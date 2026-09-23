יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הציע להעביר לירדן את האחריות הביטחונית והמנהלית על שטחי A ו-B ביהודה ושומרון, ואמר כי "אין להם ברירה. בסופו של דבר הסוגייה הפלסטינית הרבה יותר אקוטית עבור ירדן מאשר למדינת ישראל".

צפו: הקריאה של ליברמן לירדנים ( צילום: בשבע אונליין )

ליברמן אמר את הדברים בפודקאסט של בשבע. בפודקאסט הוא נשמע מדבר על שטחי B ו-C, ובפוסט בהמשך הבהיר כי כוונתו לשטחי A ו-B. בשטח A, נזכיר, קיימת שליטה ביטחונית ומנהלית של הרשות הפלסטינית. המנגנונים הביטחוניים של הרשות פועלים שם ביטחונית בתיאום עם ישראל, ואת החיים מנהלת הרשות הפלסטינית. שטח B מחולק לשליטה ביטחונית ישראלית וניהול החיים בידי הרשות, ואילו בשטח C שולטת ישראל - הן ביטחונית והן מנהלית.

"אתה חייב להגיע פה להבנה עם הירדנים, שהם ינהלו את יהודה ושומרון. שייקחו אחריות ביטחונית ומנהלית. אין לך ואקום", אמר ליברמן. כשנשאל אם הוא סומך עליהם, הוסיף: "אין להם ברירה. אני לא יודע אם הם יכניסו את הצבא או יקימו גדודים תחת הפיקוד הירדני".

מלך ירדן עבדאללה במדי צבא בעבר. יסכים? ( צילום: AFP )

ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב לאחר דבריו של יו"ר ישראל ביתנו: "ידעתי שאתה בשמאל מאז שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס. אני יודע שאתה בשמאל כי תקים ממשלה עם איזנקוט, יאיר גולן, בנט והמפלגות הערביות. אבל לא האמנתי שאתה תציע היום שצבא ירדן ישלוט בשטחי ארץ ישראל. חזור בך מייד".

ליברמן השיב: "היחיד שהצהיר על נכונות להקים מדינה פלסטינית, בנאום בר אילן, הוא בנימין נתניהו. אמרתי מספר פעמים ואני חוזר ואומר: הרשות הפלסטינית היא ארגון טרור, והחלוקה בינה לבין חמאס היא ברורה. חמאס מתמחה בטרור מזוין, והרשות הפלסטינית בטרור מדיני. לכן, מדינת ישראל חייבת ליצור רצף טריטוריאלי בין כל שטחי C ולשמור שם על שליטה מוחלטת. במקביל, חייבים למצוא אלטרנטיבה לשליטה מנהלית וביטחונית בשטחי A ו-B".

לדבריו, "אני מתנגד בתוקף לכך שישראל תנהל את חיי הפלסטינים בשכם, בג׳נין או בטול כרם. ולכן, על מנת למנוע ואקום שאליו ייכנסו חמאס, הג׳יהאד ושאר המחבלים, צריך להגיע להסכמה עם ירדן על ניהול שטחי A ו-B על ידיהם, קונפדרציה ישראלית-ירדנית. מי שתמך בגירוש יהודים מגוש קטיף, ששחרר את יחיא סינוואר ועוד 1,026 מחבלים, ושיזם העברת כסף קטארי לתוך רצועת עזה, אין לו זכות להטיף מוסר לאף אחד".