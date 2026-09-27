הדמוקרטים פנו היום (ראשון) באמצעות היועץ המשפטי של המפלגה, עו"ד עומרי שגב, במכתב התראה לשר הביטחון ישראל כ"ץ על שימוש פוליטי שעשה בדוברות משרד הביטחון, בניגוד לחוק.

הזעם של הדמוקרטים נובע מהודעה לעיתונות שפורסמה בקבוצת הוואטסאפ של "הודעות לשכת שר הביטחון". בהודעה נכתב: "שר הביטחון ישראל כ"ץ: יאיר גולן, שר הביטחון המיועד של גוש השמאל, מצהיר הבוקר כי מנסור עבאס - שלא מסכים מאז 7 באוקטובר ועד היום לכנות את חמאס ארגון טרור - יכול להיות בממשלה הבאה. יאיר גולן מודה: אין לאיזנקוט ממשלה בלי המפלגות הערביות".

גלריה גולן נגד כ"ץ: "ניצול לרעה של כוח" ( צילום: אלעד מלכה, אביגיל עוזי )

בקבוצת הוואטסאפ הזו מועברות בדרך כלל הודעות ביטחוניות לעיתונות. ההודעה שקדמה לזו שהזכירה את יאיר גולן הייתה החלטה של כ"ץ להטיל סגר על יהודה ושומרון, וקודם לכן הספד של השר על מותם של שני לוחמים ברצועת עזה.

לפי הדמוקרטים, "משרד הביטחון הוא לא משרד התעמולה הפרטי של ישראל כ"ץ. מי שמשתמש בכיסא שר הביטחון כדי לנהל קמפיין פוליטי מבזה את המשרד ואת הציבור הישראלי כולו, ועל כן פנינו אליו היום בדרישה חד-משמעית לחדול מכך בטרם נעתור ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית".

במפלגה הוסיפו כי "הפיכת דוברות משרד הביטחון - המשרד הרגיש ביותר בישראל - לסניף של קמפיין פוליטי, מהווה פגיעה קשה בטוהר המידות, מנוגדת לדין ומהווה ניצול לרעה של כוח המשרה ומשאבי הציבור. לא נאפשר את המשך הפקרת נכסי המדינה והפיכתם לכלי משחק מפלגתי. בקרוב נזיז את כ"ץ מהכיסא ונחזיר את משרד הביטחון לשרת את המדינה, לא את הפוליטיקה שלו".

הפרסום בוואטסאפ בקבוצת "הודעות לשכת שר הביטחון"

"ההודעה שפורסמה על ידי דוברו של כ"ץ היא פוליטית לחלוטין", המשיכו בדמוקרטים. "מעבר לזה היא גם רוויה בתעמולה. יאיר גולן לא אמר את המשפט שכ"ץ מייחס לו על איזנקוט. זה פשוט שקר. יאיר גולן אמר שלדעתו אין בעיה שרע"מ תהיה בקואליציה, כפי שאמר 1,000 פעם בעבר, ואז אפילו הוציא הבהרה מפורשת שהוא הביע את דעתו בלבד וזו לא עמדת קבוצת ראשי האופוזיציה".

באופוזיציה הדגישו שמדובר בהודעה רשמית של שר הביטחון בכלי הפצה של שר הביטחון, שמשמש להפצת שקרים של קמפיין. "הרי הכתבים שחברים בקבוצה לא חברי מרכז ולא נמצאים בקבוצה כי הם רוצים לקבל משר הביטחון עדכוני קמפיין, אלא כי זה חלק מהעבודה שלהם", אמר גורם באופוזיציה.