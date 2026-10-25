בעוד פחות מ-48 שעות, ב-27 באוקטובר, ייפתחו הקלפיות ברחבי הארץ ומיליוני מיליוני ישראלים יעמדו מאחורי הפרגוד ויכניסו פתק למעטפה שעשוי לקבוע את עתידה של מדינת ישראל לשנים הקרובות. אך יש כאלו שהקול שלהם עשוי להיפסל אם לא ישמרו על כללי הפסילה שמוגדרים בחוק. מספיק סימן אחד קטן במקום הלא נכון - והקול שלך יוגדר כ"קול פסול".
בבחירות הקודמות, בנובמבר 2022, נפסלו כך לא פחות מ-29,851 קולות, כמעט מנדט שלם (כ-0.63% מכלל המצביעים). אז איך תוודאו שהקול שלכם נספר בבחירות שבהן כל קול קובע? ynet מסביר.
שתי מפלגות - מעטפה אחת
אם הכנסתם למעטפה אחת פתקים של שתי מפלגות שונות - היא תיפסל אוטומטית והקול שלכם לא ייספר.
יותר מפתק אחד במעטפה
אם הכנסתם למעטפה עד שלושה פתקים זהים של אותה מפלגה או רשימה, הקול שלכם לא ייפסל. הפתקים הנוספים פשוט לא נספרים - והפתק נספר כקול אחד לטובת המפלגה. ומה בנוגע למעטפה עם ארבעה פתקים או יותר? במקרה כזה הקול שלכם ייפסל.
מה זה "פתק לא תקני"?
פתק לא תקני הוא כזה שלא תואם את הגדרות ההדפסה של ועדת הבחירות המרכזית, או שגודלו, צבעו או הדפסתו שונים ממה שקבעה ועדת הבחירות המרכזית. במקרה כזה, הפתק שלכם פסול. כלומר, פתק שהדפסתם בבית, גזרתם מעיתון או קיבלתם מפעיל ברחוב מחוץ לבית הספר ייפסל. יש לציין כי המפלגות רשאיות להדפיס בעצמם פתקים - כל עוד הם תואמים להגדרות ההדפסה של ועדת הבחירות המרכזית. רוצים להיות בטוחים שהקול שלכם ייספר? פשוט תקחו פתק מאלה שמוצבים מאחורי הפרגוד בלבד (רשימת הפתקים המלאה - בהמשך הכתבה).
נגמרו פתקים של מפלגה מסוימת בקלפי, יש מה לעשות?
בכל קלפי מונחים פתקים ריקים, למקרה שפתקי מפלגה מסוימת נגמרו, או אם מישהו רוצה להכניס למעטפה שלו פתק לבן. אפשר להצביע בהם, אבל רק לפי הכללים הבאים (לפי סעיף 76): לכתוב בעט כחול את אותיות הרשימה, או את האותיות יחד עם שמה של הרשימה. פתק לבן שנכתב עליו בצורה אחרת ייפסל ולא ייספר. פתק לבן שהוכנס ריק, למען הסר ספק, גם הוא פסול לכל דבר. למעשה, גם "קולות המחאה" לא נספרים.
אל תשימו ❤: כל סימן עלול לסכן את הקול שלכם
כל סימן על הפק או דבר מה על המעטפה שעלול לזהות את המצביע פוסל את הקול - שכן ההצבעה במדינת ישראל היא חשאית. זו למעשה ההגנה על חשאיות ההצבעה: אף אחד לא אמור להיות מסוגל לדעת למי הצבעתם. החוק מבהיר שהכללים לכתיבה על פתק לבן לא נחשבים סימן כזה. בפועל, לפי המכון הישראלי לדמוקרטיה, ועדת הבחירות כבר הכשירה בעבר פתקים שהושחתו בכוונה כדי לפגוע בהצבעה, כל עוד אי אפשר לזהות דרכם את הבוחר. אבל אל תנסו את זה בבית: שרבוט, חתימה או אפילו "לב" קטן ליד שם המפלגה עלולים לשלוח את הקול שלכם לפח.
מה זו מעטפה לא מקורית?
בהגיעו של הבוחר אל הקלפי יקבל מחברי ועדת הקלפי מעטפה. עליו להכניס את הפתק אל המעטפה הזו, וזו בלבד. אם יכניס את הפתק למעטפה שלא סופקה על ידי הוועדה, הקול שלו עלול להיפסל, גם אם הפתק שבתוכה תקין לגמרי.
עילת הפסילה הנדירה
מעטפה שהגיעה באיחור תיפסל גם כן. מה זה אומר? סעיף זה נוגע בעיקר לבוחרים במעטפות כפולות: חיילים, אסירים, מאושפזים, סגל דיפלומטי ומי שמצביע מחוץ לקלפי הרגילה. מעטפה כזו שהגיעה לוועדת הבחירות המרכזית אחרי היום הראשון שלאחר יום הבחירות - כלומר אחרי 28 באוקטובר - נפסלת. נציין כי מדובר בעילת פסילה נדירה.
ומה קורה לקול שנפסל?
הוא לא נספר לאף מפלגה ולא נכנס לחישוב אחוז החסימה, שמחושב רק מתוך הקולות הכשרים. ההשפעה היחידה שלו היא על אחוז ההצבעה, שכולל גם את הפתקים הפסולים. מכאן גם האירוניה של "הפתק הלבן כמחאה": הוא דווקא מעלה את שיעור ההצבעה, אך לא משפיע בפועל על דבר מלבד זה.
זו רשימת הפתקים המלאה:
רק – ביחד בראשות נפתלי בנט
דרך – בראשות גדי איזנקוט
צדק – שרשר לאהבה ואחדות העם
ד – השותפות לכולם
צף – הפיראטים – צפים לטוב
ך – עמך ישראל בראשות עופר וינטר
י – ישראל תחילה בראשות שרן השכל
ה – גן עדן בראשות ישוע ישראל בן דוד הוועדה לא אישרה את בחירתה הראשונה של הרשימה, צירוף האותיות "יה", בשל חשש לפגיעה ברגשות הציבור, ואישרה את בחירתה השנייה – האות "ה".
קה – קול הנשים
בד – מפלגת ביחד נצליח – רשימה משותפת ערבית יהודית בראשות אבי שקד
ל – ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן
קץ – משפט צדק
נף – שמע – בראשות נפתלי גולדמן
ב – עוצמה יהודית בראשות בן גביר
קך – סדר חדש לכינון חוקה, להפרדת רשויות ולבחירות ישירות
די – המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה
אמת – הדמוקרטים בראשות יאיר גולן
עם – רע״ם – הרשימה הערבית המאוחדת (הרשימה אושרה על תנאי, עד להכרעת בית המשפט העליון. ועדת הבחירות המרכזית קבעה כי הרשימה מנועה מלהשתתף בבחירות לפי סעיף 7א(א)(1) לחוק־יסוד: הכנסת).
שס – התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן עובדיה יוסף זצ״ל
זך – הציבור החרדי בראשות מוטי ליטנר
פה – אני ואתה – מפלגת העם הישראלית
זץ – ברית עולם לגאולת ישראל
נקי – התיקון לשיטת הבחירות והממשל
יק – גה״ת – גוש התנ״כי
ז – בטח – ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן
בקר – אורות השחר בראשות ניסים לוק
נץ – ביטחון אישי
נר – צבע שחור – מגן עולם התורה
מחל – הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
ט – הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ׳ וזהות בראשות משה פייגלין
בי – צומת בית ישראל
ק – תקומה
ודם – הרשימה המשותפת הרשימה אושרה על תנאי, עד להכרעת בית המשפט העליון. ((ועדת הבחירות המרכזית קבעה כי הרשימה מנועה מלהשתתף בבחירות לפי סעיף 7א(א)(1) לחוק־יסוד: הכנסת, וכן פסלה שני מועמדים מתוכה).
רץ – הקהל – מפלגה כלל־חרדית שנציגיה נבחרים על ידי הציבור, בראשות הרב שלמה אלבוים
ג – יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה
ני – נעם לישראל למען עתיד הילדים בראשות אבי מעוז