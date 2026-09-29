בדמוקרטים אמרו כי לעתירה צורף מסמך שחושף פירוט של האיומים המופנים כלפי גולן: "יאיר גולן מעניין איזה דם יש לו בוורידים... צריך לעמוד למשפט ואחרי זה כדור בראש"; "אתה בדרך נוציא לך את העיניים אתה והמשפחה שלך ימחקו... הדין שלך זה תליה"; "אמן שיאיר גולן ימות בייסורים קשים אני מחלק דברי מתיקה באותו יום"; "למה לא מחסלים את יאיר גולן"; "אדם כזה אסור שיהיה בפוליטיקה רק חבל תלייה", לשון העתירה.