: מדגמי טלוויזיה שפורסמו לאחר סגירת הקלפיות מצביעים על יתרון קל לגוש השינוי, אך הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר. על פי מדגם של

: מדגמי טלוויזיה שפורסמו לאחר סגירת הקלפיות מצביעים על יתרון קל לגוש השינוי, אך הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר. על פי מדגם של

, גוש נתניהו עם 55 מנדטים, גוש השינוי עם 49 מנדטים והמפלגות הערביות עם 16 מנדטים. עמך ישראל של עופר וינטר, המילואימניקים-הכלכלית של יועז הנדל וירון זליכה ומפלגת הציבור החרדי מתחת לאחוז החסימה. על פי מדגם זה הליכוד עם 27 מנדטים, ישר! -20, ביחד -15, הדמוקרטים - 9, הרשימה המשותפת - 9, ש"ס 8, עוצמה יהודית -7, יהדות התורה - 7, רע"מ -7, הציונות הדתית 6, ישראל ביתנו - 5.

, גוש נתניהו עם 55 מנדטים, גוש השינוי עם 49 מנדטים והמפלגות הערביות עם 16 מנדטים. עמך ישראל של עופר וינטר, המילואימניקים-הכלכלית של יועז הנדל וירון זליכה ומפלגת הציבור החרדי מתחת לאחוז החסימה. על פי מדגם זה הליכוד עם 27 מנדטים, ישר! -20, ביחד -15, הדמוקרטים - 9, הרשימה המשותפת - 9, ש"ס 8, עוצמה יהודית -7, יהדות התורה - 7, רע"מ -7, הציונות הדתית 6, ישראל ביתנו - 5.

לפי מדגם i24News , גוש נתניהו עם 55 מנדטים, גוש השינוי עם 49 מנדטים והמפלגות הערביות עם 16 מנדטים. עמך ישראל של עופר וינטר, המילואימניקים-הכלכלית של יועז הנדל וירון זליכה ומפלגת הציבור החרדי מתחת לאחוז החסימה. על פי מדגם זה הליכוד עם 27 מנדטים, ישר! -20, ביחד -15, הדמוקרטים - 9, הרשימה המשותפת - 9, ש"ס 8, עוצמה יהודית -7, יהדות התורה - 7, רע"מ -7, הציונות הדתית 6, ישראל ביתנו - 5.

גוש השינוי עם 53 מנדטים לעומת 51 לגוש השינוי. הליכוד קיבלה 25 מנדטים, ישר! - 22, ביחד - 13, המשותפת - 11, הדמוקרטים - 10, עוצמה יהודית - 7, יהדות התורה - 7, ש"ס 7, הציונות הדתית זהות - 7, ישראל ביתנו - 6, רע"מ 5. על פי מדגם זה עמך ישראל ומילואימניקים לא עברו את אחוז החסימה.

גוש השינוי עם 53 מנדטים לעומת 51 לגוש השינוי. הליכוד קיבלה 25 מנדטים, ישר! - 22, ביחד - 13, המשותפת - 11, הדמוקרטים - 10, עוצמה יהודית - 7, יהדות התורה - 7, ש"ס 7, הציונות הדתית זהות - 7, ישראל ביתנו - 6, רע"מ 5. על פי מדגם זה עמך ישראל ומילואימניקים לא עברו את אחוז החסימה.

על פי מדגם חדשות 16 גוש השינוי עם 53 מנדטים לעומת 51 לגוש השינוי. הליכוד קיבלה 25 מנדטים, ישר! - 22, ביחד - 13, המשותפת - 11, הדמוקרטים - 10, עוצמה יהודית - 7, יהדות התורה - 7, ש"ס 7, הציונות הדתית זהות - 7, ישראל ביתנו - 6, רע"מ 5. על פי מדגם זה עמך ישראל ומילואימניקים לא עברו את אחוז החסימה.

לכנסת ה-26. בסך הכול מדובר על 5,449,277 מצביעים מתוך 7,331,981 בעלי זכות בחירה. מדובר בנתון ההצבעה הכי גבוה מאז שנת 1988. לוועדת הבחירות המרכזית יש כעת שמונה ימים לפרסם את התוצאות הרשמיות ברשומות - ולמעשה, המועד האחרון הוא יום רביעי, 4 בנובמבר. עם זאת, בוועדה מעריכים כי צפי סיום ספירת כל הקולות ומסירת תוצאות האמת תהיה כבר ביום שישי בבוקר.

לכנסת ה-26. בסך הכול מדובר על 5,449,277 מצביעים מתוך 7,331,981 בעלי זכות בחירה. מדובר בנתון ההצבעה הכי גבוה מאז שנת 1988. לוועדת הבחירות המרכזית יש כעת שמונה ימים לפרסם את התוצאות הרשמיות ברשומות - ולמעשה, המועד האחרון הוא יום רביעי, 4 בנובמבר. עם זאת, בוועדה מעריכים כי צפי סיום ספירת כל הקולות ומסירת תוצאות האמת תהיה כבר ביום שישי בבוקר.