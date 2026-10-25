פתק לא תקני הוא כזה שלא תואם את הגדרות ההדפסה של ועדת הבחירות המרכזית, או שגודלו, צבעו או הדפסתו שונים ממה שקבעה ועדת הבחירות המרכזית. במקרה כזה, הפתק שלכם פסול. כלומר, פתק שהדפסתם בבית, גזרתם מעיתון או קיבלתם מפעיל ברחוב מחוץ לבית הספר ייפסל. יש לציין כי המפלגות רשאיות להדפיס בעצמם פתקים - כל עוד הם תואמים להגדרות ההדפסה של ועדת הבחירות המרכזית.

רוצים להיות בטוחים שהקול שלכם ייספר? פשוט תקחו פתק מאלה שמוצבים מאחורי הפרגוד בלבד (רשימת הפתקים המלאה - בהמשך הכתבה)