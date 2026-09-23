יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הביע לאחרונה בשיחות פנימיות חשש מהאפשרות כי יו"ר ישר! גדי איזנקוט יעשה את "קמפיין המפלגה הגדולה". ברקע הדברים: חשש כי קמפיין שכזה עשוי לשתות קולות ממפלגת הדמוקרטים - ולפגוע בגוש.

לפי מקורות שנחשפו לשיחות, גולן אמר: "אני מוטרד מהאפשרות שאיזנקוט יעשה את קמפיין המפלגה הגדולה, אני מקווה שהוא לא יעשה זאת. אם הוא יעשה את זה זו תהיה טעות".

ייפגשו בסוף השבוע. איזנקוט וגולן ( צילום: אלכס קולומויסקי, Jack GUEZ/AFP )

הדברים של גולן נאמרו ברקע הטראומה של גוש השינוי מהבחירות הקודמות, אז מפלגת יש עתיד בראשותו של יאיר לפיד עשתה את "קמפיין המפלגה הגדולה", ושתתה את המנדטים של מרצ, שלבסוף לא עברה את אחוז החסימה. גולן חווה את זה על בשרו אז ברשימת מרצ לכנסת.

יו"ר הדמוקרטים אינו היחיד שחושש. כלל מפלגות גוש השינוי חוששות מכך שאיזנקוט יחתור להגדלתו כדי לפתוח את הפער על נתניהו. מנגד, איזנקוט מוטרד מכך שיו"ר ביחד נפתלי בנט ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן לא מקבלים את מנהיגותו מתוקף היותו יו"ר המפלגה הגדולה בגוש השינוי, לפי הסקרים, מה שפוגע לדבריו בסיכוי שלהם לנצח.

העימותים הפנימיים קיבלו פומביות בריאיון שנתן איזנקוט בשבוע שעבר לרשת ב', שבו אמר: "אני פעלתי סביב השעון לארגן את הגוש, והיום הוא מאורגן כפי שלא היה מאורגן בבחירות הקודמות. אני חושב שהם שוגים כשהם לא רוצים לקבוע כללי יסוד וכללים ועקרונות לבחירת המועמד לראש הממשלה. הם פוגעים בסיכוי לנצח, והוא קיים - הציבור רוצה שינוי".

ליברמן מתח ביקורת נגד איזנקוט ותקף אותו על התנהלותו: "האסטרטגיה שלי היא גושית. האסטרטגיה של גדי איזנקוט - קודם כל, להתחזק גם על חשבון הגוש".