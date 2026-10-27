ב אופקים יצאו היום (שלישי) להצביע, קצת יותר משלוש שנים אחרי טבח 7 באוקטובר ופלישת חמאס לעוטף עזה. רבים הצהירו שיצביעו לליכוד ולגוש נתניהו גם הפעם, ורבים החליטו כי יצביעו למפלגות גוש השינוי. ראובן בארי בן ה-69 שקעקע את התאריך 7.10.23 הסביר כי הוא תומך בגדי איזנקוט, ובינו לבין ורד כהן, מתנדבת בת 50 מקריית שמונה שהגיעה לעיר כדי להביע תמיכה במצביעי הליכוד, פרץ עימות קולני.

בגבול הצפוני, ב קריית שמונה , אחוז ההצבעה נמוך בינתיים משמעותית מזה הארצי. נכון ל-16:00, כ-43.2% אחוזים מבעלי זכות ההצבעה בעיר שמתאוששת בקושי מהפינוי הממושך והמלחמה הקשה יצאו להצביע, לעומת 55.7% בממוצע הכללי. ככל הנראה פינוי התושבים הוא גורם משמעותי בנתון הזה. בקלפיות ברחבי העיר יום הבחירות התנהל בעצלתיים יחסית, ללא מהומות וללא הקולות המוכרים מהעבר, המנסים בלהט לשכנע את המצביעים לבחור במפלגה הנכונה לדעתם.

הוויכוח הקולני באופקים בין ראובן לורד ( צילום: הרצל יוסף )





גלריה ורד כהן עם דגל הליכוד, באופקים ( צילום: הרצל יוסף )

באופקים, ראובן בארי סיפר מדוע החליט לבחור באיזנקוט: "הכרתי אותו ואני סומך עליו, לעומת הצד השני. אנחנו אכלנו אותה פה. אנשים ראו את הטבח. הלב שלי נקרע, אני מת. אני יודע שהמדינה שלי הולכת לאיבוד תיכף עם הכנופיה הזו. האפס הזה הוא ראש הממשלה שלי. זה צד אנטי ציוני. נולדתי כאן. התחברתי לצד אחר. מה, אנחנו טיפשים? אני מציאותי ורואה מה קורה פה. סבלנו מספיק".

בארי מתח ביקורת על נתניהו: "להגיד שגדי איזנקוט ילך עם ערבים? על זה אתה יכול להגיד 'פלסטין'? איפה הבן של גדי קבור ואיפה הבן של ביבי חוגג? ב-7 באוקטובר הייתי פה. מחבלים סביבי. נכנסו לבית, כמעט הרגו אותי. חברים שלי נרצחו. ימין, שמאל, את מי זה מעניין? הם היו אחים שלי. עד היום הראש שלי לא מתאפס".

ורד כהן הגיעה כאמור מקריית שמונה לאופקים כדי לתמוך במצביעי הליכוד ולבקר את משפחתה. היא גם הצביעה בקלפי בעיר, שם היא רשומה. "זה או ימין או פלסטין", היא מסבירה את תמיכתה בליכוד. "יש לנו מלחמה בשבע חזיתות ונתניהו היחיד בקשר הדוק עם טראמפ. שמאלנים בוגדים. איזנקוט לפחות אשפה". לראובן בארי אמרה: "איזנקוט הרס את הצבא. המרמור והקנאה, יש לזה כדורים, בצבע אדום ובצבע צהוב. לא להתבלבל. רק ביבי".

לדבריה, "אני בחרדה. ליברמן רוצה להכניס את הלגיון הירדני. איזנקוט רוצה להכניס פועלים פלסטינים, שבעיניי הם מחבלים. אלה אותם אנשים שהכינו את המפות בעוטף. איזנקוט צעד עם הסרבנים בקפלן. הם אנטי יהדות. בשביל מה הקמנו את המדינה היהודית? שישראל תהיה מדינת כל אזרחיה? והפשיסט יאיר גולן שרוצה לסגור את ערוץ 14 וגלי ישראל. הבן שלי חייל. יאשימו אותם באונס?".

דוכן תמיכה בליברמן, אופקים ( צילום: הרצל יוסף )

איזנקוט באופקים, היום ( צילום: דוברות ישר! )

מצביעים בעיר הדרומית ( צילום: הרצל יוסף )

יהודית חג'ג', שבתה אליי נפצעה באורח קשה בכפר עזה יחד עם בעלה והתינוקת שלה בת השנה וחצי, מצביעה לגוש השינוי: "אנחנו רוצים לתקן את המדינה. מספיק מלחמות. מספיק הרוגים. אני מקווה שהבחירות לא יהיו צמודות ושלא יהיו בחירות חוזרות. אני מקווה שגדי יעלה ונאחד את המדינה. בסוף אנחנו אחים, חברים ומשפחה. נתלכד ולא משנה מי יעלה".

סימה מדיבנר, תושבת אופקים, בוחרת בישראל ביתנו של אביגדור ליברמן. "יש אנשים שלא מדברים אפילו בעברית. רואים טלוויזיה ברוסית. הכול ברוסית. הם חושבים, והם רוצים ליברמן. והוא לא הכי רע מכולם".

מזל וזוהר סידי מאופקים בחרו בנט ואיזנקוט. "הרבה שנים קודם בחרנו ליכוד, אבל זהו. צריך שינוי במדינה. אני לא שואלת אנשים מה בחרו. הליכוד עושים הרבה רעש. צעקות ופילוג. אני מקווה. רק לקוות, מספיק. יש לי ילדים ונכדים שצריכים לגדול. ואני לא רוצה שיגדלו באווירה של שיסוי ופילוג". אורטל ושרון אורני בוחרים בליכוד: "אין לנו משהו אחר. יש לנו ראש ממשלה חזק. לא העירו אותו".

"יודעים מה ביבי עושה, ורוצים שימשיך"

בשעות הצהריים הגיע אפרים כהן להצביע בקלפי בתיכון דנציגר בקריית שמונה, יחד עם אשתו אסנת והבת מירב. הם פונו באוקטובר 2023 לחצור הגלילית - ועד היום לא שבו לגור בקריית שמונה. כהן סיפר כי הצביע לליכוד: "הימין צריך להמשיך ולגמור את המלאכה, ועוד ארבע שנים אולי יחליפו את השלטון, אבל עכשיו צריך לגמור את המלאכה".

לדבריו, "תושבי קריית שמונה סבלנו הרבה, ואני לא מאמין שמישהו אחר יכול לעשות פה את העבודה. הימין וביבי עשו עבודה מאוד טובה. אנחנו מאוד חוששים למצב פה ולא רוצים להחליף את השלטון, מי יודע מה יהיה. אנחנו יודעים מה ביבי עושה ורוצים שימשיך".

לצידו בקלפי הייתה בתו הקטנה מעיין, בת 13 וחצי ותלמידת כיתה ח'. היא גם אומרת שלדעתה הליכוד זו הבחירה הנכונה ביותר לעיר. על אחריות ראש הממשלה ושרי הליכוד ל-7 באוקטובר היא אומרת: "זה לא תלוי בביבי, הפתיעו אותו והוא לא ידע שזה יבוא ככה. אין קשר לכל מה שקרה פה לממשלה".

בן שטרית בקריית שמונה: "אין כזה דבר שהממשלה לא אחראית" ( צילום: אפי שריר )





שרה אבוטבול גרה בקריית שמונה מ-1979. במלחמה היא לא התפנתה מביתה. גם היא הצביעה לליכוד: "פעם היינו מצביעים מפד"ל, היום זה רק ליכוד, לא יעזור. וגם היום הצבעתי ליכוד", היא אומרת. "אני לא יודעת להסביר את זה, יש לנו תחושה בתוך הלב - יש לנו את הביטחון עם הליכוד. אני מקווה שבעזרת ה' משהו ישתנה בממשלה הבאה. שיהיה טוב למדינה שלנו, זה מה שאנחנו רוצים שיהיה. רק טוב".

רפי בן שטרית, לשעבר ראש עיריית בית שאן ואיש ליכוד, ששכל את בנו אלרואי ז"ל ב-7 באוקטובר והיום מתמודד במקום השני ברשימת ישראל ביתנו לכנסת, אמר כי לא הופתע לשמוע את הלך הרוח שנשמע כאן בעיר.

"אנחנו כבר רגילים לשמוע את זה שהממשלה הזו לא אחראית לכלום. היא לוקחת לעצמה רק קרדיטים על הצלחות והישגים", הוא אומר. "אין דבר כזה שהממשלה לא אחראית. המציאות של קריית שמונה חייבת להשתנות, ולא רק בגלל שלוש השנים האחרונות. דווקא באותם מקומות שבהם הצבענו לאורך שנים עבור הליכוד, וגם אני, ועבור מפלגות הקואליציה הנוכחית, המעוזים האלו נשארו מאחור בהרבה מאוד מובנים. אנחנו נשנה את המציאות בקריית שמונה. אני יליד בית שאן ורואה בעיר הזאת עיר אחות שלי".

מוקדם יותר, בנהריה, מעט אחרי השעה 10:00, נרשמו תורים ארוכים בכניסה לקלפיות בצפון העיר. העומס בקלפיות בנהריה הפתיע הבוקר גם את מי שניסה לתזמן את הצבעתו לשעות הרגועות שלפני הצהריים. "חשבתי שאבוא בשעה 10:00, שעדיין רק הילדים הקטנים מתעוררים ויהיה רגוע", סיפר אלי הזה, תושב העיר. "רבע שעה חיכיתי בתור. כאילו ממתינים פה לקצבת ביטוח לאומי", הוא תיאר בבדיחות את הצפיפות.