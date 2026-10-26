יו"ר ביחד נפתלי בנט אמר אחר הצהריים (יום שני) במהלך שיחה עם נשים בהרצליה, כחלק מקמפיין הפרלמנטים, כי "יש אפס משמעות לגודל המפלגה" בכל הנוגע למי יהיה ראש הממשלה אחרי הבחירות. "זה לפי מספר הממליצים", הדגיש, והוסיף: "נשב ארבעתנו - איזנקוט, ליברמן, יאיר גולן ואני. נניח שנסכם כולנו על איזנקוט, אבל יכול להיות שנסכם כולנו ליברמן, או נסכם כולנו בנט".