ראש הממשלה בנימין נתניהו גער הערב (שלישי) במפיק קו המידע החרדי איצ'ה דז'לובסקי. במהלך שיחה שהוקלטה נשמע נתניהו מבקש לדעת האם החרדים יוצאים לקלפי. "מה קורה עם החרדים?", שאל ראש הממשלה, והעסקן החרדי השיב: "מה שקורה זה שהם זועמים מאוד שעד היום כל ההבטחות בנושא הגיוס וכלל החרדים...". נתניהו פנה לדז'לובסקי בצעקות: "תגיד, הם משוגעים? הם רוצים ממשלת שמאל? מה הם משוגעים? נמות". האזינו לשיחה.

נתניהו בהקלטה היסטרית: החרדים משוגעים? הם לא מצביעים? נמות





דז'לובסקי, איש חסידות גור, ניסה להתגונן: "הם רוצים ממשלה שתטפל במה שהבטיחה פעמים רבות". נתניהו המשיך לצעוק בכעס: "הם רוצים למות? רוצים לחסל את עולם התורה, אז הם לא יוצאים? זה מה שאני רוצה לדעת". העסקן החרדי: "הם רוצים שהחרדים יוכלו להישאר שומרי תורה ומצוות עד עמקי נשמתם ושלא ירמסו את הדת שלהם".

ראש הממשלה המשיך: "בקיצור הם לא יוצאים אני שואל, הם לא יוצאים. זאת הנקודה?". דז'לובסקי: "הם רוצים לצאת ואחרי שתהיה להם עמידה על ההבטחות במשך תקופה". ראש הממשלה: "איזה עמידה, על ההבטחות שיש להם? עוד שעה וחצי הם הולכים להקים את ממשלת מנסור עבאס שהוא אומר שהוא הולך לחסל את עולם התורה".

רה"מ נתניהו והעסקן דז'לובסקי ( צילום: Yonatan Sindel/Pool Photo via AP )

ד'זלובסקי: "אבל יש להם ארבע שנים של הפרת הבטחות עקביות". נתניהו: "בסדר, זה לא השאלה כרגע, הם יוצאים או לא יוצאים. זה מה שאני שואל". העסקן החרדי: "הם לא משוכנעים שיש מישהו שיקיים את מילתו". נתניהו: "מה? מה?". דז'לובסקי: "הם לא משוכנעים שיש מי שיקיים את מילתו". נתניהו: "זאת אומרת שהם לא יוצאים, זה מה שאתה אומר".

מפיק קו המידע החרדי המשיך באותו קו: "אני מתרשם שקשה מאוד לשכנע אנשים שקיבלו הבטחות שלא קוימו". ראש הממשלה: "אז הם לא יוצאים, אוקיי. יש משהו לעשות בעניין הזה כרגע, שעה וחצי?". דז'לובסקי: "אני חושב שאם תתקשרו להבטיח לתת ערבויות לגדולי ישראל, לחברי מועצת גדולי התורה וחכמי התורה". נתניהו: "אני אתן להם ערבויות עכשיו בשעה וחצי תגיד לי?". דז'לובסקי: "מה שבמשך ארבע שנים לא נעשה, בהחלט מאוד קשה שזה לא ייעשה עכשיו".