ב יהדות התורה נערכים לאחד האתגרים המרכזיים שצפויים למפלגה ביום הבחירות: כיצד לדעת מי מתומכיה כבר הגיע לקלפי ומי עדיין לא הצביע, לאחר ש בג"ץ אסר על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר בזמן אמת מידע על זהות הבוחרים שמימשו את זכותם. ל-ynet נודע כי בצוותי הקמפיין מתקיימים דיונים קדחתניים בניסיון לגבש מנגנון חלופי, שיאפשר להמשיך במאמצי המרצת הבוחרים גם תחת הכללים החדשים.

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גלריה השקת קמפיין דגל התורה בשבוע שעבר

במערכות בחירות קודמות הפעילו המפלגות החרדיות מערכים שהתבססו על מידע מפורט שהגיע במהלך יום הבחירות מהקלפיות. באגודת ישראל, למשל, ניתן היה לעקוב אחר שיעורי ההצבעה בחסידויות וביישובים שונים ולמקד את מאמצי ההמרצה במקומות שבהם הנתונים היו נמוכים. בש"ס ובדגל התורה נהגו אף לפנות ישירות לבוחרים שטרם הצביעו ולעודד אותם להגיע לקלפי. אלא שבבחירות הקרובות לא ניתן יהיה עוד להשתמש במידע שמגיע מנציגי המפלגות מתוך הקלפיות כדי לדעת מי הצביע. לכן, ביהדות התורה בוחנים בימים אלה שורה של חלופות.

אחת האפשרויות שנשקלות היא הקמת מוקד טלפוני ומספר ייעודי, שאליו יתבקש כל מצביע להתקשר לאחר שיצא מהקלפי ולעדכן כי הצביע. במסגרת הרעיון נבחנה גם האפשרות שאדמו"רים ורבנים בכירים יקראו לציבור להירשם במערכת לאחר ההצבעה, בניסיון להגדיל את שיעור ההיענות. במפלגה מודעים עם זאת לחיסרון הברור של השיטה: אין דרך ממשית לוודא שמי שמדווח כי הצביע אכן עשה זאת, ובוחר שאינו מעוניין להגיע לקלפי יוכל לכאורה לסמן את עצמו כמי שכבר הצביע וכך להימנע מפניות נוספות.

אפשרות נוספת שנבדקת היא הצבת פעילים מחוץ למקומות הקלפי. אלה ינסו לזהות את הבוחרים שנכנסים או יוצאים ולבקש מהם למסור את שמם, כדי שהמטה יוכל לעדכן כי הם כבר הצביעו. גם כאן מבינים במפלגה שהפתרון רחוק מלהיות מושלם, בין היתר משום שהבוחרים אינם מחויבים להזדהות בפני הפעילים.

סולברג. קבע כי נציגי המפלגות בקלפיות אינם רשאים להעביר בזמן אמת מידע על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

רעיון נוסף שנבחן הוא מעבר למודל מבוזר יותר: גיוס מספר גדול של פעילים, שכל אחד מהם יהיה אחראי מראש על כמה עשרות מצביעים. ביום הבחירות יידרש כל פעיל ליצור קשר עם האנשים שברשימתו, לוודא שהגיעו לקלפי ולבדוק אם הם זקוקים לסיוע, להסעה או לעידוד כדי לצאת ולהצביע.

בצוותי הקמפיין מבינים כי לכל אחת מהשיטות מגבלות משלה, ולכן החיפוש אחר פתרונות נוספים נמשך. מבחינת המפלגות החרדיות מדובר בשינוי משמעותי בשיטת העבודה שהשתרשה במשך שנים והייתה אחד הכלים המרכזיים שלהן להעלאת אחוזי ההצבעה ביום הבחירות.

הסוגיה עברה בחודשים האחרונים כמה תהפוכות. תחילה קבע יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, כי נציגי המפלגות בקלפיות אינם רשאים להעביר למטותיהם בזמן אמת מידע על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע. מליאת ועדת הבחירות התנגדה לעמדתו והחליטה לאפשר את המשך הנוהג, אך בג"ץ ביטל בהמשך את החלטתה.

הרב לנדו נגד החרדים שקוראים לא להצביע בבחירות: "פשע גדול, טיפשות גדולה"





בפסק הדין נקבע כי העברת המידע אינה חוקית, הן משום שאין הסמכה מפורשת בדין שמאפשרת לנציגי המפלגות להשתמש במידע לצורך זה, והן בשל הפגיעה בזכות לפרטיות. בית המשפט קבע כי מידע על מימוש או אי-מימוש זכות ההצבעה הוא מידע אישי, וכי ועדת הבחירות אינה מוסמכת להכשיר את העברתו למפלגות לצורכי המרצת בוחרים.

החשש: חרדים שיישארו בבית

הקושי החדש מגיע בתקופה שבה המפלגות החרדיות ממילא משקיעות מאמץ מיוחד בהעלאת אחוזי ההצבעה. ביהדות התורה חוששים מגורמים בתוך החברה החרדית שקוראים להימנע מהצבעה, בין היתר כמחאה על כך ש חוק הפטור מגיוס לא קודם. במקביל, גורמים אנטי-ציוניים, ובהם חסידות סאטמר, פועלים כבכל מערכת בחירות לעודד חרדים שלא להשתתף בהצבעה, ובחלק מהמקרים אף מוצעים מענקים כספיים למי שמתחייבים שלא להצביע.

מנהיג הציבור החרדי-ליטאי, הרב דוב לנדו, תקף בשבוע שעבר בחריפות את הקריאות להימנע מהצבעה. ב הקלטה שנחשפה ב-ynet אמר: "מי שמסית לא ללכת לבחירות - אוי לו", והוסיף כי מדובר ב"פשע גדול", וכי "או שזה טיפשות גדולה או שזה רשעות גדולה או שזה שניהם ביחד".

יעקב אשר. מנסה לפנות לחרדים העובדים והמודרניים ( צילום: יריב כץ )

ביהדות התורה מתעלמים בשלב זה באופן אסטרטגי מ מפלגת "הציבור החרדי" , מתוך הערכה שאינה מהווה איום משמעותי על בסיס התמיכה של המפלגה. עם זאת, נעשה מאמץ לפנות בדיוק לחלק מהקהל שאליו מבקשת המפלגה החדשה להגיע.

במסגרת הניסיון להגדיל ככל האפשר את שיעור ההצבעה, ביהדות התורה פונים הפעם גם לקהל שלא עמד בעבר במוקד הקמפיינים שלה: החרדים העובדים והמודרניים. לאחרונה נפגש היו"ר החדש של המפלגה, ח"כ יעקב אשר, עם אנשי עסקים ועשייה שאינם משתייכים לליבת עולם הישיבות, ואף תועד במהלך חול המועד סוכות בתפילה לצד חרדים המזוהים עם קהל זה.