הבוקר, עם פתיחת ההצבעה בנציגויות בחו"ל, ביקר נשיא המדינה יצחק הרצוג בשגרירות ישראל בבאקו, כהוא מלווה על ידי שגריר ישראל באזרבייג׳ן, רונן קראוס. "זהו רגע חשוב מאוד בביקורי המדיני כאן באזרבייג'ן", אמר הרצוג. "אני זוכה לראות איך מתחילה מערכת הבחירות ואיך בפועל מתקיימות הבחירות בנציגויות ישראל בחו"ל - כאן בשגרירות בבאקו".

הבוקר, עם פתיחת ההצבעה בנציגויות בחו"ל, ביקר נשיא המדינה יצחק הרצוג בשגרירות ישראל בבאקו, כהוא מלווה על ידי שגריר ישראל באזרבייג׳ן, רונן קראוס. "זהו רגע חשוב מאוד בביקורי המדיני כאן באזרבייג'ן", אמר הרצוג. "אני זוכה לראות איך מתחילה מערכת הבחירות ואיך בפועל מתקיימות הבחירות בנציגויות ישראל בחו"ל - כאן בשגרירות בבאקו".

הבוקר, עם פתיחת ההצבעה בנציגויות בחו"ל, ביקר נשיא המדינה יצחק הרצוג בשגרירות ישראל בבאקו, כהוא מלווה על ידי שגריר ישראל באזרבייג׳ן, רונן קראוס. "זהו רגע חשוב מאוד בביקורי המדיני כאן באזרבייג'ן", אמר הרצוג. "אני זוכה לראות איך מתחילה מערכת הבחירות ואיך בפועל מתקיימות הבחירות בנציגויות ישראל בחו"ל - כאן בשגרירות בבאקו".