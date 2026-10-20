ברקע החשש לשריפת קולות בגוש הקואליציה, מנהל קמפיין הליכוד צביקה ברוט נפגש אתמול (שני) עם יו"ר מפלגת "הציבור החרדי" מוטי לייטנר, במסגרת משא ומתן ולחץ שמופעל עליו לפרוש מריצה לבחירות. ברוט העביר לו הצעה להתמנות לפרויקטור עם תקציב של מאות מיליוני שקלים - ולייטנר, שבינתיים לא פורש, דורש ערבויות. כך נודע ל-ynet.

הלחצים הכבדים החלו כבר ביום חמישי האחרון, אך אתמול בבוקר לייטנר החזיר תשובה שלילית להצעות. אמש ברוט ואנשי הליכוד התעקשו להיוועד עם לייטנר והגיעו אליו לפגישה. בליכוד ובמפלגת "הציבור החרדי" מכחישים כי מדובר על תפקיד שר או סגן שר, וככל הנראה מדובר בהצעה לתפקיד פרויקטור של המגזר החרדי ללייטנר, אם נתניהו יהיה זה שיקים את הממשלה הבאה.

"נהיה הפתעת הבחירות". לייטנר ( צילום: גיל יוחנן )

מי שגיבש את המתווה והתפקיד - שכולל אחריות לפתיחת מוסדות לימוד ממלכתיים-חרדים ושילוב חרדים בשוק העבודה - הוא נציגו לשיחות של יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', מנהל קמפיין המפלגה עומר רחמים. לייטנר, שאומנם אומר כי ירוץ עד הסוף, רמז אולי אחרת - כשהבהיר כי לא יסכים לשום הבטחה ללא ערבויות שהסיעות החרדיות לא יטרפדו זאת.

לייטנר מצוי בדילמה. מצד אחד הוא מבין שאם ירוץ עד הסוף וכוחו יסתכם בכמה עשרות אלפים בודדים של קולות, המפלגות החרדיות יטענו כי הרעיון שלו וקריאת התיגר עליהן לא זכו לתמיכה ציבורית. בנוסף, גם נתניהו והליכוד יפנו כלפיו אצבע מאשימה בטענה כי שרף קולות לימין. כך שאולי עדיף לו לממש את הרעיונות שהוא מקדם בעזרת קבלת תפקיד בממשלה הבאה, אם נתניהו ירכיב אותה.

מנגד, במפלגת "הציבור החרדי" מבינים כי יש סיכוי שנתניהו לא יקים את הממשלה הבאה, וכל תפקיד הוא הבטחה על הקרח - בייחוד אם אין ערבויות של המפלגות החרדיות שלא יתקעו במהלך מקלות בגלגלים. לצד זאת, לייטנר גם חושש כי קבלת תפקיד שכזה תיראה כמו סידור ג'וב בפני ציבור בוחריו ומכירת הרעיון של הובלת שינוי במגזר החרדי. רק לפני יומיים אמר לייטנר: "אין לנו את הפריווילגיה לפרוש. אסור לנו לפרוש. יש לנו ציבור עצום שמצפה שנייצג אותו. הסחף לכיווננו עצום - נהיה הפתעת הבחירות".

הרקע ללחצים האדירים הוא הבלגן הקשה שיש בגוש נתניהו, שכולל כמה מפלגות קטנות שעשויות לשרוף קולות אם לא יצלחו את אחוז החסימה - ובהן עמך ישראל בראשות עופר וינטר והמילואימניקים-הכלכלית בהובלתם של יועז הנדל וירון זליכה.

עוד פורסם ב-ynet כי בלשכת ראש הממשלה ניסו לתאם פגישה בין נתניהו לרב צבי טאו, נשיא ישיבת הר המור והפטרון הרוחני של מפלגת "נעם" בראשות ח"כ אבי מעוז. לפי ההערכות, המפלגה עשויה לקבל אלפי קולות, עד חצי מנדט. עם זאת, הפנייה נדחתה. גורמים בסביבת הרב מסרו כי "אם מטרת הפגישה היא להביא לפרישת מפלגת 'נעם לישראל' מהמרוץ, הדבר אינו עומד על הפרק", וכי לדעת הרב המפלגה חייבת לרוץ עד הסוף.

הלחצים מופעלים גם על מפלגות חרדיות קטנות נוספות: "אח"י" של הרב אברג'ל שמתחרה בש"ס, ו"צבע שחור", שמציגה קו נוקשה בעד פטור מגיוס לבני ישיבות. בגוש חוששים שקולות שיישרפו על המפלגות האלה יצטרפו לתופעה של דיכוי הצבעה, כלומר מצביעים חרדים שיישארו בבית בגלל האכזבה מש"ס ומיהדות התורה.