים". לדבריו, "יחד נמשיך לפעול בכל הכוח למען עולם התורה, הזהות היהודית של המדינה וכלל אזרחי ישראל, לאור מורשתו ודרכו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ״ל״.

עם תום היום הראשון אתמול, פרסמה ועדת הבחירות כי הוגשו 18 רשימות מועמדים - והבהירה: "הגשת הרשימות אינה מהווה אישור שלהן. הרשימות, הכינויים והאותיות המבוקשים ייבדקו על ידי ועדת הבחירות המרכזית בהתאם להוראות הדין". היום התחדש התהליך מהשעה 15:00. "הגעת נציגי הרשימות לאוהל הרישום בשער פלומבו תחל בשעה 13:00. הכניסה של המפלגות למשכן הכנסת תתאפשר עד השעה 22:00", נמסר.