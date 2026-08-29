בתום ישיבה בנצרת, הלשכה הפוליטית של חד"ש ומק"י החליטה היום (שבת) שלא להמליץ לוועידה הכללית על הדחתו של ג'עפר פרח, המועמד במקום הרביעי ברשימה המשותפת לבחירות. מעל פרח רובצת עננת טענותיהן של שתי נשים לפיהן הוא הטריד אותן מינית לפני כ-20 שנה.

גלריה מימין לשמאל: עופר כסיף, יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין וג'עפר פרח

פרח הגיע למקום השני בפריימריז מטעם חד"ש. מסיכום הדיון שהגיע לידי ynet עלה כי "המפלגות החליטו שלא להמליץ בשלב זה על הדחתו, אך הסמיכו את שתי הלשכות להמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ולקבל החלטות בהתאם להמלצות הצוות שבחן את הפרשה". בכך, הוסר בשלב זה איום ההדחה מעל פרח.

הסערה החלה ב-2019 בעקבות טענותיהן של שתי נשים, לפיהן פרח הטריד אותן מינית לפני קרוב לשני עשורים. הטענות, שלא הובילו לתלונות ולהליך משפטי, צפו מחדש בימים אלה וחוללו סערה גדולה בתוך החברה הערבית ובחד"ש. פרח הכחיש שוב ושוב לאורך השנים את הטענות, אך אמר כי הוא מוכן לעמוד לבירור מטעם גוף מקצועי או משפטי.

ברשתות החברתיות, בתוך חד"ש ובקרב פעילים בחברה הערבית, התרחש דיון ער בשאלה כיצד יש להתייחס לטענות ישנות נגד מי שכיום נמצא במקום הרביעי ברשימה המשותפת ונחשב לאחד המועמדים הבולטים של חד"ש לכנסת.

יש פער בין האידאולוגיה לייצוג בפועל. מפגש הרשימה בתחילת החודש

פרח פרסם אתמול הודעה אישית, שבה דחה את הטענות נגדו. הוא טען כי לאורך עשרות שנות פעילות ציבורית הוא עבד לצד מאות נשים וגברים, וכי שוויון בין נשים לגברים הוא חלק מרכזי בתפיסת עולמו ובפעילותו הציבורית.

הוא הוסיף כי הוא מוכן להיבדק ולהתמודד עם הטענות בפני גוף מקצועי או משפטי, והביע צער על אפשרות שבה התנהגות מצדו פגעה במישהי, והבהיר כי הוא קשוב לביקורת וכי הוא מוכן לבחון את התנהלותו. מבחינתו, אין בכך הודאה בטענות להטרדה. מבחינת יריביו ומבקריו, עצם העובדה שהנושא חזר לשיח הציבורי - מחייב בירור רציני.

הביקורת בחד"ש: אין מספיק נשים במקומות הבכירים

שאלה שמעסיקה כיום את חד"ש היא מדוע דווקא עכשיו הסיפור הישן חזר למרכז הבמה. לפי גורמים המעורים במערכת הפוליטית, לפרח עדיין יש תמיכה בקרב גורמים בכירים בחד"ש ובמק"י, אבל במפלגה מבינים שהמשך ההתמודדות עם הפרשה עלול להפוך למבחן משמעותי לקראת הבחירות.

בחד"ש מבינים שכל החלטה נושאת איתה מחיר פוליטי, והדיון סביב הטענות נגד פרח מתחבר לביקורת על הרכב הרשימה, שבה הייצוג הנשי מצומצם לשתי מועמדות בלבד בעשירייה הראשונה, מהא כרכבי (בל"ד) וניהאיה ושאחי (חד"ש) - בעוד יתר המקומות מאויש על ידי גברים - נתון שעורר ביקורת עוד לפני שפרשת פרח התפוצצה.

נשארה בחוץ, תומא-סלימאן ( צילום: רפי קוץ )

זו מפלגה שמדברת במשך שנים על שוויון, זכויות אדם, זכויות נשים ומאבק באפליה, אבל כאשר מסתכלים על הרשימה המשותפת המסתמנת - המציאות מורכבת יותר.

כבר לאחר הפריימריז בחד"ש נשמעה ביקורת על כך שנשים אינן תופסות מספיק מקומות בכירים ברשימה. גם פעילים פמיניסטים יהודים וערבים הצביעו על הפער שבין האידיאולוגיה של חד"ש לבין הייצוג בפועל. הביקורת אינה טוענת בהכרח שאין נשים פעילות בחד"ש. הטענה היא אחרת: אין מספיק נשים בעמדות שבהן מתקבלות ההחלטות.