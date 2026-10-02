שלושה שוטרים נפצעו אתמול (חמישי) בעימות עם מתנחלים במצפה יריחו, בעת פעילות משטרתית במקום. אחד מהם הוא לוחם יס"מ שסבל משבר באפו, ואחד אחר הוא שוטר סיור ששבר את ידו. במהלך האירוע אף נגרם נזק לניידת בילוש באמצעות סכין. למרות חומרת האירוע, תקיפת השוטרים והפציעות – עד כה איש לא נעצר בחשד לתקיפתם. גם פרטי האירוע לא פורסמו על ידי המשטרה.