בעקבות מציאת שרידי ספינת האלטלנה מול חופי תל אביב. במסגרת ההיערכות להגעתו, אנשי יחידה 730 של שב"כ, האמונה על אבטחת ראש הממשלה ואישים מאובטחים נוספים, הורו למתרחצים בחוף צ'ארלס קלור להתפנות מהאזור. חלק מהמאבטחים היו עם נשק שלוף והמתרחצים נדרשו לעזוב את החוף כחלק מיצירת מעטפת האבטחה לקראת הגעתו של ראש הממשלה למקום.

בעקבות מציאת שרידי ספינת האלטלנה מול חופי תל אביב. במסגרת ההיערכות להגעתו, אנשי יחידה 730 של שב"כ, האמונה על אבטחת ראש הממשלה ואישים מאובטחים נוספים, הורו למתרחצים בחוף צ'ארלס קלור להתפנות מהאזור. חלק מהמאבטחים היו עם נשק שלוף והמתרחצים נדרשו לעזוב את החוף כחלק מיצירת מעטפת האבטחה לקראת הגעתו של ראש הממשלה למקום.

יחידה 730 היא יחידת אבטחת האישים של שב"כ, ואנשיה מלווים את ראש הממשלה בארץ ובחו"ל ואחראים על בניית מעטפת האבטחה סביבו. פעילות היחידה כוללת בין היתר אבטחה צמודה, אבטחת תנועתו של המאובטח והיערכות מקדימה בזירות שבהן הוא צפוי לבקר ובפרט כאשר מדובר באירועים המתקיימים במרחב ציבורי פתוח ובהשתתפות קהל.

יחידה 730 היא יחידת אבטחת האישים של שב"כ, ואנשיה מלווים את ראש הממשלה בארץ ובחו"ל ואחראים על בניית מעטפת האבטחה סביבו. פעילות היחידה כוללת בין היתר אבטחה צמודה, אבטחת תנועתו של המאובטח והיערכות מקדימה בזירות שבהן הוא צפוי לבקר ובפרט כאשר מדובר באירועים המתקיימים במרחב ציבורי פתוח ובהשתתפות קהל.

יחידה 730 היא יחידת אבטחת האישים של שב"כ, ואנשיה מלווים את ראש הממשלה בארץ ובחו"ל ואחראים על בניית מעטפת האבטחה סביבו. פעילות היחידה כוללת בין היתר אבטחה צמודה, אבטחת תנועתו של המאובטח והיערכות מקדימה בזירות שבהן הוא צפוי לבקר ובפרט כאשר מדובר באירועים המתקיימים במרחב ציבורי פתוח ובהשתתפות קהל.