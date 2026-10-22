ביום הבחירות, 27 באוקטובר 2026, נשיק ב-ynet התראות "פעילויות בזמן אמת" (Live Activities) שיספקו לגולשים עדכונים על שיעורי ההצבעה לאורך היום, תוצאות של המדגמים עם סגירת הקלפיות - וכמובן תוצאות שיתעדכנו בזמן אמת על מסך הטלפון תוך כדי ספירת הקולות לאורך הלילה והיום למחרת.

ביום הבחירות, 27 באוקטובר 2026, נשיק ב-ynet התראות "פעילויות בזמן אמת" (Live Activities) שיספקו לגולשים עדכונים על שיעורי ההצבעה לאורך היום, תוצאות של המדגמים עם סגירת הקלפיות - וכמובן תוצאות שיתעדכנו בזמן אמת על מסך הטלפון תוך כדי ספירת הקולות לאורך הלילה והיום למחרת.

ביום הבחירות, 27 באוקטובר 2026, נשיק ב-ynet התראות "פעילויות בזמן אמת" (Live Activities) שיספקו לגולשים עדכונים על שיעורי ההצבעה לאורך היום, תוצאות של המדגמים עם סגירת הקלפיות - וכמובן תוצאות שיתעדכנו בזמן אמת על מסך הטלפון תוך כדי ספירת הקולות לאורך הלילה והיום למחרת.