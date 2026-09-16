שופטי בג"ץ קבעו הבוקר (יום רביעי) כי מאחר שהמשרד לשירותי דת כבר ביטל את האירוע לזכרו של הרב עובדיה יוסף , הסוגיה הפכה תיאורטית - ולכן לא תתקבל החלטה בעקבותיה. הקביעה הזו, שהייתה ידועה לאנשי ש"ס עוד מאתמול, לא הפריעה ליו"ר אריה דרעי לטעון כי בג"ץ "הכריע על ביטול הילולת מרן".

אריה דרעי ( צילום: אלכס קולומויסקי )

ראשית הסיפור בהחלטת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שלא ייתכן שההילולה תקוים במימון המדינה לאור החשש שש"ס תנצלו לתעמולת בחירות. בש"ס התרעמו, אך שלשום הודיע המשרד לשירותי דת כי האירוע - שאמור היה להיערך ב-8-6 באוקטובר - כבר לא יתקיים.

האירוע מתקיים מכורח חוק שקבעה הכנסת בשנה שעברה להנצחת מורשתו של הרב עובדיה יוסף, הקובע כי מוסדות המדינה יקיימו יום הנצחה לזכרו. החוק מורה כי הפעילויות יתקיימו ביום פטירתו או במהלך השבוע שלאחריו. אלא שהשנה, כאמור, היום סמוך לתאריך בחירות, ובהרב-מיארה אומרת כי קיים חשש כבד שאחד האירועים יהפוך לזירה פוליטית. זאת, בין היתר, לנוכח העובדה שש״ס עושה שימוש בתמונתו ובדמותו של הרב במסגרת קמפיין הבחירות שלה.

על אף שלא התקבלה החלטה בנושא, ש"ס פרסמה הודעה שבה תגובת דרעי ל"הכרעת בג"ץ על ביטול הילולת מרן", לשון המפלגה. בהודעה אמר דרעי כי "הלב כואב. מיליון איש צעדו אחר מיטתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ״ל, מיליון איש, מכל העדות והחוגים, שבכו על רבם ומורה דרכם, והיום שופטי בג״ץ, באטימות ובניתוק מרגשותיהם של המוני יהודים, נותנים יד למניעת כנס הזיכרון הממלכתי למורשתו".

אלא שבג"ץ, כאמור, לא ביטל את האירוע ולא קיבל החלטה בנושא, אלא קבע שכבר אין סיבה לדון בו; מנכ"ל המשרד לשירותי דת אמנם ציין את הימשכות ההליך כסיבה לכך שכבר לא ניתן לקיים את האירוע, אך בג"ץ לא אסר זאת. בנוסף, על ש"ס לא נאסר לקיים אירועי אזכרה אחרים לרב, כל עוד לא יהיו במימון המדינה.

"זו לא פגיעה בש״ס, אלא בציבור מסורתי ואמוני עצום, שמורשתו וגדולי התורה שלו זוכים שוב ליחס מתנשא ומפלה", טען דרעי. "ההחלטה הזו רק מחזקת את נחישותנו לתקן מן היסוד את מערכת המשפט ולהחזיר את הכוח לעם ולנבחריו. את מורשת מרן לא בג״ץ ולא היועמ״שית יצליחו לעצור. היא חיה בלבבות של מיליונים ותמשיך להאיר לדורות".