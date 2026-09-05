על רקע העלייה החדה בממדי הפשיעה, מקרי הרצח והביקורת על תפקוד המשרד לביטחון לאומי והמשטרה, הפנינו לבכירי המפלגות שהתראיינו בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה שאלה אחת: מה צריך להשתנות, וכיצד משקמים את המשטרה? לפניכם התשובות.

בכירי המפלגות עונים: איך להתמודד עם הפשיעה? ( צילום: אורי דוידוביץ, טל אזולאי וליאור שרון )

איזנקוט: להחזיר אלפי שוטרים

יו"ר ישר! גדי איזנקוט אמר כי "אחרי השר הכושל ביותר שהיה לביטחון הפנים במדינת ישראל - צריך למנות אדם ראוי ומקצועי שיודע לבצע ולא רק לדבר. הדבר הבא זה להפנות תקציבים גדולים למשטרה, ולקרוא חזרה למאות שוטרים טובים - אולי אפילו אלפים - שעזבו בחמש השנים האחרונות".

לדברי איזנקוט, "יש להכין תוכנית כוללת ולהבין שזה גם מלחמה בפשיעה, גם חינוך, גם מנהיגות, גם המרחב הציבורי - ולתת לזה עדיפות גדולה מאוד".

גלריה איזנקוט ובנט נפגשים מאחורי הקלעים

בנט: "להעיף את בן גביר"

יו"ר ביחד, נפתלי בנט, אמר כי "צריך להקים מחדש את קבינט המלחמה בפשיעה שהקמתי כראש ממשלה. עד אז, במשך שנים, הפשיעה עלתה - וכך מספר מקרי הרצח של יהודים וערבים בישראל. בממשלה בראשותי אנחנו צמצמנו את מספר מקרי הרצח ב-20%, ואז הגיעו בן גביר ונתניהו. הם פירקו את הקבינט ואת הצוות שהיה ברשות יואב סגלוביץ', ומ-148 מקרי רצח בשנה - המספר עלה ל-300 תוך שנה אחת בלבד, מאז רק גדל".

"מדינת ישראל מופקרת", טען בנט. "חנויות בחצור הגלילית ובבאר שבע כולן תחת פרוטקשן. זו בושה וחרפה, וזה הכישלון הגדול ביותר צריך כמובן להעיף את בן גביר, שנכשל כישלון היסטורי, אבל גם בסוף אני לא מאשים אותו - אלא את מי שמינה אותו. נתניהו היום כבר לא מסוגל".

ליברמן: להקים מערך שלם

"צריך להבין את המדדים", פתח יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן את תשובתו. "הרצח בשידור חי בנוסח הקרטלים המקסיקניים, שראינו בקיסריה (רצח ראש המאפיה הקווקזית), התרחש באמצע היום רק שלוש דקות נסיעה מהבית של ראש הממשלה. חייבים להקים מטה לביטחון לאומי, כי המשרד לביטחון לאומי כבר לא מסוגל להתמודד עם התופעה".

לדברי ליברמן, "זה חייב להיות מערך שלם, שכולל גם את שב"כ, רשות המיסים, משרד המשפטים והפרקליטות. כשאנחנו - ישראל ביתנו - החזקנו את תיק ביטחון הפנים, יצחק אהרונוביץ' היה שר ביטחון הפנים. אז, ב-2014 כולה, היו 61 רציחות בחברה הערבית".

לליברמן יש גם מועמד לתפקיד השר במקום איתמר בן גביר: "חמד עמאר, חבר הכנסת הדרוזי. הוא יהיה השר לביטחון הפנים הבא".

סמוטריץ': חקיקה דרקונית

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נשאל ספציפית גם על הפשיעה בחברה הערבית וגם על שיקום המשטרה. הוא השיב: "צריך לשנות את המסגרת החוקית. יש מיליון כלי נשק במגזר הערבי במדינת ישראל, וזה איום על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל בה' הידיעה. זה דורש חקיקה שתגדר את זה כטרור ותכניס לשם את שב"כ עם כל היכולות שלו. צריך להעביר חוק שאם נתפס אצלך נשק בבית או באוטו, אז לא צריך להוכיח שום דבר - אתה נכנס לכלא".

סמוטריץ' גם אמר כי יש להחמיר את הענישה על סחר בנשק ל-20 שנות מאסר, והוסיף כי "אם נכניס להרבה שנים בכלא נייצר הרתעה ונאסוף את כלי הנשק האלה". לדבריו, גם צמיחה כלכלית היא פקטור, כולל המשך המאבק בהון השחור - וכך גם תוכנית יהוד הנגב והגליל שהוא מציג בקמפיין הבחירות. הוא סיכם: "חקיקה דרקונית מאוד מאוד רדיקלית. אני משוכנע שאפשר לעשות את זה".

סמוטריץ' ( צילום: ריאן פרויס )

יאיר גולן: "אפשר לשקם את המשטרה"

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן אמר כי "אני חושב שזה יותר פשוט ממה שנדמה. אנחנו מתכוונים לצאת בתוכנית שקודם כל נקים כוח משימה ממשלתי עם תובע, שמכיל אנשים מכל משרדי הממשלה הרלוונטיים וגופים נוספים, כדי לעשות פעולה מתואמת. צריך להעמיד לגוף הזה תקציב של לפחות מיליארד שקל ולגבש תוכנית עבודה רב-ממדית".

לדברי גולן, "יש במשטרה שחלקים שנפלו, אבל עדיין יש בה הרבה מאוד קצונה איכותית והרבה שוטרים מסורים לתפקידם. אפשר לשקם את המשטרה, קל יחסית לתקן ארגונים היררכיים. אני לא אומר שזה פשוט, אבל זה לא כמו לתקן מדינה. זאת אחת המשימות הראשיות שאנחנו שמים לעצמנו".

גולן הוסיף כי הוא וחברי מפלגתו ימשיכו להיות "לוחמי הדמוקרטיה ביחס למשרד לביטחון הפנים ומשרד המשפטים, וגם משרד החינוך - כדי לייצר תשתית קצרה וארוכת טווח לדמוקרטיה".

יעקב אשר: לקהילה הערבית יש אשמה

חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה אמר כי "אני חושב שצריך לתת גיבוי לשוטרים, ולדאוג לכך שלהיות שוטר בישראל יהיה משהו חשוב. אבל יש הרבה מאוד אשמה גם על הקהילה, ועל ראשי הקהילה, של הציבור הערבי. יש הרבה מאוד הסכמה לכל מיני דברים. אז בסדר, המשטרה תעשה ותעשה, אבל אתה לא רואה גינויים שלהם להרבה דברים".

לדבריו, "אני זוכר שהייתי יו"ר ועדה למניעת תאונות דרכים, אחוז האנשים שנוסעים שם בלי רישיון ובלי כלום - לא ראיתי אף פעם נציג ציבור שיצא על הדבר הזה, שיבוא לחנך אותם. רק אותנו מחנכים כל היום".