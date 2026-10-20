ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (שלישי) בקריית שמונה, ונפגש עם ראש העיר אביחי שטרן. נתניהו פרסם סרטון ברשתות החברתיות שבו שטרן מודה לו על הקמת האוניברסיטה בעיר: "נגיע בעזרת השם ל-100 אלף ויותר תושבים, אני רוצה להגיד לך תודה. ככה עושים שינוי, אני מאמין בזה, אני מאמין בך". שבוע לבחירות, הוא קרא: "מקווה שכל עם ישראל בעוד שבוע יבין איך עושים את הדברים נכון, ולמי צריך להצביע".

ראש העיר קריית שמונה מביע תמיכה בנתניהו, שבוע לבחירות ( צילום: מתוך חשבון ה-X של בנימין נתניהו )





הדברים מגיעים לאחר שלאורך המלחמה היה שטרן לאחד המבקרים הנוקשים והחריפים של הממשלה . בשנים האחרונות שרי הממשלה מהליכוד אף נמנעו מלהגיע לעיר, שבבחירות לרשויות המקומיות נתנה את קולה לשטרן ולא לאלי זפרני שהתמודד מטעם הליכוד. נתניהו עצמו אף היה בנתק ממושך משטרן לאורך המלחמה, חרף העובדה שקריית שמונה הייתה מהערים שספגו את המכה הקשה ביותר כתוצאה מהפינוי הנרחב בצפון וירי חיזבאללה. ביוני 2024, בזמן שהעיר כמעט ריקה מתושבים לאור הפינוי, הגיע נתניהו לקריית שמונה, החרים את שטרן ונפגש רק עם זפרני.

גם היום נפגש נתניהו עם זפרני, ולאחר מכן פרסם סרטון שבו שיבח את מועמד הליכוד על שדחף להשקעות ממשלתיות בעיר. "אני מודה לך שעזרת לי לעזור לכם", אמר לו. זפרני אמר: "למה צריך להצביע לראש הממשלה? כי יש לנו הכרת הטוב".

נתניהו לצד זפרני





הזעקה של שטרן: "יישארו כאן 10 אנשים"

קרוב ל-26 אלף מתושבי קריית שמונה פונו באוקטובר 2023 עם פרוץ המלחמה, ולפי הערכות כיום חיים בה כ-16,000 בני אדם בלבד. כ-40% מהעסקים שבה גם כן לא נפתחו מחדש, ואלו שנפתחו מתמודדים עם הכנסות נמוכות יותר. תנועת הלקוחות הדלילה יחסית מבעבר מעכבת את שיקום המרחב העירוני ומהווה חסם לפתיחת עסקים חדשים.

רק בחודש מרץ השנה שטרן אמר כי "המדינה נלחמת בי, לא בחיזבאללה", כשמנכ"לי משרדי הממשלה הגיעו לצפון וביקשו לשמוע את צרכי ראשי הרשויות שהיו נתונות לירי בלתי פוסק מלבנון. "זה לא משנה איך נסיים את הזירה בלבנון או באיראן - אם הפסדנו עיר במדינת ישראל", הטיח בהם שטרן.

"זו הפעם הראשונה שעיר במדינת ישראל הולכת", זעק אז שטרן. "יש היום עשרת אלפים תושבים בקריית שמונה, ואתם מצפים מהם להישאר במציאות העגומה הזו? אם אתם מצפים שבעוד חודש הם יישארו ככה – יישארו כאן עשרה אנשים. רק אלו שלא יכולים ללכת".

ממש באותו היום קיים נתניהו שיחת זום עם אותם ראשי הרשויות , ובה התייחס שטרן לבקשת רה"מ למנוע עזיבת תושבים: "אי אפשר לעצור עזיבה כשאין סיבה להישאר". שטרן הוסיף אז כי "המדינה כשלה בתפקידה הבסיסי ביותר: הגנה על אזרחי קו הגבול. התחושה הקשה בצפון היא תולדה של הפקרה כפולה - חוסר יכולת להרחיק את איום חיזבאללה ומחדל מיגון מתמשך, שהשאיר אלפי משפחות חשופות בבתיהן. כשזמני ההתרעה אפסיים והטילים הם שגרה, הבטחות על 'אזורי חיץ' נשארות ריקות מתוכן".

"הפסדנו עיר בישראל". הזעקה של שטרן במרץ האחרון





לדבריו, "המציאות כיום היא שרבים מאלה שעזבו עשו זאת מטעמי ביטחון וחוסר יציבות. נדמה כי מקבלי ההחלטות מוטרדים ממה יגידו בחיזבאללה יותר מאשר מהפגיעה האנושה בחיי התושבים. שבענו מהסברים, מהבטחות ומהניסיון להטיל את כישלון הממשלה על השלטון המקומי. לא נאמין לאף מילה עד שנראה שינוי דרמטי בשטח. תפסיקו להסביר ותתחילו לפתור. כל דקה של גרירת רגליים עולה לנו בעוד משפחה שמסכנת את חייה או שבוחרת לעזוב את הגליל".

הביקור הקודם של נתניהו בקריית שמונה היה ביוני 2024 - ו אליו כאמור לא הוזמן שטרן , שהתמודד בבחירות המוקמיות כמועמד עצמאי נגד מועמד הליכוד. שטרן אף לא עודכן על קיום המפגש, ולאחריו זעם: "לתושבי קריית שמונה אין זמן, סבלנות וכסף להצגות של פוליטיקה זולה בזמן מלחמה". לדבריו, "בשביל הממשלה הזו - הכול הצגה. פייק של אכפתיות, ביטחון ועשייה. רה"מ הגיע ל'סיור' רושם בצפון והקיף עצמו בשחקנים בכדי לחזק את מעמדו הליכודי".

בינואר האחרון אף הגיע שטרן למחאה בכנסת יחד עם תושבים ובעלי עסקים, כדי לקרוא לח"כים ולשרים לחזק, לפתח ולהשקיע בעיר. בדיון בוועדת העבודה והרווחה אמר "חורה לי שאין אפילו דיון אחד על שיקום הצפון והמצב של קריית שמונה. למה לא עוסקים פה יום-יום בזה שחצי מבעלי העסקים לא חזרו". לאחר מכן מסר: "אם הם לא יגיעו אלינו, נגיע אליהם. ק"ש נלחמת על העתיד שלה, ולא נוותר עד שהממשלה תיקח אחריות ותפעל".

"נשלים את המלאכה"

מלבד פגישה עם שטרן, נתניהו הגיע היום לפתיחת שנת הלימודים האקדמית באוניברסיטת קריית שמונה-תל חי החדשה, וגם לתיכון דנציגר. תלמידים שנכחו בפגישה בתיכון טענו שאמר בין השאר כי אם לא יישאר בתפקידו, "לא יהיה פה כלום". בין השאר, ראש הממשלה צייר להם על הלוח תמנון, כמשל לזרועות התמנון האיראניות, ופירט על מהלכי המלחמה.

נתניהו בקריית שמונה





לאחר הביקור מסר נתניהו כי בשיחה עם התלמידים אמר כי "שינינו את התמונה מן הקצה אל הקצה, עם החיילים הגיבורים שלנו, עם הלוחמה שהייתה פה. קודם כל להרחיק ולכתוש את כוח רדואן. לפתוח כאן את רצועת הביטחון, שהיא שונה ממה שהיה קודם לכן, כי היא עמוקה והיא ריקה. אנשים עזבו, ולכן זה שונה לגמרי.

"בעצם השמדנו את כל מתקני הטרור העצומים מתחת לקרקע ומעל הקרקע", הוסיף נתניהו. "אנחנו גם מחויבים, אני מחויב, להשלים את המלאכה. להשלים את המלאכה זה אומר להפיל את משטר הטרור באיראן, זה ראש התמנון הארסי הזה. אתה גודע אותו, וזה יפול. יהיה לנו גם שלום עם לבנון".