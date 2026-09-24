במסגרת קמפיין הבחירות החליט ראש הממשלה בנימין נתניהו "להתרחק" מיו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר ולהימנע ככל הניתן מצילומים או משיתוף פעולה איתו עד ליום הבחירות. כך נודע ל-ynet. ההערכה היא כי מדובר במהלך מתוכנן של נתניהו שמטרתו "לשמור מרחק" מהשותף הקיצוני שלו בממשלה בניסיון להחזיר שניים-שלושה מנדטים של מצביעי ליכוד מתונים הביתה, אחרי שחצו את הקווים לבנט, לליברמן ואפילו לאיזנקוט.

לפני כמה חודשים הם הצטלמו יחד. בן גביר ונתניהו, בינואר האחרון ( צילום: דוברות ראש הממשלה )

גורמים המקורבים לבן גביר מעידים כי ראש הממשלה מסרב להצטלם עימו או להיפגש איתו בפומבי. כך קרה גם במוצאי השבת האחרונה, במהלך הביקור של השניים באירוע הסליחות ההמוני בכותל המערבי לפני יום הכיפורים. נתניהו עצמו צפה על האירוע מהקומה השלישית יחד עם רעייתו שרה, ואילו השר לביטחון לאומי שהה בקומה השנייה יחד עם רבני הכותל, שרים וח"כים.

בשלב מסוים ביקש בן גביר לעלות לקומה השלישית ולהיפגש עם נתניהו. עוזרו האישי עלה לדבר עם עדו נורדן, ראש הסגל של ראש הממשלה. "בן גביר רוצה לעלות להגיד שלום ולברך את ראש הממשלה", אמר עוזרו של השר. להפתעתו, סירב נורדן לאפשר לבן גביר לעלות למרפסת בקומה השלישית בטענה כי ראש הממשלה "עסוק כרגע" ו"אינו יכול להיפגש". התגובה התקבלה במורת רוח בקרב אנשיו של בן גביר, שאמרו בציניות: "עסוק? הוא קורא סליחות יחד עם רעייתו ומצטלם. הוא פשוט לא מוכן להצטלם עם בן גביר".

בהמשך הערב נכנס השר לשירותים ולאחר שיצא הבחין במקרה בראש הממשלה. בן גביר העיר לו כי נבצר ממנו לעלות לברך אותו במרפסת, אולם נתניהו התחמק עם כמה מילות נימוסין והמשיך בדרכו.

זו לא הפעם הראשונה שנתניהו מסרב להצטלם עם בן גביר. בסוף חודש אוגוסט סירב נתניהו להצטלם עימו במופגן במהלך הידיעה על מציאת מקום טביעתה של הואנייה אלטלנה. בן גביר כינס מסיבת עיתונאים במוזיאון האצ"ל בתל אביב ביום שבו הודיעו על גילוי האלטלנה, והזמין את נתניהו. ראש הממשלה סירב להשתתף באותו אירוע עם השר, אולם הוא הגיע לחוף הים בתל אביב, סמוך למוזיאון האצ"ל, ופרסם סרטון נפרד על האירוע ההיסטורי.