יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט העליון נעם סולברג, קבע היום (ראשון) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו עשה שימוש פוליטי במשאבי ציבור, כולל בעת ביקור במוצב צה"ל בדרום לבנון, במסגרת פרסומים בחשבונותיו הרשמיים ברשת. סולברג קבע כי למרות שהמטרה הלגיטימית הייתה חיזוק רוח הלוחמים, בסרטון שפורסם בחשבונותיו הרשמיים דווקא חלקים אלה "ירדו בעריכה" - וחייב את רה"מ בהוצאות אישיות בסך 29 אלף שקל.

נתניהו בדרום לבנון. ארכיון ( צילום: חיים צח/ לע״מ )

חמש מתוך שש העתירות בנושא התקבלו במלואן או בחלקן. על ביקור נתניהו במוצב צה"ל בדרום לבנון קבע סולברג בנוסף כי החלקים שכן נשארו מציגים בעיקר את הישגי הממשלה והעומד בראשה. על כך כתב סולברג בפסיקתו: "זוהי, כמובן, תעמולת בחירות".

סולברג הוסיף כי הסרטון "משתמש במשאבי צילום והפצה ציבוריים - קרי, תיעוד של לע"מ - ומבוסס כולו על ביקורו של ראש הממשלה במוצב צה"ל בשטח לבנון", וכי ביקור כזה אינו משאב הזמין למועמדים אחרים. לכן קבע שמדובר בפרסום אסור לפי חוק דרכי תעמולה.

גם לגבי מקרים נוספים קבע יו"ר ועדת הבחירות כי נעשה שימוש אסור במשאבים ציבוריים לצורך תעמולת בחירות ונקבע כי על ראש הממשלה להסירם מחשבונותיו ברשתות החברתיות.