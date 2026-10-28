, שיצאה לקמפיין עם מפלגת "ישראל תחילה", לא תהיה בכנסת. השכל התאחדה עם

, שיצאה לקמפיין עם מפלגת "ישראל תחילה", לא תהיה בכנסת. השכל התאחדה עם