ועדת הבחירות המרכזית פרסמה הערב (שלישי) את שיעור ההצבעה הכמעט סופי בבחירות לכנסת ה-26: על פי הנתונים נכון לשעה 22:00, שעת סגירת הקלפיות - הצביעו 77.7% מבעלי זכות הבחירה.
בסך הכול מדובר על 5,695,682 מצביעים מתוך 7,331,981 בעלי זכות בחירה. מדובר בעלייה של 7.1% לעומת השעה המקבילה בבחירות לכנסת ה-25 בשנת 2022 ובשיעור ההצבעה הגבוה ביותר מאז שנת 2001. בשני יישובים בערבה פארן ושחרות הצביעו 100% מבעלי זכות הבחירה.
מדובר באחוזי הצבעה גבוהים, אך הם נמוכים מהציפיות שהתפתחו בשעות הבוקר, אז דווח על שיעורי הצבעה גבוהים וחריגים ועל תורים בחלקים גדולים מהקלפיות ברחבי הארץ. כך, עד השעה 10 בבוקר הצביעו כ-17% מבעלי זכות הבחירה, הנתון הגבוה ביותר מאז בחירות 1981. עד השעה 12 בצהריים הצביעו 31.5%, הנתון הגבוה ביותר מאז 1977. בשעות האחרונות אמנם חלה ירידה בשיעור ההתייצבות בקלפיות, אך שיעור ההצבעה הכללי עדיין היה גבוה.
מבחינת שיעור ההצבעה בערים הגדולות: בתל-אביב יפו הצביעו 65.4%, בירושלים 65.9%, בחיפה 61.6%, בראשון לציון 71.3%, בפתח תקווה 73%, בנתניה 60.2%, באשדוד 67.8%, בבאר שבע 65.8%, בחולון 69%, ברמת גן 71.2%, בבני ברק 77%, באשקלון 68.7%, ברחובות 72.9%, בבת ים 55.3%, בהרצליה 71.3%, בבית שמש 67.8%, במודיעין-מכבים-רעות 79.2%, בכפר סבא 74.7%,בחדרה 68.5%, ברעננה 70.8% ובלוד 70.6%.
אחוזי הצבעה גבוהים נרשמו בחברה הערבית: בנצרת הצביעו 72.2%, באום אל פחם 75.7%, בשפרעם 75.9%, בסכנין 86.8%, בטייבה 79%, בכפר קאסם 84.9%, ברהט 82%, בכסייפה 81.2%, בחורה 79.1%.
גם אצל החרדים נרשמו שיעורי הצבעה גבוהים: בבני ברק הצביעו 77%, באלעד 84%, בביתר עילית 80%, במודיעין עילית 83.1%, בעמנואל 75.1% ורכסים 86.9%.
מוועדת הבחירות המרכזית נמסר: "הוועדה מברכת על ההשתתפות הרחבה של הציבור ביום הבחירות ומודה לבוחרות ולבוחרים ולצוותי הבחירות ברחבי הארץ. כל הקלפיות נסגרו, וההליך עבר לשלב ספירת הקולות, קליטת התוצאות ובדיקתן. תוצאות האמת יפורסמו בהדרגה, בהתאם להתקדמות הספירה וקליטת הנתונים. הנתונים במהלך הספירה הם חלקיים ועשויים להשתנות".