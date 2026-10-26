רגע לפני הבחירות לכנסת ה-26 , נחתו גם היום (שני) בנמל התעופה בן גוריון ישראלים נוספים שמתגוררים בחו"ל בדרכם להשתתפות בחגיגה הדמוקרטית. ג'ואל פלג, תושבת בריסל בירת בלגיה, סיפרה: "עזבתי מאחור ילד בן 6 ובן זוג, אפילו נפרדתי מאלף אירו כדי להגיע להצבעה".

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ישראלים ששבו לארץ במיוחד לבחירות ( צילום: מיקי שמידט )





לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ-810 אלף ישראלים בעלי זכות בחירה מתגוררים בחו"ל, ועשרות אלפים מהם הגיעו לארץ כדי להשפיע על זהות המערכת הפוליטית העתידית. לפי אומדן שערך "Fly&Vote", המיזם שמטרתו קידום מימוש זכות ההצבעה של ישראלים מחו"ל, מדובר על 67 אלף איש – כמנדט וחצי.

ג'ואל, שמתגוררת בבריסל כבר 12 שנה, אמרה עוד לאחר נחיתתה: "באתי להצביע כי המצב עם הממשלה הנוכחית על הפנים. הרבה אנשים בטיסה שלי היו כמוני, ואני מקווה שזה הכוח שיביא את הניצחון". ליאור פורס, שהגיעה לארץ אחרי טיסה ארוכה מניו יורק, סיפרה שנעצה לפני חודשים ביומן את מועד הבחירות בישראל. לדבריה, "באתי במיוחד להצביע, זו שעה גורלית".

מור בן עמי הגיעה גם היא מניו יורק לקפיצה קטנה במולדת. התכנון ל-48 שעות: ביקור אצל ההורים, הטלת מעטפה עם פתק בקלפי, וחזרה הביתה. "זה מרגיש כמו הזדמנות אחרונה להציל את המדינה", אמרה בן עמי. "עשינו מאמצים אדירים להגיע, היה דיבור משמעותי על הבחירות האלה בקהילה היהודית האמריקנית. המטרה היא שיהיה לנו טוב יותר גם בחו"ל, כי אנחנו צריכים להסביר פעולות שמתרחשות כאן".

תמר סופר-גרי ובן זוגה נועם נחתו אחרי טיסה ארוכה מסן פרנסיסקו. "זו הפעם הראשונה שהגענו להצביע ב-30 השנים שאנחנו חיים שם", סיפרה סופר-גרי. בן הזוג נועם הוסיף: "היינו מעורבים במה שקורה כל הזמן, היינו כאן בהפגנות נגד ההפיכה המשפטית".

אילון כספי, שהגיע מקונטיקט שבה הוא מתגורר יותר מ-20 שנה, אמר: "הפעם הרגשתי שהרבה מונח על הכף, המדינה בצומת דרכים קריטי וחשוב להחזיר אותה למסלול הנכון. היה לי ברור שאני צריך להגיע, אני מזועזע ממה שקורה בארץ".

גלריה "היינו שמחים לבחור, אבל ככה יצא". אסף ולילך ( צילום: רועי רובינשטיין )

"ממש רציתי להישאר ולבחור". אביב ( צילום: רועי רובינשטיין )

והיו גם כאלה שעשו את הכיוון ההפוך, ישראלים שבחרו לוותר על ההצבעה ולנצל את הזמן כדי ליהנות מההיצע של חו"ל. לילך ואסף בן רחמים מחיפה, שכבר דחו את ירח הדבש שלהם בגלל המלחמה עם איראן, החליטו שהפעם הם לא מוותרים על החופים הזהובים של דרום-מזרח אסיה.

"היינו שמחים לבחור, אבל ככה יצא", אמר אסף. "זה כן מבאס אותנו שלא נהיה, אנחנו מקווים שכשנחזור תהיה ממשלה ולא ניקלע לעוד רצף בחירות". לילך הוסיפה: "אנחנו רוצים שהצד הימני יתחזק קצת, אבל שבעיקר תהיה ממשלת אחדות לאומית".