ביום הבחירות, 27 באוקטובר 2026, נשיק ב-ynet התראות "פעילויות בזמן אמת" (Live Activities) שיספקו לגולשים עדכונים על שיעורי ההצבעה לאורך היום, תוצאות של המדגמים עם סגירת הקלפיות - וכמובן תוצאות שיתעדכנו בזמן אמת על מסך הטלפון תוך כדי ספירת הקולות לאורך הלילה והיום למחרת.
התראות "פעילויות זמן אמת" הן עדכונים חיים שמאפשרים לעקוב אחר אירוע מתמשך (כמו ההצבעה בבחירות וספירת הקולות) ולקבל מידע שמתעדכן לאורך הדרך - ישירות במסך הנעילה של הטלפון. זאת בשונה מהתראות "פוש" רגילות שמעדכנות את המשתמשים כאשר מתפרסמת ידיעה חדשה או כשמתרחשת התפתחות חשובה.
כך זה ייראה במכשירי אייפון:
גלריה
לייב אקטיביטי בחירות 2026 באייפוןלייב אקטיביטי בחירות 2026 באייפון
לייב אקטיביטי בחירות 2026 באייפון, להמחשה בלבד
וכך במכשירי אנדרואיד:
לייב אקטיביטי בחירות 2026 באנדרואידלייב אקטיביטי בחירות 2026 באנדרואיד
לייב אקטיביטי בחירות 2026 באנדרואיד, להמחשה בלבד

איך תוודאו שתקבלו את העדכונים החיים?

במכשירי אייפון:
  1. היכנסו ל"הגדרות" בטלפון.
  2. בחרו "יישומים" (Apps).
  3. מצאו את אפליקציית ynet.
  4. היכנסו ל"פעילויות בזמן אמת" (Live Activities).
  5. הפעילו את האפשרות "אפשר פעילויות בזמן אמת" (Allow Live Activities).
הגדרת לייב אקטיביטי באייפוןהגדרת לייב אקטיביטי באייפון
הגדרת לייב אקטיביטי באייפון
אם האפשרות אינה מופיעה, ייתכן שגרסת האפליקציה אינה מעודכנת בטלפון שלכם.
שימו לב שעם קבלת ההתראה הראשונה צריך ללחוץ "אישור" כדי להמשיך ולקבל עדכונים חיים:
לייב אקטיביטי בחירות 2026 באייפוןלייב אקטיביטי בחירות 2026 באייפון
בקבלה של ההתראה הראשונה צריך ללחוץ "אישור"
במכשירי אנדרואיד:
  1. היכנסו ל"הגדרות".
  2. בחרו "התראות" (Notifications).
  3. היכנסו ל"התראות מאפליקציות" (App notifications).
  4. בחרו באפליקציית ynet.
  5. הפעילו "עדכונים חיים" (Live updates).
אם האפשרות אינה מופיעה, ייתכן שגרסת האפליקציה אינה מעודכנת בטלפון שלכם.