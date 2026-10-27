לאחר התייצבות השיא בקלפיות - המדגמים הדרמטיים: מדגמי טלוויזיה שפורסמו לאחר סגירת הקלפיות מצביעים על יתרון קל לגוש השינוי, אך הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר. על פי מדגם של חדשות 12 גוש השינוי עם 52 מנדטים, בעוד גוש נתניהו עומד על 50 מנדטים.
לפי מדגם חדשות 12 הליכוד - 24 ישר! - 22 ביחד - 12 הרשימה המשותפת - 11 הדמוקרטים - 10 ישראל ביתנו - 8 רע"מ - 7 יהדות התורה - 7 ש"ס - 6 הציונות הדתית-זהות - 6 עמך ישראל, המילואימניקים-הכלכלית והציבור החרדי מתחת לאחוז החסימה.
לפי מדגם חדשות 13, גוש השינוי עומד על 52 מנדטים, בעוד גוש נתניהו על 50 מנדטים. המפלגות הערביות זכו ל-17 מנדטים. הליכוד - 25 ישר! - 23 ביחד - 13 הרשימה המשותפת - 11 הדמוקרטים - 9 ישראל ביתנו - 7 יהדות התורה - 7 רע"מ - 7 ש"ס - 6 הציונות הדתית-זהות - 6 עמך ישראל, המילואימניקים-הכלכלית והציבור החרדי מתחת לאחוז החסימה.
לפי מדגם התאגיד כאן 11: גוש שינוי עם 53, גוש נתניהו עם 50 מנדטים והמפלגות הערביות זכו ל-17 מנדטים. הליכוד - 25 ישר - 21 ביחד - 14 הרשימה המשותפת - 10 הדמוקרטים - 10 ישראל ביתנו - 8 רע"מ - 7 עוצמה יהודית - 7 ש"ס - 6 הציונות הדתית - 6 יהדות התורה - 6 עמך ישראל, המילואימניקים-הכלכלית והציבור החרדי מתחת לאחוז החסימה.
לפי מדגם i24News, גוש נתניהו עם 55 מנדטים, גוש השינוי עם 49 מנדטים והמפלגות הערביות עם 16 מנדטים. עמך ישראל של עופר וינטר, המילואימניקים-הכלכלית של יועז הנדל וירון זליכה ומפלגת הציבור החרדי מתחת לאחוז החסימה. על פי מדגם זה הליכוד עם 27 מנדטים, ישר! -20, ביחד -15, הדמוקרטים - 9, הרשימה המשותפת - 9, ש"ס 8, עוצמה יהודית -7, יהדות התורה - 7, רע"מ -7, הציונות הדתית 6, ישראל ביתנו - 5.
לפי מדגם ערוץ 14 גוש נתניהו עם 60 מנדטים לעומת 43 לגוש השינוי. הליכוד עם 27 מנדטים, ישר! - 20, ביחד - 15, הדמוקרטים - 9, הרשימה המשותפת - 9, ש"ס - 8, יהדות התורה - 7, רעמ - 7, הציונות הדתית - 6, ישראל ביתנו - 5.
על פי מדגם חדשות 16 גוש השינוי עם 53 מנדטים לעומת 51 לגוש השינוי. הליכוד קיבלה 25 מנדטים, ישר! - 22, ביחד - 13, המשותפת - 11, הדמוקרטים - 10, עוצמה יהודית - 7, יהדות התורה - 7, ש"ס 7, הציונות הדתית זהות - 7, ישראל ביתנו - 6, רע"מ 5. על פי מדגם זה עמך ישראל ומילואימניקים לא עברו את אחוז החסימה.
לפי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, עד לשעה 20:00 הערב מימשו את זכות ההצבעה 74.3% מכלל הבוחרים לכנסת ה-26. בסך הכול מדובר על 5,449,277 מצביעים מתוך 7,331,981 בעלי זכות בחירה. מדובר בנתון ההצבעה הכי גבוה מאז שנת 1988. לוועדת הבחירות המרכזית יש כעת שמונה ימים לפרסם את התוצאות הרשמיות ברשומות - ולמעשה, המועד האחרון הוא יום רביעי, 4 בנובמבר. עם זאת, בוועדה מעריכים כי צפי סיום ספירת כל הקולות ומסירת תוצאות האמת תהיה כבר ביום שישי בבוקר.
השבעת הכנסת ה-26 תתקיים ביום שלישי 10 בנובמבר, אבל המרוץ האמיתי יתחיל עוד לפני כן כשוועדת הבחירות המרכזית תגיש לנשיא המדינה את תוצאות הבחירות הרשמיות, הוא יחל לזמן למשכנו את נציגי כל הסיעות - וישמע מהם על מי הם ממליצים להרכבת הממשלה. לכל היותר 7 ימים לאחר מכן, בהתאם לחוק יסוד הממשלה, הוא יטיל את הרכבת הממשלה על חבר הכנסת שלשיטתו הוא בעל הסיכוי הטוב ביותר. בדרך כלל, מדובר במי שיש לו הכי הרבה ממליצים.
למועמד הראשון שקיבל את המנדט יש 28 ימים להציג ממשלה. הנשיא רשאי להאריך את התקופה בעד 14 ימים נוספים. אם המועמד נכשל, הנשיא יכול לבחור באחת משתי אפשרויות: להטיל את המשימה על חבר כנסת אחר, כנראה מועמד הגוש הנגדי, ל-28 ימים - ללא אפשרות הארכה.
האפשרות השנייה היא להודיע שהוא לא רואה אפשרות להרכיב ממשלה. ואז נפתחת תקופה של 21 ימים - שבהם יכולים 61 חברי כנסת לפנות לנשיא בכתב, ולבקש שיטיל את התפקיד על אחד מהם. אותו חבר כנסת יקבל 14 ימים להרכיב ממשלה. אם באף אחד מהתהליכים האלה לא תושבע ממשלה, הכנסת תתפזר אוטומטית - וישראל שוב תלך לבחירות.