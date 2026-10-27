לראשי המפלגות ולאזרחי ישראל מצפה לילה דרמטי במיוחד. אחוזי ההצבעה הגבוהים באופן חריג, לצד מיצוי ההצבעה במעוזים הליברליים וההתעוררות בחברה הערבית ובמעוזי הליכוד יצרו תמונת מצב מורכבת - כך שקשה לחזות איזו ממשלה יהיה ניתן להרכיב גם אחרי פרסום תוצאות המדגמים. ערוצי הטלוויזיה המסורתיים מעניקים יתרון לגוש השינוי אך גם תלות במפלגות הערביות. בערוץ 14 טוענים כי מחנה נתניהו עומד על 60 מנדטים, ואילו במדגמי i24news ובערוץ 16 הוא זוכה ליתרון על גוש השינוי אך לא מגיע ל-60, שנהנה מרוב יחד עם המפלגות הערביות.





איזנקוט ונתניהו ( צילום: Jack GUEZ/AFP, Ronen-Zvulun/AFP )

ייקח זמן לתוצאות האמת כולל המעטפות הכפולות, אבל כבר עכשיו צריך לומר - אם רוב המדגמים מדייקים, וגם אם הם טועים במעט - יש רוב ברור בכנסת נגד המשך כהונת נתניהו. ניתן יהיה להחליף ברוב הזה את יו"ר הכנסת בחתימתם של 61 חברים. נתניהו מצידו עוד לא גיבש את האסטרטגיה קדימה, אולם סביר להניח שייצא למאבק ציבורי בנרטיב וישתמש בתוצאות המגזר הערבי.

יום דרמטי

הקלפיות בכל רחבי הארץ נסגרו בדיוק בשעה 22:00 לאחר דרמה שליוותה את היום כולו ונגעה לאחוזי הצבעה יוצאי דופן וחסרי תקדים. כבר בשעות המוקדמות של הבוקר היה ברור שמערכת הבחירות הזאת איננה מערכת בחירות שגרתית, ורשמה שיאים גם במעוזים הליברליים ובציבור שהגיע מחו״ל כדי להצביע - אבל גם התעוררות מפתיעה בכל מעוזי מחנה נתניהו. בשעה שרוב הסקרים האחרונים הציגו את הליכוד כמפלגה השנייה בגודלה, מסתמן כי נתניהו בכל זאת הצליח להמריץ את השטח ולסיים כמפלגה הגדולה על המפה.

במובן הזה, נקודת הפתיחה מבחינת נתניהו עשויה להיות טובה בקרב שיחל מחר בבוקר על המנדט להרכבת הממשלה מנשיא המדינה. החוק, נזכיר, לא מחייב את העברת המנדט ליו״ר המפלגה הגדולה ביותר, אלא למועמד בעל הסיכויים הטובים ביותר להרכיב ממשלה - תוך שיקול דעת רחב לנשיא בהקשר הזה. לכן, אם הליכוד תהיה מפלגה גדולה יותר מישר!, סביר להניח שנתניהו ינהל קרב ציבורי עיקש בכל האמצעים כדי לגרום לנשיא להעניק לו את המנדט קודם.

המפתח לשליטה בכנסת

לקבלת המנדט הראשון בסבב יש משמעות דרמטית מבחינת המועמדים: פרק הזמן הראשון שניתן לנסות ולהרכיב ממשלה הוא 28 ימים, שאחריהם ניתן לבקש הארכה של 14 ימים נוספים מהנשיא. מדובר בחלון זמן קריטי עבור המפלגות, משום שמי שמקבל לידו את המנדט ראשון, מקבל גם אחריות על הוועדה המסדרת בכנסת שנחשבת בעלת כוח רב והשפעה להוביל כל תהליך בכנסת עד שיקומו ועדות קבועות. במקרה זה, מי שמחזיק בראשות הוועדה יוכל לקדם חקיקה במקביל להחלפת יו״ר הכנסת, או במקרה של הליכוד - שמירה על התפקיד בחזקת המפלגה. כך, תוכל המפלגה לקבע עובדות בשטח עד שהמנדט יילקח לצד השני או עד שתוקם ממשלה.

נתון דרמטי נוסף הוא הזינוק של המפלגות הערביות, שם נרשם גידול משמעותי באחוזי ההצבעה באופן שטרם נראה כמותו. גם מדגמי הערוצים וגם במפלגות מדברים על הישג שחוצה את ההישג הגדול ביותר שלהם עם הקמת הרשימה המשותפת שעמד על 15 מנדטים. במקרה כזה, שני הגושים יתרחקו מ-61 מנדטים ויתקשו להרכיב ממשלה.