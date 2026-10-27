מדובר באחוזי הצבעה גבוהים, אך הם נמוכים מהציפיות שהתפתחו בשעות הבוקר, אז דווח על שיעורי הצבעה גבוהים וחריגים ועל תורים בחלקים גדולים מהקלפיות ברחבי הארץ. כך, עד השעה 10 בבוקר הצביעו כ-17% מבעלי זכות הבחירה, הנתון הגבוה ביותר מאז בחירות 1981. עד השעה 12 בצהריים הצביעו 31.5%, הנתון הגבוה ביותר מאז 1977. בשעות האחרונות אמנם חלה ירידה בשיעור ההתייצבות בקלפיות, אך שיעור ההצבעה הכללי עדיין היה גבוה.