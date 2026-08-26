יו"ר רע"מ מנסור עבאס התייחס היום (רביעי) בפוסט בפייסבוק לביקורת על עמדותיו בנושאי יהדותה של ישראל, השירות האזרחי והנכבה. עבאס טען כי דבריו "מעוותים ומסולפים", וכתב כי "יהדות המדינה היא עובדה קיימת שנכפתה עלינו, ולא אנחנו בחרנו בה. זו בחירת הרוב היהודי, ולא דרישה שלנו. המפלגות הערביות נאלצו לקבל את זה מעשית, אחרת היו נפסלות מהתמודדות לכנסת ומהבחירות המקומיות".

עבאס בוועידת הביטחון הלאומי בחודש שעבר ( צילום: אורי דוידוביץ, ליאור שרון )





לצד זאת, עבאס הדגיש כי עמדתו בנוגע לזכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית ולהכרה במדינה פלסטינית לצד ישראל היא "ידועה ומוכרת".

עבאס נקט בפוסט שפרסם בטון שונה מזה שבו התייחס לנושא בעבר. בין היתר, ב-2021 עבאס אמר בוועידת גלובס כי "מדינת ישראל נולדה כמדינה יהודית וככה תישאר. זאת החלטתו של העם היהודי. נקודה. ככה נולדה - ותישאר".

מנסור עבאס ( צילום: שלו שלום )

עבאס התייחס בדבריו גם לסוגיית השירות האזרחי לערביי ישראל, וכתב כי רע"מ תומכת ביוזמה ערבית התנדבותית שאינה צבאית או ביטחונית, אך מתנגדת לשירות הלאומי-אזרחי במתכונתו הנוכחית. בנושא "הנכבה", הוא הדגיש: "זה לא אומר שאני מכחיש את הנכבה, הגירוש או הנרטיב הפלסטיני", וטען כי השינוי בגישתו הפוליטית נועד לאפשר השפעה על המציאות ולמנוע "נכבה חדשה" ודרכי גירוש נוספות.

עבאס הוסיף כי מטרתו היא להחליף את "הממשלה הגזענית והפשיסטית" בממשלה אחרת, פחות גרועה וחיובית יותר, שבה יהיה לציבור הערבי תפקיד ממשי. לדבריו, "האינטרס העליון שלנו הוא להחליף את הממשלה הגזענית הזו", גם במחיר אישי.

בשבת האחרונה התקיימה הוועידה הארצית ה-28 של רע"מ, בהשתתפות כ-1,050 חברי המפלגה, ובמהלכה נבחרו מועמדי רע"מ לכנסת בבחירות הקרובות. עבאס התייחס בנאומו בוועידה לסוגיית ההשתתפות הפוליטית והדגיש את האסטרטגיה של מפלגתו להמשיך ולנסות להשפיע מתוך המערכת הפוליטית הישראלית. בנאומו קרא עבאס ל"שותפות ערבית-יהודית", כמו "שרופאים ערבים ויהודים עובדים יחד בבתי החולים לטובת החולים, עובדים יחד בייצור במפעלים ובכל אתר אחר. זו התרופה לגזענות ולפשיזם".