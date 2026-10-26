רגע לפני שעת השין, מתמודדי המפלגות מוודאים שהכול עומד במקום ובמאמץ אחרון מנסים לגייס כל קול: בשיחות טלפון, בפרלמנטים, בכנסת - ואפילו בשיחות "צינתוק". מהכותל ועד הברים בתל אביב, מכפר קאסם ועד באר שבע - כך נראה הבליץ האחרון של המועמדים לפני פתיחת הקלפיות ב-07:00 בבוקר:

גלריה ( צילום: רויטרס, שלו שלום, אלעד מלכה, דוברות הרשימה המשותפת, ריאן פרויס, אלכס קולומויסקי )

ישר!

הכנס המסכם של מפלגת ישר! נערך אתמול בלילה ובמהלך היום עסק היו"ר גדי איזנקוט בהיערכות ליום שאחרי – ואיך מתנהלים מיד לאחר קבלת התוצאות במטרה להשתלט על סדר היום הפוליטי.

אירוע הזנקת הבחירות. אתמול

במהלך היום ניהל איזנקוט מאמץ נגד טענות לזיופים לאחר שיצאו הודעות בשמו ובשם מפלגת ישר! במטרה להטעות את הציבור ולסכסך אותו עם מפלגות הגוש האחרות, והערב נפגש עם חברי הצוות שלו מיחידת עורב בגולני, שהתכנסו במיוחד לאחל הצלחה לחברם לאוהל בטירונות, שעשוי להיכנס בזמן הקרוב ללשכת ראש הממשלה. לאחר מכן קיים איזנקוט סבב ברים בתל אביב כשהוא מלווה בעשרות פעילים.

בינתיים, מפלגת ישר! הקרינה כתובת "משרדים להשכרה" על בנייני הליכוד במצודת זאב.

כתובת "משרדים להשכרה" על משרדי הליכוד במצודת זאב

איזנקוט פרסם גם סרטון שהקדיש ללוחמים, ובו פנייה אישית לבנו גל ולאחייניו מאור ויוגב שנפלו במלחמה. "אתם ההשראה שלי", אמר. "את חלקכם אני פוגש ניבטים אליי מסטיקרים, את חלקכם אני פוגש ברחובות ובחוגי הבית שם אתם מספרים לי על הסבב שהיה ועל זה שיהיה. אני מסתכל לכם בעיניים ורואה אנשים שבשנים האחרונות עברו מה שאחרים לא עברו בחיים שלמים. כאב המלחמה לעולם לא ימחק, אבל הפעם יש דרך אחרת".

הליכוד

את היום האחרון הקדיש ראש הממשלה בנימין נתניהו בעיקר לחידוד המסרים האחרונים. הוא צילם עשרות סרטונים שיופצו ברשתות החברתיות הערב ומחר, התקשר למתלבטים ושוחח איתם ועלה גם לשידור לייב אחד. לאורך היום הוא הקליט וצילם ראיונות בכלי התקשורת המזוהים איתו, ובהמשך הוא צפוי להגיע יחד עם רעייתו שרה לכותל המערבי לסיום אירועי הקמפיין לקראת יום ההצבעה הגורלי מחר.

נתניהו בכותל ( צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי )

בפתק שהשאיר בכותל כתב לצד איור של דגל ישראל: "לחיי חיילי צה"ל, גיבורינו, לניצחון על אויבנו, להצלחת עמנו - נצח ישראל לא ישקר!".

Netanyahu: There is an Ethiopian candidate in Likud. His name is Benjamin Netanyahu. https://t.co/F5B0D56aaM — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

במסגרת המאבק על כל קול, נתניהו אף הגדיל כשנשאל בריאיון ל"פודקאסט" שהופץ ברשתות מדוע אין מועמד ריאלי מהקהילה האתיופית ברשימה - והשיב כי הוא המועמד הריאלי. "זה ששמים מישהו באיזה מקום, זה עושה משהו?", תהה. "הכול הצגה. באופן מעשי במבחן התוצאה, מי שפעל למען העלאת יהודי אתיופיה - זה אני". את יום הבוחר מחר יפתח נתניהו בהצבעה בירושלים סמוך לביתו, ולאחר מכן יבנה לו"ז מסודר להגעה למרכזי הערים לטובת המרצה בהתאם לקצב ההצבעה בערים השונות.

ביחד

את היום האחרון של הקמפיין הקדיש יו"ר "ביחד" נפתלי בנט למפגש עם קהל ולסיורי שטח. הוא התחיל את היום בצילום סרטונים ושיחות למתלבטים, לאחר מכן המשיך למפגש עם סטודנטים וסיור בבאר שבע - שנחשבת עיר אסטרטגית ובעלת פוטנציאל גבוה לגיוס תומכים - משם נסע לגבעתיים ומפגש עם תושבים ב"סביח" המפורסם של עובד ולאחר מכן "פרלמנט" נשים בהרצליה. בערב הגיע גם הוא לסיבוב ברים בתל אביב.

בנט בבר בפלורנטין ( צילום: איתי שקד )

בין לבין הוא עסק בשיחות עם מתלבטים והקלטת הודעות קוליות שהופצו באלפים לטלפונים, וגם הוא צפוי להגיע עם רעייתו גילת לכותל המערבי. את יום הבחירות יפתח בנט ברעננה שם יצביע סמוך לפתיחת הקלפי, ולאחר מכן יסייר בערים לצורך עידוד הצבעה.

הדמוקרטים

מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן ממקדת את המאמצים שלה ביום הבחירות בהמרצת המצביעים הליברלים-דמוקרטים ושמה דגש כבד על בידול מיתר המפלגות בגוש השינוי. הערב, יצאו גולן והח"כים נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן לרחובות תל אביב בניסיון לשכנע מצביעים. "המאבקים שניהלנו בארבע השנים האחרונות ברחובות חייבים לקבל ביטוי בכנסת ובממשלה", מסר גולן. "אנחנו לא נאבקנו כל כך הרבה שנים כדי לעמוד מהצד".

גולן אף יצא מוקדם יותר נגד קמפיין המפלגה הגדולה שמנהל איזנקוט, בטענה כי מדובר ב"טעות" ואף ב"שקר מסוכן". בציוץ ארוך שפרסם ברשת X, שטח גולן סיבות מדוע הדבר הנכון ביותר הוא להגדיל את הגוש.

הרשימה המשותפת

לקראת יום הבחירות, הרשימה המשותפת הגבירה את פעילות השטח במטרה להעלות את שיעור ההצבעה בחברה הערבית ולגייס תמיכה. מטעם המפלגה יצא אוטובוס עם הכיתוב "נוהרים לקלפיות", ובתוכו פעילים שהסתובבו ברחבי תל אביב, וימשיכו מחר בסיור ברחבי הארץ. במסגרת המהלך קוראת הרשימה לציבור הערבי, תוך פנייה ממוקדת לצעירים שיצביעו לראשונה ("הקול שלך חזק יותר ממה שאתה מדמיין"), לצאת לקלפיות ופונה גם לאזרחים יהודים בקריאה להצטרף ולהצביע עבורה.

האוטובוס של הרשימה המשותפת ( צילום: דוברות הרשימה המשותפת )





( מתוך X )

במקביל, באום אל-פחם יצאה שיירת רכבים מגוריו של יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין לקראת פתיחת הקלפיות. ברשימה תולים תקוות בעיר ומעריכים כי היא עשויה להיות אחת ההפתעות של הבחירות בחברה הערבית, על רקע המאמצים להגביר את ההתגייסות בשטח. בקמפיין האחרון הדגישה הרשימה המשותפת את חשיבות ההצבעה אליה ככוח פוליטי מאחד וכאמצעי להגנה על הציבור הערבי. המסר המרכזי של הרשימה לקראת יום הבחירות הוא כי שיעור ההצבעה עשוי להכריע את כוחה הפוליטי, וכי היא מבקשת למצב את עצמה ככתובת רחבה לציבור הערבי.

ישראל ביתנו

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן נפגש היום עם פעילים במטה המפלגה במודיעין יחד עם חברי הרשימה וקיים שיחות טלפוניות רבות עם מצביעים ומתלבטים ברחבי הארץ. "אנחנו נלחמים על כל קול עד הרגע האחרון" אמר ליברמן. "אזרחי ישראל צריכים לצאת ולהצביע".

( צילום: שאול גולן )

בישראל ביתנו טענו, כי מתנהל נגדם קמפיין פייק-ניוז מחשש ממשי להתערבות זרה. "‏בשעות האחרונות מתקבלים דיווחים על הפצה המונית של אלפי הודעות וואטסאפ בשפה הרוסית, ממספרי טלפון בעלי קידומת הודית ושבדית הקוראות לא להצביע לאביגדור ליברמן בטענה השקרית כי אינו עובר את אחוז החסימה", אמרו במפלגה. "ההודעות מופצות תוך התחזות למפלגת 'ביחד'. ‏מדובר באירוע חמור המעורר חשד לניסיון להטעות את ציבור הבוחרים באמצעות התחזות והפצת מידע כוזב. אנחנו דורשים בדיקה מיידית של מקור ההודעות ושל הגורמים העומדים מאחורי הפצת הפייק כדי לנקוט בצעדים משפטיים".

עוצמה יהודית

יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר הגיע לכותל וגם עלה להר הבית, אך בשונה מפעמים קודמות שבהן הקפיד להדהד את הביקור, הצניע זאת - אולי מתוך חשש כי הדבר ירחיק מצביעים חרדים. בהמשך השתתף גם בהלווייתה של פעילת הימין שפי פז.

בן גביר בהלוויית שפי פז ( צילום: עידו ארז )

משם יצא לערי הדרום והפריפריה למפגשים עם תושבים ולשידורים חיים ברשתות, לצד קיום שיחות רבות עם פעילי שטח ורכזים כדי לוודא שהמערך מוכן. מחר הוא יצביע בקריית ארבע ויצא למסע בזק בין ירושלים, נתניה, פתח תקווה, אשדוד, אשקלון, שדרות, באר שבע, נתיבות, אופקים ומודיעין.

יהדות התורה

ביהדות התורה ממשיכים להרכיב את המטות הקהילתיים לקראת מחר, במטרה שבכל חסידות, קהילה או ריכוז חרדי יהיה ניתן לדעת בכל רגע נתון מה תמונת המצב, מי צריך להצביע, איפה ואם יש צורך לעזור לו. ח"כ מאיר פרוש נפגש היום עם מטות אגודת ישראל בערים השונות ובחסידויות הגדולות, בגור, בעלז ו-וויז'ניץ, נערכים עם מטה סביב כל עיר ועיר. רבני הערים ממשיכים להורות למצביעים להתפקד "ללא כל הוראת היתר". בערד אף קרא הרב אברהם מרדכי ברגר גם לנשים יולדות, לחולים ולעובדי קלפי "לעשות מאמץ" להגיע לקלפי.

חסידי גור קיבלו "צינתוק", שיחה עם הודעה קולית, שנשלחה לכל בעלי הטלפונים הכשרים עם מסר לפיו חובה לצאת ולהצביע ורצוי בשעות הבוקר, כדי שיוכלו בהמשך לסייע בכל מה שיידרש. בנוסף, במפלגה ממשיכים בשיחות עם קבוצות שונות בחברה החרדית בנסיון לשכנע מתלבטים שחושבים להצביע למפלגתו של מוטי לייטנר ("הציבור החרדי").

ש"ס

בש"ס המשיכו להדהד את קריאות הרבנים להצביע ולסייע לתנועה בהגנה על עולם התורה מפני "גזירות" על בני הישיבות, מוסדות התורה והחינוך החרדי. באחת מההודעות אף נמסר כי "הימנעות מהצבעה היא עבירה חמורה וחילול ה'".

ש"ס ויהדות התורה ממשיכות לגייס את הרבנים ( צילום: יובל חן )

במפלגה קיימו גם הערב מפגשים עם פעילים לצד החתמת רבנים נוספים על מכתבי תמיכה בניסיון לגייס קהילות שלמות שעוד מתלבטות. לקראת יום הבוחר, ש"ס נערכת לתפעל גם מטה מתנדבים שינסו להמריץ מצביעים ביישובים השונים.

הציונות הדתית

יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ביקר עם אביו בכותל ובהמשך ערך כנס בראשון לציון. מועמד המפלגה, אלוף במיל' יוסי בכר מבארי, שוחח לאורך עם מתלבטים, ומחר יעמוד בראש מטה טלפוני שינסה להניע מצביעים מגוש השמאל לגוש הימין.

בצלאל סמוטריץ' בכותל המערבי ( צילום: מתוך X )

לטענת המפלגה, ביום הבחירות יפעלו אלפי מתנדבים פעילים רשומים ו-65 אוטובוסים בכ-25 ערים ממעוזי הכיפות הסרוגות (ירושלים, פתח תקווה, גבעת שמואל, רעננה, מודיעין), דרך ערי הפריפריה (אשקלון, שדרות, בית שאן, טבריה, דימונה) ועד ליהודה ושומרון.

רע"מ

המפלגה ערכה כנס בחירות, בהשתתפות ראשי המועצות, בכפר כנא ובכפר קאסם שם קרא היו"ר מנסור עבאס לתמוך במפלגה תוך הצגת יעד של שמונה מנדטים. המסר המרכזי בישורת האחרונה של הקמפיין הוא כי רע"מ יכולה להוביל לקידום הסוגיות הבוערות בחברה הערבית.

רע"מ בכינוס בחירות בכפר כנא ( צילום: דוברות רע"מ )

בהמשך פרסם עבאס הודעה בערבית, שבה הציג שותפות קואליציונית כדרך להשפיע על ממשלה עתידית ולשנות את המציאות, תוך שהוא תוקף את הגישה לפיה יש להישאר באופוזיציה כדי להביע מחאה. "העמדה חשובה, אבל היא לא בונה בית ספר", מסר.

המילואימניקים והכלכלית

במפלגה התמקדו ביום האחרון בטלפונים למתלבטים, שבמהלכם ניסה היו"ר יועז הנדל לשכנע מצביעים. בהמשך הוא גם סייר במודיעין, ואת הערב הקדיש לסבב ברים בשלושה מוקדים בתל אביב. במטה מתמקדים בחיזוק "הביטחון בהצבעה" למפלגה, בהתבסס על הסקרים הפנימיים שעורכת המפלגה. במהלך היום, המשיכו להציף את הרשתות בסרטונים ובפוסטים של תמיכת מצביעים במפלגה.

עמך ישראל

יו"ר עמך ישראל, עופר וינטר, סייר היום בדרום, נפגש עם תומכים בשטח וביקר בנתיבות. במקביל, יצאה המפלגה למבצע שילוט נרחב באזורים שסומנו כאסטרטגיים וכוללים ערים עם ריכוזים דתיים-לאומיים של משרתי צה"ל, שהתאכזבו מהקואליציה בשל סוגיית אי-גיוס החרדים, ערים מעורבות ויישובים דרוזיים. על בסיס מיפוי קלפיות, יותר מ-100 צוותים יפעלו בערים בעלי אחוז הצבעה גבוה לימין, והמפלגה תפעיל גם מוקד טלפוני שיפנה לעשרות אלפי תומכים רשומים. מחר יצביע וינטר במצפה נטופה, יסתובב בין קלפיות היעד ויצפה במדגם בכנס סיכום בהאנגר 11 בנמל תל אביב.