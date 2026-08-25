"בני גנץ לוקח את המפלגה לאבדון": כך הזהירו הבוקר (שלישי) גורמים במפלגת כחול לבן, כשברקע המסר של היו"ר כי לא ישלים את האצבע ה-61 להקמת ממשלה תחת גדי איזנקוט, הודיעה ח"כ יעל רון בן משה על פרישתה מהמפלגה.
רון בן משה, לשעבר מנכ"לית המפלגה, האשימה את גנץ שהוא "גורם נזק למחנה השינוי", ואמרה כי לא תיקח חלק "במסגרת הפוליטית החדשה שהוא פועל להקים". לדבריה, "המאמץ לייצר אחדות הוא ראוי מאין כמוהו, אלא שלטעמי בדרך הנוכחית ובעת הזו, לא רק שהמאמץ עלול להיות לשווא - אלא אף עלול לגרום נזק".
ח"כ רון בן משה הוסיפה כי "התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת החדשה (שהם אנשים ראויים ובעלי זכויות רבות) לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי איזנקוט כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר, ועבורי קו אדום בוהק".
המהלך של ח"כ רון בן משה משקף את מה שקורה בימים אלה בכחול לבן. גורמים בכירים במפלגה טענו כאמור כי גנץ "לוקח את המפלגה לאבדון", מחליש את הסיכוי של גוש השינוי להקים ממשלה ולהחליף את נתניהו - ופוגע בח"כים שנותרו בסיעה, ובהם מיכאל ביטון, אלון שוסטר ופנינה תמנו-שטה.
הגורמים אף טענו כי הח"כים הנותרים שוקלים להציב אולטימטום לגנץ, שלפיו הם לא ימשיכו אם יהיה ברור שהמפלגה לא עוברת את אחוז החסימה. "יש ח"כים בסיעה שאומרים במפורש שהם לא ילכו איתו עד הסוף רק כדי לזרוק או לבזבז קולות", אמר אחד הגורמים בסיעה. "בני גנץ לוקח את הח"כים בסיעה כבני ערובה לקפריזות אישיות שלו. במקום לשחרר את הח"כים ולאפשר להם ללכת לדרך חדשה - הוא דורש מהם לגלות נאמנות ולהמשיך איתו עד הסוף".
בתוך כך, גם האיחוד עם דדי שמחי נקלע לקשיים, ולא ברור אם הוא אכן ייצא בסוף אל הפועל. שמחי מעוניין שאיחוד עם גנץ יכלול כוחות פוליטיים חדשים ולא רק את כחול לבן – מהלך שכרגע לא מצליח להתרומם.
לפני כשבועיים יצא ח"כ שוסטר, אחד האנשים הקרובים ליו"ר גנץ, נגד קמפיין הבחירות והמסר של מפלגתו - וטען כי המטרה הראשונה צריכה להיות להזיז את ראש הממשלה מתפקידו, ורק אז להקים ממשלה יציבה או ממשלת אחדות בלעדיו. הדברים של ח"כ שוסטר עומדים בסתירה לקמפיין "ממשלת ההסכמות", שאינו שולל הקמת ממשלה עם נתניהו ככל שלא תהיה הכרעה בבחירות הקרובות. גנץ, נזכיר, הודיע כי אין בכוונתו להשלים את המנדט ה-61 לא לנתניהו וגם לא לשותף הפוליטי שלו לשעבר, יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט.
ח"כ שוסטר כתב: "בבחירות הקרובות ישראל תעמוד מול הכרעה קריטית: כיצד לקדם הן את השינוי היציב במדיניות ישראל והן את סיום כהונת נתניהו. אם ניתן יהיה להשיג זאת בצעד אחד, מוטב, כמובן. אם לא יצלח - דעתי שיש מצב שהזזת נתניהו מבלפור צריכה להיות המהלך הראשון, שיאפשר פוליטית, ביתר קלות, מהלך שני של הקמת ממשלה יציבה, שתישען על רוב משמעותי בכנסת".
לדבריו, נתניהו אינו יכול להיות פרטנר לממשלה אחרת בישראל: "בשנים קשות מנשוא אלו, ראש הממשלה לא גילה מנהיגות ואחריות אלא קעקע, שוב ושוב, את הבסיסים המשותפים לציבור הישראלי. באופן בלתי נסבל, הוא ועושי דברו סדקו באופן מתוכנן את אמון הציבור במערכות הממלכתיות שלנו – במשטרה, בייעוץ המשפטי, בבתי המשפט, בצה"ל, בשב"כ וגם באמצעי התקשורת החופשית".