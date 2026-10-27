שיעור ההצבעה ממשיך לשבור שיאים: לפי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, עד לשעה 18:00 אחר הצהריים (שלישי) מימשו את זכות ההצבעה 66.7% מכלל הבוחרים לכנסת ה-26. בסך הכול מדובר על 4,892,186 מצביעים מתוך 7,331,981 בעלי זכות בחירה. אז היכן נרשמו שיעורי ההצבעה הגבוהים ביותר עד 16:00?

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המפה הרשמית שמפרסמת ועדת הבחירות המרכזית:

בחנו את החלוקה לשכונות ונתונים רבים אחרים:

מהנתונים המעודכנים עולה כי אחוז המצביעים הגבוה ביותר נרשם ביישוב תימורים שליד קריית מלאכי. עד לשעה 16:00 מימשו את זכות ההצבעה 91.6% מהבוחרים ביישוב. היישובים הבאים ברשימת שיעור ההצבעה הגבוה ביותר: עשהאל (82.3%), בית חוגלה (79.6%), מלילות (79.4%) ו שלומית (78.8%).

מהצד השני, של היישובים שבהם נרשם עד כה שיעור ההצבעה הנמוך ביותר, אפשר למצוא את שער מנשה (13.2%) - אך לא מדובר ביישוב, אלא בבית חולים לבריאות הנפש. לכן, היישוב עם שיעור ההצבעה הנמוך ביותר נכון לשעה 16:00 הוא אלוני יצחק (16.6%) ואחריו רג'ר (16.7%), איבים (17.7%), עלמון (20.7%) ו יטבתה (21.4%).

ומה קורה בערים הגדולות? נכון לשעה 18:00 הצביעו ב מודיעין-מכבים-רעות 70.1% מבעלי זכות הבחירה, ב רחובות 63.8%, ב פתח תקווה 63.1%, ב הרצליה 63.1%, ב רמת גן 61.9%, ב ראשון לציון 61.3%, ב אשדוד 59.4%, ב אשקלון 58.8%, ב תל אביב-יפו 58.6%, בחולון 58%, ב באר שבע 55.8%, ב ירושלים 55.3%, ב חיפה 54.5%, ב נתניה 50.6% וב בת ים 47.6%.

מצביעים בתל אביב ( צילום: AP Photo/David Goldman )

בעיריית תל אביב-יפו פרסמו הודעה חריגה שבה נטען כי אחוז ההצבעה בעיר גבוה מאשר הנתונים שמפרסמת ועדת הבחירות המרכזית. לפי העירייה, השיעור הנכון של ההצבעה עד לשעה 16:00 עומד על 63.5%. "המקור לטעות - החישוב מסתמך על בעלי זכות בחירה הרשומים במרשם האוכלוסין, במקום נתון עדכני יותר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה", אמרו בעירייה.

עוד אמרו בעיריית תל אביב-יפו: "בהתאם למרשם האוכלוסין נכון להיום יש בעיר 490,900 בעלי זכות בחירה (גילי 18 ומעלה), כאשר לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היו בשנת 2024 רק כ-365,000 תושבים בגילי 18 ומעלה. כך שכל חישוב שייעשה לגבי אחוזי ההצבעה צריך להיות בהתאם לנתוני הלמ"ס ולא מרשם האוכלוסין".

את רשימת הערים הערביות שבהן נרשם שיעור ההצבעה הגבוה ביותר עד לשעה 18:00 מובילה רהט עם 72.2%. אחר כך ברשימה: סכנין עם 71.4%, טמרה עם 68.9%, תל שבע עם 65.3%, שפרעם עם 62.3%, נצרת עם 58.4% ו אום אל-פחם עם 56.1%. בקרב היישובים החרדיים נטל את ההובלה רכסים עם 75.4% הצבעה. אחר כך ברשימה: אלעד עם 71.2%, מודיעין עילית עם 69.8%, עמנואל עם 65.9%, בני ברק עם 64.3% ו ביתר עילית עם 63.6%.

ביישובי הנגב ועוטף עזה נרשמה ההצבעה הגבוהה ביותר עד כה ב נתיבות עם 56%. אחר כך ברשימה: אופקים עם 53.9%, שדרות עם 51.6%, בארי עם 34.6%, כפר עזה עם 29% ו ניר עוז עם 22.6%. ומה בנוגע ליישובים שקרובים ללבנון? ב שלומי הצביעו 52.3% מבעלי זכות הבחירה עד לשעה 16:00, ב נהריה 49.1%, ב עכו 43.8%, ב קריית שמונה 43.2% וב מטולה 42.4%.