פחות מ-24 שעות נשארו: הקלפיות ברחבי הארץ ייפתחו מחר (שלישי) ב-7 בבוקר, והמפלגות נכנסות לישורת האחרונה בניסיונות לשכנע מצביעים שטרם החליטו למי לתת את הקול שלהם, במה שמתואר על ידי רבים כאחת ממערכות הבחירות הגורלית בתולדות המדינה. ynet עושה סדר: זה מה שמתכננת כל מפלגה במסגרת הקמפיין בימים שנותרו לה עד ליום הבוחר - מהמפלגה שמובילה לפי הסקרים ועד אלה שמתנדנדות סביב אחוז החסימה.

ישר!: מאמץ להיות המפלגה הגדולה ביותר

המטרה המרכזית של יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט היא להיות המפלגה הגדולה ביותר, כדי לקבל את רוב הממליצים לקבלת המנדט להרכבת הממשלה, ובכך הוא מתמקד גם ביום האחרון.

"נתניהו רוצה תיקו - ישראל צריכה נוק־אאוט", אומר איזנקוט. "למה ישר! חייבת להיות המפלגה הגדולה בישראל? הקרב צמוד. הבחירות הן בין נתניהו לאיזנקוט. נתניהו חותר לתיקו, לאי־הכרעה, ולבחירות נוספות. ב־90% מהמקרים המנדט ניתן למפלגה הגדולה ביותר. אם ישר! לא תהיה גדולה משמעותית מהליכוד, נתניהו יקבל ראשון את המנדט להרכבת הממשלה".

איזנקוט חותר להכרעה ברורה של הבחירות. "השינוי בסכנה", הוא אומר. "אסור להמר על המדינה. נדרש ניצחון מובהק. ישר! היא המפלגה היחידה שמקובלת על כל חלקי העם, והיחידה שתוביל את ישראל לארבע שנים בלי שיסוי וקרע. ישר! גדולה תקים ממשלה לארבע שנים, בלי רוטציה וסחטנות פוליטית. כל מפלגות השינוי יהיו חלק ממנה".

גלריה איזנקוט באירוע בחירות

כחלק מהקמפיין מוביל איזנקוט גם קמפיין פרסונלי שלו מול נתניהו. "זה או נתניהו או אני", הוא אומר. במודעות של מפלגת ישר! נכתב: "נתניהו פועל לשמר ממשלת משתמטים אנטי־ציונית; מממן מערכות חינוך שמחנכות לבורות, עוני ואנטי־ציוניות; קצבאות למשתמטים על חשבון המשרתים, העובדים ועתיד הכלכלה". לעומת נתניהו איזנקוט מתחייב לדרך הפוכה לחלוטין: להקים ממשלת גיוס ציונית; לחייב חינוך ממלכתי־ציוני ולימודי ליבה לכולם; שוק חופשי ומאוזן, עידוד עבודה והפסקת קצבאות.

אמש, בהשתתפות אלפי תומכים, קיימה ישר! אירוע בחירות גדול בהאנגר 11 בנמל תל־אביב. גם שם, בנאומו, חזר איזנקוט על המסר שלפיו "ישר! חייבת להיות גדולה בפער מהליכוד", והוסיף: "אני פונה לליכודניקים ולכל מצביעי הקואליציה שמשרתים ועובדים קשה. אני יודע כמה קשה לבחור אחרת, אבל הפעם, זה לא אתם שבוחרים בדרך אחרת, זה הליכוד שסטה מהדרך. עמוק בלב גם אתם יודעים שישראל לא יכולה להמשיך ככה. ישראל חייבת שינוי. תסתכלו לי בעיניים. עליי אתם יכולים לסמוך".

הליכוד: בהילות, עם דגש על הסושיאל

ב־24 השעות האחרונות שלפני פתיחת הקלפיות צפוי ראש הממשלה בנימין נתניהו למקד את הקמפיין בעיקר בתיווך ישיר של המסרים המוכרים, לטלפונים הניידים של המצביעים הפוטנציאליים.

הקמפיין הרגיל שנוהל עד כה יהפוך לקמפיין המשדר בהילות, מהסוג שבליכוד רגילים אליו ביממה האחרונה, וביתר שאת בשעות האחרונות של סגירת הקלפיות. ביממה האחרונה הסלימו ההתרעות של נתניהו מפני "מדינת פלסטין שתקום אם הליכוד לא ירכיב את הממשלה הבאה", ובעמודים הרשמיים שלו ברשתות החברתיות פורסמה תמונה מבהילה של פצצת אטום שפוגעת על תל-אביב.

ראש הממשלה נתניהו באירוע בחירות בדימונה ( צילום: Ilia YEFIMOVICH / AFP )

היממה האחרונה של נתניהו לפני הבחירות כוללת לו"ז ביטחוני-מדיני בלשכתו, לצד ריאיונות אחרונים בכלי תקשורת המזוהים איתו. הדגש הוא בעיקר על הסושיאל והעברת מסרים ברשתות החברתיות, הן באמצעות סרטונים שבהם מצולם או מוקלט נתניהו בעצמו, והן באמצעות סרטונים שהוא לא מופיע בהם. בשעות שנותרו עד פתיחת הקלפיות צפוי הליכוד להפיץ מאות סרטונים, לקהל התומכים שזוהה וסומן לאורך כל הקמפיין.

תקציב גבוה ומשמעותי מהקמפיין הוקצב לרגע האחרון, ובליכוד סבורים שחוץ מקמפיין ההמרצה והמטה שהוקם כדי לסייע לתומכים להגיע לקלפיות - העבודה ברשתות החברתיות היא האירוע המרכזי עד סגירת הקלפיות. ביום הבחירות צפוי נתניהו להצביע בירושלים, ומיד לאחר מכן לצאת לסיורים בערים מרכזיות. לקראת ערב הוא צפוי לערוך שיחות טלפון לראשי ערים, מטות וסניפים ולתמרץ אותם להוציא את התומכים מהבתים. בליכוד סבורים שאחוזי ההצבעה במעוזי הליכוד הם קריטיים. נקודת ההנחה היא שלא יהיו מצביעים רבים מדי שיעברו צד, אבל עדיין המטרה היא להימנע משאננות בשטח ביום הבחירות.

ביחד: התמקדות במתלבטים ובמתנדנדים

יו"ר ביחד נפתלי בנט ממשיך את סיורי השטח שלו והמפגש עם הקהל ממש עד הרגע האחרון. הוא מגיע למרכזי ערים ושכונות, פותח "פרלמנט" שמועבר בשידור חי ברשתות החברתיות ומאפשר לציבור להצטרף ולהאזין בשידור חי לוויכוחים שמתנהלים. בין ה"פרלמנטים" הוא מתחבר לקבוצות ווטסאפ משפחתיות ולקבוצות חברים שם, ומשכנע לתמוך בו ולהביא כמה שיותר מצביעים לקלפי.

בנט באחד ה"פרלמנטים" ( צילום: איתי שקד )

אתמול הגיע בנט לאחת השכונות בראשון לציון וקיים שם "פרלמנט" שכלל ציבור מתנדנדים, והתאמץ לשכנע אותם מדוע צריך להפסיק את התמיכה בנתניהו. בנט גם מחדד בימים האחרונים את המסר שלפיו הוא לא ישתף פעולה עם נתניהו בשום תרחיש, וחוזר ומדגיש שנתניהו חייב לפנות את מקומו.

את יום הבחירות יפתח בנט בהצבעה בשעת בוקר מוקדמת סמוך לביתו שברעננה, ולאחר מכן הוא צפוי לצאת לסבב של ביקור בערים מרכזיות שנקבעו מראש.

היום צפוי בנט לפתוח את הבוקר באימון ספורט עם צעירים בתל־אביב ומיד לאחר מכן להמשיך לבאר שבע, עיר שסומנה עם 40% הצבעה לליכוד, כדי לשכנע כמה שיותר מצביעים לתמוך דווקא בו. בנט יקיים "פרלמנט" גדול בעיר ולאחר מכן ימשיך לסיור עם סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון. משם יגיע בנט לסיור בהרצליה, שם יקיים "פרלמנט" עם נשים, ובערב - רגע לפני תחילת הבחירות, הוא יבקר בכותל המערבי בירושלים.

לאחרונה קיבלו מאות אזרחים הקלטות שכנוע מבנט. בסביבתו מספרים שגם את הזמן הפנוי היחיד שיש לו, בנסיעות או בלילה, הוא מבלה בהקלטות ובשיחות אישיות עם מתלבטים.

הדמוקרטים: קמפיין סביב סערת הקריפטו

את 24 השעות האחרונות של מערכת הבחירות החליטו במפלגת הדמוקרטים להשקיע בפעילות משולבת: שטח ומסרים. אלפי מתנדבים שיהיו פרוסים בכל רחבי הארץ ידגישו שמפלגתו של יאיר גולן היא היחידה בגוש שלא תשב עם נתניהו ושלא יהיו בה ח"כים "חשודים" או "עריקים" לגוש נתניהו. "רק עלינו אפשר לסמוך", הוא המסר למצביעי הגוש.

הקמפיין האחרון של המפלגה מתבסס על המסר "מייאוש לתקווה", ויו"ר המפלגה צפוי לחזור ביממה האחרונה על הסלוגן: "הגיע הזמן להכריע – ביביסטן נחשלת או ישראל דמוקרטית וחזקה".

יאיר גולן בסיור בשוק הפשפשים ביפו

גולן החליט לנצל גם את האמירה השנויה במחלוקת של נתניהו על הקריפטו, ובמפלגה פתחו בקמפיין שממוקד בכישלון הכלכלי של נתניהו, עם שלטי חוצות שעליהם נכתב: "מה קרה ביבי, קטאר התחילו לשלם בקריפטו?".

הקמפיין יתמקד גם במעמדה של ישראל בעולם ובצונאמי המדיני נגדה, ויבטיח: "נשקם את היחסים עם העולם ונחזיר את ישראל להיות מדינה מתונה ומערבית. נחזיר את ההשקעות הבינלאומיות. נוביל לנורמליזציה עם סעודיה שתפתח בפני ישראל הזדמנויות חדשות. נשנה את סדרי העדיפויות: במקום להזרים מיליארדים ליו"ש, נילחם בטרור היהודי, נפנה מאחזים, ונשקיע בפיתוח הצפון והדרום. נשקיע בחינוך, בהכשרות מקצועיות ובחדשנות ונחזק את ההייטק הישראלי".

לאורך הקמפיין קיימו הדמוקרטים 1,300 כנסים, לצד 1,500 טלפנים מתנדבים שקיימו כ-40,000 שיחות המרצה למתלבטים. במפלגה הודיעו שלקראת יום הבחירות הם נערכים לתרחישי קמפיין פייק ניוז, "לצד חשש ממשי מזיופים בקלפיות, ולהתגברות האלימות והפרובוקציות בעידוד גורמים בממשלה ובחסות כנופיות בן גביר", כלשונם.

הרשימה המשותפת: מפגשים עם הציבור

ביום האחרון לקמפיין, הרשימה המשותפת מתכננת להגביר את המאמצים בשטח באמצעות חוגי בית ומפגשים ישירים עם הציבור. כלל חברי הרשימה משתתפים במאמץ, ומגיעים ליישובים בגליל, במשולש ובנגב כדי לשוחח עם תושבים, לפנות למי שעדיין מתלבטים אם להצביע ולנסות להניע גם את מי שמגלים אדישות כלפי הבחירות להגיע לקלפי.

"יהודית, ערבית, ודמוקרטית". שלט בחירות של הרשימה המשותפת ( צילום: דוברות הרשימה המשותפת )

במקביל, המשותפת ממשיכה לפנות גם לציבור היהודי, בין היתר באמצעות קמפיין שילוט חוצות בתל־אביב ובמרכז תחת המסר "ערבית, יהודית ודמוקרטית", הקורא לשותפות יהודית־ערבית ולשוויון. ברשימה מבקשים להרחיב את מעגלי התמיכה ולחזק את כוחה בבחירות. באכסאל נערך גם כנס בחירות בהשתתפות קהל רב לתמיכה במועמד הרשימה, עורך הדין אחמד דרוושה. ביום האחרון מתמקדים במשותפת בעיקר בשיחות אישיות ובניסיון להפוך את התמיכה בשטח להצבעה בפועל.

עוצמה יהודית: צמיחה על חשבון השותפות

בעוצמה יהודית מקדישים את היום האחרון לשטח. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ייצא לערי הדרום והפריפריה, ייפגש עם תושבים ויעלה שידורים חיים לציבור ברשתות החברתיות. המסר המרכזי שבן גביר מחדד הוא ש"מדינת ישראל צריכה בן גביר חזק, וביבי צריך בן גביר חזק".

סביב בן גביר נבנה קו קמפיין שלפיו בלי עוצמה יהודית חזקה, נתניהו ילך לממשלה עם איזנקוט. נתניהו סתר את הטענה ואמר שבן גביר יהיה שר בכיר בממשלתו, אבל במפלגה ממשיכים לדחוף אותה. במקביל, בן גביר מכוון ישירות לבוחרי הציונות הדתית. לטענתו, הצבעה לציונות הדתית לא מכניסה את משה פייגלין, שלדבריו כבר נמצא בפנים, אלא את אנשיו של בצלאל סמוטריץ'.

בן גביר בכנס בחירות בנתניה ( צילום: מיקי שמידט )

ביום הבחירות עצמו יצביע בן גביר בקריית ארבע וייצא לסבב ארוך בין ערים. לפי המתוכנן, המסלול יעבור בירושלים, נתניה, פתח־תקווה, אשדוד, אשקלון, שדרות, באר־שבע, נתיבות, אופקים, מודיעין ובת־ים. המסלול חופף במידה רבה לערי הפריפריה שבהן גם הציונות הדתית ממקדת את פעילותה.

ההבדל המהותי הוא באופן ההתארגנות. סמוטריץ' והליכוד מפעילים חמ"ל משותף להוצאת מצביעים ולהמרצתם. בן גביר, לעומתם, פועל בנפרד ומתמקד בהגדלת כוחה של עוצמה יהודית, ולא בהכרח בהגדלת גוש הימין כולו. בעוצמה טוענים שפשוט לא הוזמנו לחמ"ל המשותף. התוצאה היא שבימים האחרונים בן גביר מתחרה על אותם קולות בדיוק עם השותפה הטבעית שלו, ומציג את עצמו כערובה לכך שנתניהו לא יפנה שמאלה.

ישראל ביתנו: קידום מסרים נגד נתניהו

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן החליט לפתוח בקמפיין 24 השעות האחרונות במסר מרכזי: "סוף עידן נתניהו ושלטון החרדים". לצד זאת במפלגה ידגישו עד הרגע האחרון את המסר שלפיו "ליברמן לא רק האיש הכי מנוסה בזירה הפוליטית, אלא הכי אמין. היחיד שניתן לסמוך עליו שלא יתהפך אחרי הבחירות, לא יפר את הבטחותיו - מילה זו מילה".

בישראל ביתנו נכנסים ל־24 השעות האחרונות של הקמפיין במטרה ברורה: להמריץ את הציבור לצאת ולהצביע ולוודא שכל קול מגיע לקלפי. המטרה המרכזית היא להגדיל את אחוזי ההצבעה במחוזות הליברליים והחילוניים, בעיקר בערים הגדולות שבהן ישנו בייס רחב של תומכי ומצביעי גוש השינוי. "זה הזמן להתמקד בעבודה החשובה ביותר: שיחות טלפון, פנייה אישית למצביעים מתנדנדים, סגירת מתלבטים ותיאום הגעה לקלפיות", אמרו במפלגה. "כל פעיל וכל מתנדב יכולים להשפיע בשיחה אחת, בהודעה אחת, ובסיוע למצביע שזקוק לתזכורת, להסעה או להכוונה".

ליברמן נפגש עם פעילים בתל אביב ( צילום: שאול גולן )

בשעות שנותרו עד פתיחת הקלפיות צוותי השטח יפעלו בכל רחבי הארץ: ירכזו רשימות, יעדכנו את מצב ההצבעה, יחלקו משימות ויוודאו קשר רציף עם הפעילים. במקביל, מוקדי הטלפונים יעבדו ללא הפסקה כדי להגיע למצביעים, להזכיר להם שזה יום הבחירות ולסייע לכל מי שטרם החליט לצאת ולהצביע.

יהדות התורה: לוחצים על הציבור להצביע

בדגל התורה, המרכיב הליטאי במפלגה, כינסו אמש עשרות אלפי בחורי ישיבות באירוע ענק בבני־ברק, כאשר על הבמה גדולי הרבנים הליטאיים, ראשי הישיבות החשובות וכן חברי הכנסת.

את המעמד הובילו המנהיגים הרב לנדו והרב הירש, וכן רבנים נוספים שדיברו על חובת ההצבעה כמצווה הלכתית והזהירו מ"חילול השם" אם המפלגה תרד בכוחה. הנואמים חזרו על הסיסמה "אסור להשתמט מההצבעה" והדגישו כי זו "הצבעה למען התורה". הנואמים הזהירו מהצבעה למפלגות החרדיות החדשות שקמו במערכת הבחירות הנוכחית.

יו"ר יהדות התורה, יעקב אשר ( צילום: יובל חן )

באגודת ישראל החסידית, נמשכים גיבושי מטות יום הבחירות כשמטרתם היא לוודא שכל בעלי זכות ההצבעה בכל חסידות או קהילה מגיעים אל הקלפי ולהמריץ מצביעים שלא הצביעו עד לשלב מתקדם של היום. בשל האיסור להעביר מוועדת הקלפי נתונים על הצבעה, הפעם לא ניתן לעקוב על פי נתונים רשמיים, ולכן במפלגה יעמידו עמדות של פעילים מחוץ לקלפיות וירשמו את מי שנכנס להצביע.

ש"ס: מזהירים מפגיעה ב"זהות היהודית"

בש"ס מתמקדים בזהות המסורתית והספרדית סביב המפלגה. מנהיגה הרוחני של התנועה, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, נאם אמש בכנס בנתיבות וקרא להצביע ולהמשיך בדרך אביו, הראשון לציון המנוח הרב עובדיה יוסף.

כמו כן, במפלגה עובדים על הקמת מוקד טלפוני שיוודא לאורך יום הבחירות שתומכי המפלגה יוצאים להצביע. בקהילות בהם יתגלה כי אחוז ההצבעה נמוך צפויים רבני המפלגה להתקשר לרב המקומי ולעודד אותו לפעול לעידוד אנשיו.

אירוע תמיכה בש"ס. יתמקדו בזהות המסורתית והספרדית של המפלגה ( צילום: הרצל יוסף )

במפלגה עובדים על הרחבת מעגלי התמיכה הרבנית, ומנסים לגייס הצבעה מקהילות חרדיות־ספרדיות נוספות. לשם כך, הם פונים למנהיגים רוחניים שונים שיצטרפו לקריאה להצביע. בסרטוני הבחירות מזהירים בסיעה מפגיעה ב"זהות היהודית", וכן פרסמו סרטון בו הרב עובדיה יוסף נכנס בעצמו לקלפי לברך את מי שמצביע עבור התנועה.

הציונות הדתית וזהות: התמקדות בקהל המוכר

הציונות הדתית נערכת ליומיים האחרונים עם מערך שטח של אלפי פעילים רשומים לטענת המפלגה, מתוכננת פעילות בכ־25 ערים מרכזיות ו־65 אוטובוסים. לצד זה מתנהל קמפיין ממוקד ביהודה ושומרון.

הפעילות מתרכזת בשלושה מרחבים: מעוזי הכיפות הסרוגות – ירושלים, פתח־תקווה, גבעת־שמואל, רעננה ומודיעין; ערי הפריפריה: אשקלון, שדרות, בית־שאן, טבריה, דימונה ויישובים בגליל ובנגב; ויהודה ושומרון, עם פריסה נרחבת שמגיעה גם ליישובים הקטנים.

סמוטריץ' ופייגלין חותמים על הסכם האיחוד

הגימיק הבולט הוא רולטת בחירות ממותגת, שנועדה לשמש בסיס שיחה מול עוברים ושבים. על הרולטה מופיעים הנושאים שהמפלגה רוצה לחדד ברגע האחרון: המשילות, עצירת הבנייה ב־E1, פינוי חוות ויישובים ביהודה ושומרון והמאבק ב"הדרת היהדות". מופיעות עליה גם סוגיות בתחומי הביטחון, ההתיישבות והמשפט. הבחירה במסרים מכוונת בבירור לליבת הבוחרים, שנמצאת תחת לחץ מצד עוצמה יהודית. בנוסף, מחר ייפתח גם מטה טלפוני בראשות מועמד המפלגה, אלוף במילואים יוסי בכר מקיבוץ בארי.

רע"מ: העלאת אחוז ההצבעה בנגב

ברע"מ בראשות מנסור עבאס מתמקדים בהגדלת שיעור ההצבעה ובחיזוק התמיכה ברשימה, בדגש על היישובים הערביים והחברה הבדואית בנגב.

אתמול בכנס בחירות שנערך בחורה ובאזור א־סייד השתתפו אלפים, לצד יו"ר המפלגה עבאס, חברי הכנסת וליד אלהואשלה ויאסר חוג'יראת, ראשי רשויות, מנהיגים דתיים ופעילים מקומיים. בכנס קראו לתושבים לצאת להצביע והדגישו כי כל קול עשוי להיות משמעותי בחיזוק כוחה של המפלגה.

כנס של רע"מ בחורה שבנגב ( צילום: דוברות רע"מ )

במהלך הכנס הציגו ברע"מ את הישגי השתתפותה בקואליציה הקודמת, ובהם ההכרה בארבעה כפרים בנגב, צעדים שנועדו לאפשר בנייה בכפרים הלא־מוכרים ותוכנית לפיתוח כלכלי וחברתי. במפלגה גם הדגישו את סוגיית הריסות הבתים ואת הצורך בשינוי מדיניות הממשלה. המסר המרכזי במאמץ האחרון הוא הגדלת שיעור ההצבעה כדי לחזק את כוחה של רע"מ בכנסת, כחלק מהשאיפה להחלפת הממשלה ולהקמת קואליציה חדשה.

המתנדנדת הראשונה - המילואימניקים והכלכלית: פנייה למעמד הביניים

אצל יועז הנדל וירון זליכה מנסים למצב את ההצבעה עבורם כהצבעת מחאה. המסר המרכזי הוא שמי שרוצה לשנות את מה שהיה כאן בשנים האחרונות, בעיקר בנושאי המילואים ויוקר המחייה, צריך לשלוח מסר ברור בקלפי ולא להצביע שוב לאותן מפלגות. זהו ניסיון לפנות לציבור המשרתים ולמעמד הביניים השחוק, שמרגיש שהמפלגות הוותיקות לא נתנו מענה לנטל שנפל עליו.

הנדל וזליכה. מציגים את עצמם כגורם שיבטיח יציבות פוליטית

בנוסף, במפלגה מנסים להציג את עצמם כגורם שיכול להבטיח יציבות פוליטית. לטענתם, הם הדרך היחידה למנוע בחירות חוזרות. בכך הם הופכים את המצוקה מול אחוז החסימה לטיעון בעד הצבעה עבורם.

מלבד זאת, במפלגה פונים ומנסים ליצור טרנד של מילואימניקים שמודיעים על תמיכה בהם, שהתחיל בניצוחו של עידן עמדי, ומקיימים סיורים וסבבים במקומות שמזוהים עם קהל צעיר.

המתנדנדת השנייה - עמך ישראל: פונים למצביעי נתניהו

שישה שבועות אחרי שהכריזה על הקמתה, סיכמה אמש עמך ישראל בראשות עופר וינטר את הקמפיין בכנס גדול בירושלים. בכנס חולקו המשימות האחרונות לקראת יום הבחירות. לפי נתוני המפלגה, במהלך הקמפיין התקיימו יותר מ־250 חוגי בית, יותר מ־12 כנסים גדולים ויותר מ־100 סיורי שטח ברחבי הארץ.

וינטר וחברי מפלגתו ברכבת. ינסו להשקיע גם במצביעי ליכוד לשעבר

האסטרטגיה ליום הבחירות נשענת על מיפוי קלפיות שהזמינה המפלגה. לטענת המפלגה, הם ינסו להשקיע במצביעי נתניהו לשעבר אך גם בכאלה שבעבר הצביעו בנט וליברמן בטענה כי שם הקול פתוח לשכנוע. לערים אלה יצאו צוותי המתנדבים והפעילים. במקביל, מתוכנן מבצע שילוט רחב היקף באזורים שהוגדרו אסטרטגיים: אזורים צעירים עם ריכוזים של חיילים ומשרתים, ובעיקר ערים עם אוכלוסייה דתית־לאומית שאינה יישובי יהודה ושומרון – שם יש יתרון לבצלאל סמוטריץ'.