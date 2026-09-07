בכל מערכת בחירות שומעים עליהן. המפלגות הקטנות, אלה שבאות להופיע בוועדת הבחירות ומצפות למעט קולות הבוחרים, רק כדי לא ללכת הביתה בתחושה חמוצה. וגם היום (שני) במעמד הגשת הרשימות, הן חזרו - לצד המפלגות הגדולות יותר שנלחמות על קולות הבוחרים בתקווה לעבור את אחוז החסימה ואף להגיע לראשות הממשלה.

צפו: המופע של שרשר והפיראטים בוועדה ( צילום: ערוץ כנסת )





הכוכב העולה היה הפעם שרשר, או איתן שווילי בשמו האמיתי. כדי להגיש את רשימת "שרשר לאהבה ואחדות העם" ולבקש את האותיות צדק , הוא הגיע לכנסת כשהוא עטור גלימה כחולה וכתר, ואף זכה להתלוצצות מצד יו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג. "איפה המלכה?", תהה סולברג בפני שרשר, שסיפר כי יחד איתו יש 12 אנשים.

חזון המפלגה, לדבריו הוא להיות הפה של מאות אלפי פוסט טראומטים והלומי קרב, וגם להיות נדבן. "אני עובר בכל המקומות ותורם לחיילים. אני רוצה לאחד את העם. אהיה ראש הממשלה הבא של ישראל", הוא הבטיח. המלכה היא תמי, סוכנת נסיעות, מספר 2 ברשימה. "בעזרת השם אדאג לתפקיד בשבילה", הוא הבטיח.

עם דולרים ביד: "הכתר זו שיטת טיפול בפוסט טראומה" ( צילום: אמיר אטינגר )





גלריה שרשר מקבל את האישור מסולברג. המלכה היא תמי ( צילום: שלו שלום )

שרשר סיפר שיו"ר הכנסת אוחנה כבר הבטיח שיוכל ללכת עם הגלימה והכתר במסדרונות הכנסת. "זו שיטת טיפול ייחודית לפוסט טראומה", הוא אמר. בריאיון ל-ynet, בלי הגלימה אבל עם שטרות רבים של דולרים, הוסיף שרשר: "נתניהו יהיה שר החוץ בממשלה שלי. העם צמא לכסף - ואני בא לעשות סדר. אני פוסט טראומטי 100%, ופוסט טראומטי גאה".

מיד אחרי שרשר, הגיעו לכנסת הפיראטים, שביקשו את האותיות צף . המפלגה מתמודדת מאז 2013 - אבל מעולם לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה. הפעם, עם המייסדים, הגיע שחקן חיזוק: פרופ' דן אריאלי, ששובץ במקום השלישי ברשימה. אריאלי הוא מחבר הספר לא רציונלי ולא במקרה. גם לאריאלי, בעודו חובש כובע פיראט, הייתה שיחה יוצאת דופן עם יו"ר הוועדה סולברג, שתהה אם קיבל מספר רציונלי.

"המפלגה הוקמה בתקופה שהייתה פיראטיות באינטרנט - כדי לחשוב מחדש על קניין רוחני. אחרי זה הוספנו שאלות של מהי דמוקרטיה. אנשים באים פעם בארבע שנים ומוותרים על אחריות, ואנחנו חושבים שהדמוקרטיה המודרנית צריכה יותר שקיפות", אמר אריאלי. "אנחנו רוצים לפנות לאנשים שלא מרגישים שיש להם מקום. מי שלא מצאו לעצמם בית - שיצטרפו אלינו".

ככה לא ציפינו לראות אותו. פרופ' דן אריאלי עם נציג הפיראטים ( צילום: שלו שלום )

רשימה נוספת שנרשמה היום בוועדת הבחירות היא "גן עדן", שביקשה את האותיות ה, או יה , כשם אלוהים. יו"ר הרשימה, ישוע בן דוד, שמוגדר באתר של "גן עדן" כמועמד לראשות הממשלה ולשר האוצר, הסתובב עם תג של חושן, וסיפר שהיה רוצה להיות כהן בבית המקדש. "אם אני לא יכול, נתחיל בכנסת. זה סנהדרין", הוא אמר. במצע של הרשימה מדינת הלכה חלקית, ושמיטת חובות - הסרת חובות ומחיקת משכנתאות. המפלגה רוצה לערוך רפורמות במערכת המשפט, לסגור את משרד הרווחה ועוד.

ולשאלה למה הוא מתמודד למרות שהמפלגה לא תוכל לעבור את אחוז החסימה, יש לו תשובה: "אני חושב שאם נפרוץ בתקשורת - זה יאפשר לעם ישראל שמקבל פה הרבה דינים לבחור במפלגות חדשות".

מי משלם?

לפי פרסום בכלכליסט, מפלגות חדשות שמתמודדות לכנסת ה-26, כמו ביחד בראשות נפתלי בנט וישר של גדי אינזקוט, מקבלות את מימון הבחירות לפי מספר הח"כים שיכניסו לכנסת, בתוספת יחידת מימון אחת של 1.835 מיליון שקל. מאחר שבנט מתמודד ברשימה אחת עם יש עתיד, שהיא מפלגה קיימת, אזי שתי המפלגות יקבלו בנפרד ולפי שיטת חישוב שונה את כספי מימון הבחירות.

חברי ועדת הבחירות המרכזית ( צילום: שלו שלום )

בעת הגשת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית, מקבלות המפלגות מקדמת מימון בחירות לפי מספר חברי הכנסת שלהן. עד כה המקדמה הגיעה לכמיליון שקל לכל חבר כנסת מכהן. מפלגות חדשות יכולות לקבל מהכנסת מקדמת מימון של כ-10 מיליון שקל בתמורה להצגת ערבות בנקאית, למקרה שלא יעברו את אחוז החסימה ולא יקבלו מימון בחירות. מפלגה חדשה שתשיג לפחות 1% מהקולות הכשרים בבחירות (אך לא תיכנס לכנסת), תקבל יחידת מימון אחת בגובה של 1.835 מיליון שקל. אם למפלגות נותר חוב, מממשים את הערבות הבנקאית.