המאבקים הפוליטיים הפנימיים בתוך גוש השינוי ניכרו גם בדיונים שנפתחו בוועדת הבחירות המרכזית על פסילת רשימות ומועמדים ערבים . יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן, שחושד שגדי איזנקוט יקים ממשלה, אפילו ממשלת מיעוט, בתמיכת רע"מ או בהימנעות של המפלגה העברית שבה חבר גם יואב סגלוביץ', החליט ללכת עד הסוף - והעביר מסר לשותפיו בגוש: הח"כים הערבים לא באים בחשבון. במידה רבה, ההצטרפות של ליברמן למפלגות הימין לפסול את רע"מ – מייצרת סדר פוליטי חדש בגוש השינוי ותקשה על האפשרות לשתף פעולה איתם בעתיד.

גלריה רוצה להצטייר כמפלגת ימין. ליברמן ( צילום: שאול גולן )

בוועדת הבחירות נפסלו היום יו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה, ח"כ עופר כסיף, הרשימה המשותפת ורע"מ. כל הפסילות יגיעו להכרעת העליון, שצפוי במקרים של כסיף, המשותפת ורע"מ להפוך את ההחלטה. ליברמן תמך בכל הפסילות האלו - וגם בזו של המפלגה שהייתה חלק מהקואליציה בממשלת השינוי, שכללה גם את ישראל ביתנו.

ליברמן מנסה לקבוע מחדש גבולות ברורים לגוש השינוי שלפיהם לא יהיה שום שיתוף פעולה עם רע"מ ולכן הוא משוחרר לפעול גם לפסילת מפלגתו של מנסור עבאס. יש פה מטרה נוספת: ליברמן רוצה להצטייר כמפלגת ימין מובהקת שמאגפת מימין גם את הליכוד ולא רק את המפלגות השותפות לו בגוש.

"כל ממשלה ציונית שתקום לאחר הבחירות חייבת להגדיר את חיסול החמאס כיעד מרכזי במדיניות הביטחון שלה", אמר ליברמן. "כל מפלגה שמתנגדת לכך אין לה מקום בכנסת בישראל. לכן נצביע בעד פסילת הרשימה המשותפת, רע"מ, עופר כסיף וסמי אבו שחאדה". ליברמן מקצין עמדות וכורך את רע"מ יחד עם הרשימה המשותפת, שבה חברות מפלגות קיצוניות מאוד כמו בל"ד וחד"ש.

מנסור עבאס ( צילום: Jalaa MAREY / AFP )

המהלך של ליברמן מעורר אי נוחות בגוש השינוי. בקרב חלק מבכירי הגוש הדעה הרווחת היא שאסור היה להציב את רע"מ בפינה שבה נמצאות המפלגות הערביות האחרות, גם אם רע"מ לא תהיה שותפה בהרכבת הממשלה הבאה – אפילו מבחוץ. זו הסיבה שאף אחד מראשי מפלגות הגוש לא הצטרף לקריאה לפסול את רע"מ. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן היה היחיד שיצא נגד ההחלטה לפסול את המפלגות הערביות.