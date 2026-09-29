מפלגת הדמוקרטים עתרה הבוקר (שלישי) לבג"ץ בדרישה לחייב את ראש השב"כ דוד זיני ואת הממשלה להעניק אבטחה ליו"ר יאיר גולן. מלבדו, נותר ללא אבטחה גם יו"ר ישר! גדי איזנקוט.
במפלגה אמרו כי "גולן נותר ללא אבטחה, למרות שהמשטרה מגדירה את רמת האיום עליו כגבוהה. יאיר גולן חשוף לעשרות איומי רצח קונקרטיים, מפורשים ומצמררים, וכל יום שחולף ללא אבטחה מותיר את העותר כבשר תותחים".
בדמוקרטים אמרו כי לעתירה צורף מסמך שחושף פירוט של האיומים המופנים כלפי גולן: "יאיר גולן מעניין איזה דם יש לו בוורידים... צריך לעמוד למשפט ואחרי זה כדור בראש"; "אתה בדרך נוציא לך את העיניים אתה והמשפחה שלך ימחקו... הדין שלך זה תליה"; "אמן שיאיר גולן ימות בייסורים קשים אני מחלק דברי מתיקה באותו יום"; "למה לא מחסלים את יאיר גולן"; "אדם כזה אסור שיהיה בפוליטיקה רק חבל תלייה", לשון העתירה.
"אבטחת העותר 1 (יאיר גולן) נמצאת בליבת ייעוד השירות", נכתב בעתירה. "מועמד שאינו יכול להופיע בציבור ללא סיכון לחייו מוגבל בניהול מערכת הבחירות שלו, לעומת מתמודדים שאינם נתונים לאיום דומה. פגיעה במועמד בשל עמדותיו הפוליטיות, בתקופת בחירות, היא פגיעה בהליך הבחירות עצמו", נכתב בעתירה.
שר המשפטים יריב לוין, שעומד בראש ועדת השרים לענייני שב"כ, החליט לפני כמעט שבועיים להסמיך את שב"כ לקבוע בעצמו את המענה הנדרש לראשי מפלגות שהם אזרחים ואין להם אבטחה. לוין היה השר היחיד שהגיע לדיון. מאז לא התקבלה כל החלטה.