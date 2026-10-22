ביום הבחירות, 27 באוקטובר 2026, נשיק ב-ynet התראות "פעילויות בזמן אמת" (Live Activities) שיספקו לגולשים עדכונים על שיעורי ההצבעה לאורך היום, תוצאות של המדגמים עם סגירת הקלפיות - וכמובן תוצאות שיתעדכנו בזמן אמת על מסך הטלפון תוך כדי ספירת הקולות לאורך הלילה והיום למחרת.
- עדכוני בחירות שוטפים גם בערוץ הוואטסאפ של ynet - להצטרפות לחצו כאן
התראות "פעילויות זמן אמת" הן עדכונים חיים שמאפשרים לעקוב אחר אירוע מתמשך (כמו ההצבעה בבחירות וספירת הקולות) ולקבל מידע שמתעדכן לאורך הדרך - ישירות במסך הנעילה של הטלפון. זאת בשונה מהתראות "פוש" רגילות שמעדכנות את המשתמשים כאשר מתפרסמת ידיעה חדשה או כשמתרחשת התפתחות חשובה.
כך זה ייראה במכשירי אייפון:
וכך במכשירי אנדרואיד:
איך תוודאו שתקבלו את העדכונים החיים?
במכשירי אייפון:
- היכנסו ל"הגדרות" בטלפון.
- בחרו "יישומים" (Apps).
- מצאו את אפליקציית ynet.
- היכנסו ל"פעילויות בזמן אמת" (Live Activities).
- הפעילו את האפשרות "אפשר פעילויות בזמן אמת" (Allow Live Activities).
אם האפשרות אינה מופיעה, ייתכן שגרסת האפליקציה אינה מעודכנת בטלפון שלכם.
שימו לב שעם קבלת ההתראה הראשונה צריך ללחוץ "אישור" כדי להמשיך ולקבל עדכונים חיים:
במכשירי אנדרואיד:
- היכנסו ל"הגדרות".
- בחרו "התראות" (Notifications).
- היכנסו ל"התראות מאפליקציות" (App notifications).
- בחרו באפליקציית ynet.
- הפעילו "עדכונים חיים" (Live updates).
אם האפשרות אינה מופיעה, ייתכן שגרסת האפליקציה אינה מעודכנת בטלפון שלכם.