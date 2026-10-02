שלושה שוטרים נפצעו אתמול (חמישי) בעימות עם מתנחלים במצפה יריחו, בעת פעילות משטרתית במקום. אחד מהם הוא לוחם יס"מ שסבל משבר באפו, ואחד אחר הוא שוטר סיור ששבר את ידו. במהלך האירוע אף נגרם נזק לניידת בילוש באמצעות סכין. למרות חומרת האירוע, תקיפת השוטרים והפציעות – עד כה איש לא נעצר בחשד לתקיפתם. גם פרטי האירוע לא פורסמו על ידי המשטרה.
זמן קצר לאחר שדעכו העימותים, הגיע למקום השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר - ולפי עדות קצין משטרה, התנהל באופן כוחני ומתלהם, והתעלם מהכוח המשטרתי במופגן.
האירוע החל כשכוח בילוש של מחוז ש"י הגיע למצפה יריחו כדי לעצור חשוד שנהג ברכב שעל פי החשד היה מעורב מוקדם יותר באותו יום בתקיפה. במהלך ניסיון המעצר, התפתח עימות בין המתנחלים לבין הכוחות, שבמהלכו, לטענת גורמים במשטרה, הותקפו השוטרים. בתוך המהומה נחתכה באמצעות סכין ניידת הבילוש, ושלושה מהשוטרים נפגעו.
בשיא העימות הגיע למקום השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. על פי עדותו של קצין משטרה שנכח בזירה, השר התנהל באופן כוחני ומתלהם מול השוטרים, התעלם מהם באופן מופגן - ופנה לעבר הקהל שהיה במקום. לדברי הקצין, במהלך האירוע נשמעו לעבר השוטרים גם קריאות “אתם נאצים”.
גורם בכיר במחוז ש”י מתח ביקורת חריפה על התנהלות השר: “בן גביר התעלם מהשוטרים, הלך כאילו הוא בעל הבית של המקום בשביל לקבל קרדיט מהקהל שלו”. לדבריו, אנשים שהיו במקום אף איימו על השוטרים ואמרו להם: “אתם תאבדו את התפקיד שלכם”.
השר לביטחון לאומי, יש לציין, נוהג להביע לאורך כהונתו גיבוי פומבי מוחלט לשוטרים הפועלים בשטח, כולל באירועים שבהם נטען שהפעילו אלימות כלפי מפגינים או באירועי הפעלת כוח. אלא שכמו במקרה הזה, לפי עדות הקצין, השר גם נמנע מלהביע תמיכה בלוחמי מג"ב שנפצעו השבוע במהלך ההתפרעויות של היהודים הקיצונים בכפר ג'אלוד - בעת שהשוטרים עסקו בהחזרת משפחה פלסטינית לביתה.