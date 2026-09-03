עיריית רחובות הסירה שלט שהוצב צמוד לשוק העירוני, שמספר על הפסל של האמן אמיליו מוגילנר בדמות אריה, שנוצר משרידי טיל שנפל בעיר. הפסל נחנך בסוף חודש יוני בנוכחות שר הביטחון ישראל כ"ץ, ראש העיר מתן דיל והאמן. על השלט שהוצב נכתב סיפור הפסל - והוא עורר סערה בקרב תושבי העיר וחברי האופוזיציה במועצה.

גלריה האריה - והשלט שהוצב לצידו ( צילום: איטל אלשיך )

בחודש יוני 2025 אירעה פגיעה כפולה בעיר רחובות, במכון ויצמן וברחוב שצמוד לשוק העירוני. ההרס היה רב ועד היום ניתן עדיין להבחין בו. מה שגרם לסערה סביב השלט היה משפט הסיום בכיתוב הלגיטימי על הפסל והאמן, שאליו השתרבב שמם של שר הביטחון וראש העיר.

בשלט נכתב: "האמן אמיליו מוגילנר, היוצר ביד אחת, יצר את האריה משרידי הטיל עצמו, מהרס הבתים ומברזל שנותר אחרי הפצצה, בעבודה שנעשתה במרחב הציבורי (אומנות רחוב) לעיני תושבי העיר. הפסוק החקוק בראש השלט, 'עם כלביא יקום וכארי יתנשא', משקף את הרוח הישראלית ובפרט את רוחה של העיר רחובות - קהילה שנפגעה אך קמה ונבנית מחדש מתוך ההרס. מן ההריסות - קם האריה, ומן השבר והכאב קמה קהילה. חשיפת היצירה במעמד שר הביטחון ישראל כ"ץ וראש העיר מתן דיל. תמוז תשפ"ו יוני 2026".

הכנסת השמות לשלט עוררה כעס בעיר. מלבד האמן עצמו, שכתב כי אינו מתחבר לכך ששילבו את השמות בשלט, אמרה חברת מועצת העיר איטל אלשיך: "העובדה שהשלט הוצב במרחב הציבורי במהלך תקופת בחירות, כשהוא נושא את שמותיהם של שר בממשלה ושל ראש העיר, מעוררת שאלות באשר לאופן שבו מיישמת העירייה את מדיניותה בכל הנוגע לשילוט בתקופה רגישה זו".

כ"ץ ליד האריה ( צילום: עיריית רחובות )

תגובת האמן ברשת: "לא התחברתי לעניין הפוליטי

"מצד אחד, תושב העיר התבקש להסיר שלט שנתלה על רכושו הפרטי בטענה להפרת חוק העזר העירוני; מצד שני, העירייה עצמה הציבה שלט רשמי במרחב הציבורי, הכולל את שמותיהם של שני נבחרי ציבור בכירים, במהלך מערכת הבחירות", הוסיפה.

יו"ר האופוזיציה במועצת העיר, יניב מרקוביץ', פנה לוועדת הבחירות המרכזית בנושא, והגיש שאילתא לעירייה שבמסגרתה ביקש לדעת מי עמד מאחורי הכנסת השמות לשלט, ודרש להסיר אותם. שלשום קיבל תשובה מהיועצת המשפטית של העירייה: "הנדון: בקשה להסרת כיתוב בשלט ברחבת שוק ביל"ו. במענה לפנייתך בעניין שבנדון ולאחר בדיקת נסיבות המקרה, הריני להבהיר כי הכיתוב נשוא הפניה לא נעשה על דעת ראש העיר או בהנחייתו, וכי הוא הורה על הסרתו באופן מיידי".