חמישה ימים לסגירת הרשימות לבחירות הקרובות: לשני הגושים יש מבחן מעניין שמהווה תמונת מראה ועשוי להשפיע במידה רבה על מיצוי המנדטים של כל צד, ובעיקר על מניעת שריפת קולות.

גם יו"ר "עמך ישראל" עופר וינטר וגם יו"ר "בית ציוני-המילואימניקים" חילי טרופר רצו מפלגה חדשה משלהם, עם אנשים חדשים. לא עוד שריון במקום גבוה ברשימה בראשות אדם אחר, או להיות מספר 2. הם רצו להוביל בעצמם.

ירוצו לבד עד הסוף? טרופר ווינטר ( צילום: מוטי קמחי, עידו ארז )

בשונה מיו"ר כחול לבן בני גנץ או יו"ר האחדות גלעד ארדן, וינטר וטרופר מזוהים כל אחד עם מחנה אחר. וינטר אמר כי ימליץ על ראש הממשלה בנימין נתניהו אחרי הבחירות, וברור כי אם יעבור את אחוז חסימה ישלים לו את האצבע ה-61. מנגד, טרופר נמצא בגוש של יו"ר ישר! גדי איזנקוט, ורוצה לראות ממשלה של גוש השינוי.

אבל השאיפות נתקלות בקשיים. טרופר לא עובר בלא מעט סקרים את אחוז החסימה. וינטר, שהצהיר על הקמת מפלגתו בשבוע שעבר, עובר בחלק מהסקרים, אך בחלק אחר לא - ולא משדר יציבות מספקת מעל אחוז החסימה רגע לפני סגירת הרשימות.

בחמשת הימים הקרובים תהיה לשניהם דילמה אחת: להמשיך עם החלום לרוץ עם המפלגה שהקימו תוך הסתכנות בכך שלא יעברו את אחוז החסימה, או לקבל שריונים נוחים ברשימות קיימות ובמקומות גבוהים - כשבמקביל יוכלו לשמור על חלק מהמסגרת הסיעתית ולזכות לעצמאות ביום שאחרי הבחירות.

הצהרת וינטר אתמול: "לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות" ( צילום: מיקי שמידט )





וינטר קיבל הצעות לשריונים מטעמו גם אצל יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' וגם בליכוד, כך שהוא יכול להכניס שלושה-ארבעה אנשים מטעמו לכנסת ולקיים אחרי הבחירות משא ומתן קואליציוני נפרד. גם טרופר עשוי להצליח לקחת איתו עוד גורם אחד מרשימתו, בדגש על שירה שפירא, אמו של גיבור ישראל ענר שפירא ז"ל.

המצב של טרופר נראה על פניו פשוט יותר. הוא כבר אמר שיהיה אחראי ולא ישרוף קולות, ושומר בימים אלה על שקט יחסי ללא הצהרות פומפוזיות על כך שהוא מתעקש לרוץ לבד עד הסוף. לפי מקורות בגוש השינוי, איזנקוט ויו"ר ביחד נפתלי בנט מקיימים שיחות ומעבירים שלל הצעות לטרופר כדי למנוע מצב שבו ישרוף קולות, וההערכה היא כי טרופר נוטה לחבור לאיזנקוט.

טרופר, בהשקת המפלגה. שומר על שקט יחסי מאז ( צילום: אלכס גמבורג )





במקרה של וינטר המצב מורכב יותר. יו"ר עמך ישראל מסר הצהרה בניסיון להדוף את הלחצים של נתניהו וסמוטריץ' לאיחודים איתו ואמר מפורשות כי לא יתאחד עם מפלגות ישנות וכי לא יצליחו לפרק את אנשיו מבפנים. כל זאת, כשברקע הועברו לחברי מפלגתו שלל הצעות ונעשו ניסיונות לגרום להם לפרוש או לעבור למסגרת אחרת.

בניסיון לשפר את מצבו בסקרים, וינטר, שאמר בעבר כי לא צריך חוק בשביל לגייס חרדים, הפתיע עם דרישה שלפיה ללא חוק שירות לכולם שיעבור בטרם הקמת הממשלה - הוא לא ייכנס לאף ממשלה. הוא הוסיף שצריך אנשים חדשים במערכת הפוליטית, ושאם עד עכשיו לא יגיעו להכרעה במלחמה כבר לא יצליחו לעשות זאת. עם זאת, באותה נשימה אמר כאמור שימליץ על נתניהו. כלומר, הוא שייך לגוש הקואליציה שטבח 7 באוקטובר קרה במשמרת שלה.