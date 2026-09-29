היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן תומכים בפסילתו של יו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה מריצה לכנסת. בהודעה מטעם השניים, שהועברה לבית המשפט העליון לקראת הדיון בעניינו ביום חמישי, נמסר כי הם סבורים שאבו שחאדה תמך במאבק מזוין בישראל, העילה לפסילתו בוועדת הבחירות המרכזית.

אבו שחאדה ( צילום: דוברות הרשימה המשותפת )

"יש לאשר את פסילתו של המועמד לכנסת סמי אבו שחאדה בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, כולל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר, בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו", קבעו השניים. "המאמר שפרסם אבו שחאדה ביום ב-8 באוקטובר 2023 - יממה לאחר פתיחת מתקפת הטרור הרצחנית, ובעודה מתנהלת, מבטא תפיסה של תמיכה במאבקו המזוין של ארגון הטרור חמאס נגד מדינת ישראל. התנהגותו של שחאדה ניצבת בליבת עילת הפסילה הקבועה בחוק יסוד: הכנסת".

השניים הוסיפו: "ההסברים שנתן אבו שחאדה בדיעבד לאמירות הקשות שנכללו במאמר שפרסם ב-8 באוקטובר, לראיות נוספות שהוצגו ולהתנהלותו הכוללת מיתממים, חלקיים ואינם מתמודדים עם הטענות המרכזיות שעלו בעניינו".

מהמרכז המשפטי עדאלה, שמייצג את אבו שחאדה, נמסר בתגובה: "היועצת המשפטית לממשלה מפלה באופן חמור בין מועמדים יהודים למועמדים ערבים. לשיטתה, מי שקראו לרצח עם ברצועת עזה ומי שהסיתו לפשעי שנאה ופוגרומים בגדה המערבית רשאים להתמודד במערכת הבחירות, בעוד שזכות זו נשללת ממועמד ערבי, בשל מאמר אחד בלבד.

"בתגובתו לוועדת הבחירות הפנה אבו שחאדה לשורה של גינויים מפורשים מיצדו לפשעים שבוצעו ב-7 באוקטובר ולפגיעה באזרחים, והבהיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי הוא מתנגד לאלימות ולמאבק מזוין. למרות זאת, היועצת המשפטית לממשלה מתעקשת על עמדה המבקשת לשלול את הזכות הבסיסית לבחור ולהיבחר במסגרת מערכת הבחירות. בכך, עמדתה מעמיקה את משטר האפרטהייד נגד האזרחים הערבים בישראל".

סולברג תומך בפסילת יו"ר בל"ד, סאמי אבו שחאדה ( צילום: ערוץ הכנסת )





ועדת הבחירות המרכזית פסלה את התמודדותו של אבו שחאדה ברוב של 31 תומכים מול ארבעה מתנגדים. יו"ר הוועדה, השופט נעם סולברג, תמך באופן חריג בפסילה. לדבריו, "במשך 20 שנה נהגו יושבי ראש ועדת הבחירות לא להשתתף בהצבעה כדי לשמור על ניטרליות. החלטתי לחרוג ממנהג זה כי לא מצאתי מענה שיכול להניח את הדעת, ולכן למרות שזה נדיר אני מצביע בעד".

יו"ר בל"ד אבו שחאדה אמר בתגובה: "הפסילה מכוונת נגד חברה שלמה ומבקשת להדיר אותה מהזירה הפוליטית ולפגוע בשיעור ההצבעה בחברה הערבית. נפנה לבג"ץ כדי להגן על זכותנו ועל זכות הציבור שלנו לייצוג ולהשתתפות פוליטית. לא נירתע מניסיונות ההדרה ונמשיך במאבקנו למען חירות, צדק ושוויון לכל האזרחים".