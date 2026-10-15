בישראל נלך לקלפי בעוד 12 יום, אבל בחו"ל כבר החלו הבחירות לכנסת: שליחי ישראל בעולם החלו להצביע, והראשון שבהם היה שגריר ישראל בניו זילנד אלון רוט שניר וצוות השגרירות בוולינגטון - שהטילו כבר אמש (רביעי) את המעטפות לקלפי. אחריהם הצביעו - לראשונה אי פעם - השגרירה בפיג'י מאיה ירון וצוותה, ואחריהם שגרירות ישראל בקנברה בירת אוסטרליה, בראשות השגריר הלל ניומן.
הבחירות בעולם יסתיימו ביום שישי בשעה 6 בבוקר שעון ישראל, בחוף המערבי של ארצות הברית, בנציגויות בסן פרנסיסקו ובלוס אנג'לס. בסך הכל יצביעו יותר מ-4,800 שליחים ובני משפחות – דיפלומטים ושליחי המדינה. הבחירות יתקיימו ב-99 נציגויות ו-101 קלפיות, כשמספר המצביעים הגבוה ביותר יהיה בנציגות בניו יורק, והנמוך ביותר - בשגרירות בקטמנדו.
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כל הקולות יוטסו לארץ בדואר דיפלומטי במבצע לוגיסטי מסובך שמפעיל משרד החוץ יחד עם ועדת הבחירות המרכזית. לאחר מכן הקולות יישלחו לכנסת וייספרו כמעטפות כפולות, ביחד עם קולות החיילים.
הבוקר, עם פתיחת ההצבעה בנציגויות בחו"ל, ביקר נשיא המדינה יצחק הרצוג בשגרירות ישראל בבאקו, כהוא מלווה על ידי שגריר ישראל באזרבייג׳ן, רונן קראוס. "זהו רגע חשוב מאוד בביקורי המדיני כאן באזרבייג'ן", אמר הרצוג. "אני זוכה לראות איך מתחילה מערכת הבחירות ואיך בפועל מתקיימות הבחירות בנציגויות ישראל בחו"ל - כאן בשגרירות בבאקו".
"הבחירות הללו הן חגיגה לדמוקרטיה בישראל ובשגרירויותיה בחו"ל", הוסיף הנשיא. "אני קורא לכל אזרחי המדינה לממש את זכות ההצבעה וכמובן להשפיע על עתידה של ישראל. אלה הן בחירות חשובות מאוד אחרי תקופה לא פשוטה למדינת ישראל, והדבר העיקרי שחשוב לי לומר לכל אזרחי ישראל - בחירות אינן מלחמת אזרחים. להפך, זה התהליך האמיתי שלנו כדי להשפיע על חיינו ולקבוע את הכיוון שאליו הולכת המדינה".
הרצוג הגיע לבאקו לביקור בן יום וחצי, במסגרתו ישתתף בוועידת CICA - הפסגה הבין-לאומית לשיתוף פעולה וחיזוק הקשרים בין מדינות אסיה. הוא נועד עם נשיא אזרבייג׳ן אילהם אלייב, ודן איתו בהעמקת שיתופי הפעולה האסטרטגיים ובחיזוק היחסים בין שתי המדינות.
בפסגה בבאקו אמורים להשתתף לצד הרצוג גם נציגים ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל: קטאר, כוויית, סעודיה, עיראק, פקיסטן, בנגלדש, מלזיה ואינדונזיה. גם נציג איראני אמור להשתתף, לפחות לפי התכנון המקורי.