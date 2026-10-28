אם היו מתקיימות הבחירות אך ורק בעין קניא שבגולן, הייתה זוכה שרן השכל במקום השני - אחרי אביגדור ליברמן. השכל זכתה שם ל-110 קולות, שביעית מכלל הקולות. הסיבה: המקום הרביעי ברשימה הוא ראש המועצה. התוצאה המאכזבת להשכל מגיעה אחרי שפרשה מ"תקווה חדשה" ובהמשך איחדה את רשימתה עם עלה ירוק - במהלך שנועד לטענתם לייצר כוח פוליטי חדש.
את מערכת הבחירות הזו עיטרו מפלגות קטנות אחרות, כמו זו של איתן שוילי - המכונה שרשר. את הפתק צדק, על פי ספירה של 70% מהקולות, שלשלו 1,456 ישראלים - שהם 0.04% מכלל הקולות שנספרו. שרשר זכה ל-76 קולות מהבוחרים בחיפה.
הפיראטים שנוהגים להתמודד בכל מערכות הבחירות בשנים האחרונות הביאו 650 קולות לפי ספירה של 70% מהקולות.
מלבד וינטר, זליכה והנדל, הציבור החרדי וצבע שחור, מתחת לאחוז החסימה נמנות גם נעם לישראל של אבי מעוז (6,219 קולות), צומת בית ישראל של גדי יברקן (4,230 קולות), השותפות לכולם של אבי שקד (3,087 קולות). מפלגתו של סמיון גרפמן, בטחון חברתי, זכתה ל-326 קולות מהבוחרים בישראל, לפי ספירה של 70% מהקולות.