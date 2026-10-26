יו"ר ביחד נפתלי בנט אמר אחר הצהריים (יום שני) במהלך שיחה עם נשים בהרצליה, כחלק מקמפיין הפרלמנטים, כי "יש אפס משמעות לגודל המפלגה" בכל הנוגע למי יהיה ראש הממשלה אחרי הבחירות. "זה לפי מספר הממליצים", הדגיש, והוסיף: "נשב ארבעתנו - איזנקוט, ליברמן, יאיר גולן ואני. נניח שנסכם כולנו על איזנקוט, אבל יכול להיות שנסכם כולנו ליברמן, או נסכם כולנו בנט".
"החוק בישראל נורא ברור", הדגיש בנט, בניסיון להדוף את קמפיין המפלגה הגדולה של יו"ר ישר! גדי איזנקוט. "אין שום משמעות לגודל המפלגה הגדולה. אין. המכניקה היא כזו: נגמרות הבחירות, ואז כל מפלגה עולה לנשיא וממליצה על מועמד לראשות ממשלה".
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בנט הזכיר גם כי ציפי לבני עמדה בראשות קדימה כשניצחה את נתניהו במספר המנדטים בבחירות 2009, אך בכל זאת האחרון הוא שהקים ממשלה - בזכות גודל הגוש.