יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, מפרסם פוסטים ומגיב בימים האחרונים להודעות של פוליטיקאים ברשת בניסיון להוביל לקראת הבחירות הקרובות לאיחודים של מפלגות בקואליציה - ושל אלו שמתנדנדות מעל או מתחת לאחוז החסימה. "וינטר ימליץ על ליברמן לראשות הממשלה. זה די ברור", כתב נתניהו בפוסט שפרסם הבוקר (חמישי).

גלריה פוסט של יאיר נתניהו מהיום

בנו של ראש הממשלה אף כתב בצהריים ליו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, שלפי הסקרים לא צריך לחשוש מאחוז החסימה. "אם אתה לא מתאחד עם סמוטריץ' אתה משחק ברולטה רוסית על גורל המדינה ועלול להמליך ממשלה של האחים המוסלמים-ליברמן-יאיר גולן-איזנקוט". לדבריו, "גם אם סמוטריץ' עובר את אחוז החסימה בסקרים, זה לא אומר שזה מה שיקרה במציאות".

נתניהו הבן אף הגדיל לעשות ופנה ב-48 השעות האחרונות כמעט לכל חברי מפלגתו של יו"ר עמך ישראל עופר וינטר. פעיל ההסברה יוסף חדאד, למשל, פרסם סקר שלפיו מקבלת המפלגה שמונה מנדטים. בתגובה כתב לו בנו של ראש הממשלה כי "פייגלין קיבל 10 מנדטים בסקרים של בחירות 2019, שבהן הוא לא עבר את אחוז החסימה והוריד את גוש הימין מתחת ל-61 (מנדטים)".

בפוסט אחר פנה חדאד ליו"ר רע"מ: "מנסור, נגמרו הימים שתגיד משהו אחד בעברית ומשהו שונה בערבית. בקרוב נשלח אותך ואת חברים שלך לפח הזבל של ההיסטוריה!". גם פה בחר יאיר נתניהו להגיב, וכתב: "המפלגה שלכם רק תגרום למנסור עבאס להיות הדמות הבכירה בממשלת ישראל".

( צילום: שלו שלום, יאיר שגיא, עידו ארז )

לחבר המפלגה עו"ד ערן בן ארי כתב נתניהו: "מה תהיה המדיניות בנושא מערכת המשפט של ממשלת איזנקוט-ליברמן-יאיר גולן-האחים המוסלמים? כי לשם אתם מובילים אותנו".