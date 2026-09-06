יומיים לסגירת הרשימות, בגוש השינוי מתנהל קרב משמעותי בין גדי איזנקוט לבין נפתלי בנט על צירופו של חילי טרופר . ל-ynet נודע הבוקר (ראשון) כי בין טרופר לאיזנקוט יש התקרבות, וההערכה בגוש השינוי היא שאם טרופר יחליט בסוף להתאחד - זה יהיה עם איזנקוט. לטרופר חשוב לשמור על חברי סיעתו - ואם יצטרף ל"ישר", הוא יקבל מקומות ריאליים גם לשירה שפירא ואליסף פרץ. על פי ההסכם המתגבש, הוא לא צפוי להשתבץ ברביעייה הראשונה, אך יהיה הראשון לבחור משרד במקרה שאיזנקוט יהיה בממשלה.

יועז הנדל, שאליו חבר טרופר לאחר שעזב את כחול לבן, לא יהיה חלק מהמהלך - ולא ברור לאן יפנה במקרה כזה. בנוסף נודע כי אם ההסכם ייצא לפועל, לא מדובר יהיה בחיבור של בלוק טכני - והמשמעות היא שטרופר לא יוכל לפצל את הסיעה לאחר הבחירות.

גלריה לא בלוק טכני. טרופר ואיזינקוט

כמו כן, לפי מקורות, אליסף פרץ, מהסיעה של טרופר, מתלבט אם להסכים להצטרפות למפלגה של איזנקוט, וטרם ברור מה יחליט. בראיונות בעבר אמר כי לא יסכים לשבת בממשלה עם מפלגות לא ציוניות כמו רע"מ, וגם אמר שלא יתן יד לאפשרות של ממשלה בהימנעות רע"מ, כלומר לפי גישתו הוא מתנגד להחלפת נתניהו גם ברוב של 58 בהימנעות המפלגות הערביות כפי שאמר איזנקוט שהוא יעשה אם לא יהיה רוב.

הנדל קיים לאחרונה שיחות בנפרד גם עם בני גנץ. בהודעה משותפת לטרופר והנדל נמסר: "יש בינינו יותר מ-20 שנה של שכנות, חברות, ישיבה זה ליד זה בבית הכנסת וגם כמה שנים של מילואים משותפים. שנינו בחרנו לנסות לשרת את הציבור גם דרך השדה הפוליטי. בחלק מהמקרים ביחד. בשבועות האחרונים הקמנו ביחד את בית ציוני-המילואימניקים, מתוך מטרה ברורה: הקמת ממשלה ציונית, ומאמץ שהיא תהיה רחבה ככל האפשר. אל מול המציאות הפוליטית הסבוכה, כל אחד מאיתנו קיבל החלטה אישית. גם מי שיחפש ממש טוב – לא ימצא שאריות של דם רע".

"אין דם רע". יועז הנדל ( צילום: אלכס גמבורג )

כאמור, בגוש השינוי מתנהל קרב גדול על טרופר בין בנט לאיזנקוט. זה לא רק קרב על חיזוק אלקטורלי אלא גם קרב על מי יעשה מהלך לסידור הגוש והאם הקרב על ההובלה בין איזנקוט לבנט יפתח מחדש. למרות הפער בסקרים, בגוש השינוי גם מפלגת ביחד וגם ליברמן מתקשים לקבל סופית את ההנהגה של איזנקוט.