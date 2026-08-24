ככל שמועד הבחירות מתקרב, ראש הממשלה בנימין נתניהו מרבה להגיע לאירועים ולמוקדים הומי אדם ברחבי הארץ. בתל אביב, כך מתברר, הנוכחות המוגברת מורגשת גם בשטח ובתוך ימים ספורים נרשמו שני אירועים חריגים הקשורים למערך האבטחה סביבו.
האירוע האחרון התרחש הערב (שני), לקראת ההצהרה שקיים נתניהו בעקבות מציאת שרידי ספינת האלטלנה מול חופי תל אביב. במסגרת ההיערכות להגעתו, אנשי יחידה 730 של שב"כ, האמונה על אבטחת ראש הממשלה ואישים מאובטחים נוספים, הורו למתרחצים בחוף צ'ארלס קלור להתפנות מהאזור. חלק מהמאבטחים היו עם נשק שלוף והמתרחצים נדרשו לעזוב את החוף כחלק מיצירת מעטפת האבטחה לקראת הגעתו של ראש הממשלה למקום.
יחידה 730 היא יחידת אבטחת האישים של שב"כ, ואנשיה מלווים את ראש הממשלה בארץ ובחו"ל ואחראים על בניית מעטפת האבטחה סביבו. פעילות היחידה כוללת בין היתר אבטחה צמודה, אבטחת תנועתו של המאובטח והיערכות מקדימה בזירות שבהן הוא צפוי לבקר ובפרט כאשר מדובר באירועים המתקיימים במרחב ציבורי פתוח ובהשתתפות קהל.
מהשב"כ נמסר בתגובה: "מדובר באיזור שנסגר לצורך אבטחתו של ראש הממשלה. יובהר, כי בשום שלב לא כוון נשק כלפי אזרחים אשר שהו במקום ולא נשקף להם כל סיכון. עוד יובהר, כי מנח הנשק המצולם נגרם כתוצאה מהטיפוס של המאבטח על מדרגות האבן בלבד. כלל הפעילות של המאבטחים במקום בוצעה כנדרש, בהתאם לנהלים ולסמכויות המוקנות להם בדין".
האירוע בחוף מגיע ימים ספורים בלבד לאחר תיעוד חריג נוסף של אנשי האבטחה סביב ראש הממשלה. באותו מקרה תועד מאבטח בשיירת נתניהו כשהוא נוסע ברכב אבטחה, ובמהלך הנסיעה שולף את נשקו ומכוון אותו לעבר נקודה מסוימת מחוץ לרכב. התיעוד עורר שאלות ברשת, בין היתר בשל העובדה שהאירוע התרחש תוך כדי תנועה ובמרחב שבו שהו אזרחים.
בשב"כ הבהירו בעקבות התיעוד כי המאבטח פעל בהתאם לנהלים ולסמכויותיו, ומסרו: "כלל הפעולות שבוצעו על ידי המאבטח בוצעו כנדרש, מבלי שנגרם כל סיכון לאזרחים, זאת בהתאם לנהלים ולסמכויות המוקנות לו על פי דין".