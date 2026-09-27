חודש בדיוק נותר ל בחירות שנחשבות בעיני רבים לגורליות ביותר בתולדות המדינה. בין שלטי החוצות שכבר משתלטים על שטחי הפרסום במדינת ישראל, לכל מפלגה דף מסרים שילווה אותה בתקופה הקרובה – עד 27 באוקטובר.

בזמן ש הליכוד ו ישר! – או יותר נכון בנימין נתניהו ו גדי איזנקוט – מנהלות קמפיין על בסיס השאלה מי יהיה המנהיג הבא של מדינת ישראל, יש כאלה שרוצות להגדיל את כוחן וכאלה שרק רוצות לצלוח את אחוז החסימה. לקראת הבחירות הקרבות, ניסינו לעשות סדר בקמפיינים של כל מפלגה ומפלגה: אלה המסרים שתשמעו שוב, ושוב, ושוב ושוב, וכנראה ששוב בחודש הקרוב.

הליכוד

הקמפיין של ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגת הליכוד מתמקד בשתי זירות – המדינית-ביטחונית והפוליטית: יחד עם סיסמת הבחירות "לא נכנע", מתמקדת בזירה המדינית-ביטחונית ובהישגים של נתניהו במלחמה אחרי טבח 7 באוקטובר. ברמה המדינית מנסה הקמפיין לחדד את היכולת רבת השנים של נתניהו להתמודד עם לחצים מבית ומחוץ בשמירה על האינטרסים של ישראל. בדרך הוא מנהל קמפיין נגטיב נגד איזנקוט ומגחיך את רמת האנגלית שלו ואת חוסר ניסיונו בזירה הזו.

גלריה נתניהו. בליכוד מתמקדים בשתי זירות - המדינית-ביטחונית והפוליטית ( צילום: AP Photo/Yuki Iwamura )

ברמה הפוליטית ניתן דגש לכך שיריבו המרכזי, גדי איזנקוט, לא יהסס להקים ממשלה עם המפלגות הערביות ומדגיש את המצב בכל הסקרים, שלפחות לפי שעה אינו מאפשר לאיזנקוט ממשלה ללא תמיכה או הישענות על רע"מ והרשימה המשותפת. הקמפיין של נתניהו מתפרס ברשתות החברתיות ובשטח – ופחות בתקשורת המיינסטרים. לאחרונה החל לבקר בערים שלדעתו יכולות להכריע את הבחירות, אם אחוזי ההצבעה בהן יהיו גבוהים.

ישר!

קמפיין מפלגת ישר! של גדי איזנקוט יעסוק בעיקר בדמותו של מנהיג המפלגה וביכולת שלו לשקם את ישראל לאחר 7 באוקטובר ושלוש שנות מלחמה. הוא יבליט את חוקי ההשתמטות שניסתה ממשלת נתניהו להעביר בקדנציה האחרונה. גורם במטה הבחירות שלו מסביר כי "איזנקוט מביא לבוחר הישראלי מנהיגות חדשה, הפוכה מזו של נתניהו. הוא אותנטי, ללא איפור או תחפושות", עוקצים גורמים במטה הבחירות שלו.

איזנקוט. במפלגה מבליטים את דמותו ואת חוקי ההשתמטות של הממשלה ( צילום: REUTERS/Amir Cohen )

מעבר למיקוד בדמותו של הרמטכ"ל לשעבר, אנשי הקמפיין שלו פועלים למצב את מפלגת ישר! כמפלגת שלטון, לאחר שבחודש האחרון הפכה המפלגה לגדולה בישראל לפי מרבית הסקרים. בחודש שנותר ינסו במפלגה להבין כיצד לשבור את דפוסי ההצבעה בערים הליכודיות. מכיוון שאיזנקוט אינו פוליטיקאי שמעורר אנטגוניזם, הוא מבקר באופן גלוי בערים הנחשבות מעוזים של הליכוד. "אנחנו מנהלים כבר שנה קמפיין שטח בערים שהיסטורית נחשבות ליכודיות וזה מתבטא גם במספרים", טוענים בסביבתו. במפלגה מתמקדים גם בקמפיין אגרסיבי ברשתות החברתיות.

עוצמה יהודית

הקמפיין של עוצמה יהודית והשר איתמר בן גביר מתרכז דווקא במהלכיו השנויים במחלוקת. בקרב תומכיו השינויים שביצע במשטרה ובשב"ס זוכים לאהדה, והוא מתגאה בהם מעל כל במה – ובעיקר בהחמרת תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים ומעבר חוק עונש מוות למחבלים בכנסת החולפת. את הביקורת על הפשיעה המשתוללת הוא מנסה למזער באמצעות פרויקט חלוקת הנשקים.

בן גביר. ממזער את נתוני הפשיעה, מתמקד בשינויים שהוביל במשטרה ( צילום: REUTERS/Amir Cohen )

במישור הפוליטי בן גביר מבקש לגדול על חשבון הליכוד וש"ס. הקמפיין שלו מכוון בעיקר לצעירים ברשתות החברתיות, בשיתוף דמויות כמו "הצל" ומרדכי דוד. גם הצבתה של ח"כ טלי גוטליב במקום השני ובחזית הקמפיין נועדה להציב אותו כחלופה לליכוד של נתניהו. הוא אף חוזר על החשש שלו שסיסמת "הממשלה הרחבה" של נתניהו לא תישאר בגדר קמפיין בלבד, והוא יקים ממשלה עם איזנקוט וישאיר אותו בחוץ.

ביחד

מפלגת ביחד של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מובילה קמפיין חיובי ברובו שמתעסק בתוכניות העבודה והשיקום שלו לאזרחי ישראל בכלל תחומי החיים – ובראשם: ביטחון, יוקר מחיה וחינוך. לבנט, שהתאחד עם יש עתיד של יאיר לפיד, ישנו מערך שטח מהגדולים בישראל. הוא עורך בין שלושה לארבעה כנסים בשבוע בכל הארץ – ושם דגש לקמפיין דיגיטלי, שם לפי הנתונים הוא נמצא במקום השני אחרי נתניהו.

בנט ולפיד. מתמקדים בקולות המתלבטים, מנסים לבלום את התחזקות איזנקוט ( צילום: דנה קופל )

בנט ממקד את המאמצים שלו בקולות המתלבטים בין הגושים, וגם המתלבטים בתוך הגוש המתנגד לנתניהו. הוא סבור שהמתנדנדים בין הגושים יכריעו את הבחירות – והם המפתח לניצחון. את רוב סיורי השטח הוא מקיים במעוזי ליכוד ובין היתר עורך "פרלמנטים", שם הוא מקיים שיח ער עם ליכודניקים, מצביעי בן גביר וחרדים. בחודש האחרון לקמפיין הוא בקרב בלימה מול איזנקוט שנוגס מכלל מפלגות הגוש בסקרים ופותח פער ניכר בהובלה בתוך הגוש.

הציונות הדתית

החיבור בין בצלאל סמוטריץ' למשה פייגלין הוא חיבור טכני, ולכן הציונות הדתית מנהלת קמפיין נפרד ממפלגת זהות . הקמפיין של הציונות הדתית נשען על פעילותו של "המהפכה של סמוטריץ' ביהודה ושומרון". הסיסמה שנבחרה, "כן, סמוטריץ'", נועדה לעורר גאווה בקרב המצביעים ולשחרר אותם מתחושת ההתנצלות על ההצבעה. סמוטריץ' לא משקיע אנרגיות בניסיון להחזיר מצביעים דתיים־לאומיים שנדדו לימין הרך. את מסריו הוא מכוון לבסיס הקשיח של הימין האידיאולוגי, שתומך ברעיונות שהוא מוביל.

סמוטריץ'. הפוקוס על ה"מהפכה ביו"ש", התורפה - סוגיית הגיוס ( צילום: ריאן פרויס )

נקודת התורפה של המפלגה היא גיוס החרדים. בציבור הדתי־לאומי יש אכזבה מסמוטריץ' בסוגיה הזו. בקמפיין השלילי, בציונות הדתית מובילים מסע הפחדה מול המתלבטים וחוזרים על הטענה שממשלת איזנקוט תקים מדינה פלסטינית. לצד זאת, הם מבליטים את יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן כ"דמון" של הציבור הדתי, בניסיון להציג למתלבטים שמאוכזבים מהקואליציה בנושא הגיוס את החלופה הבעייתית מבחינתם בצד השני. סמוטריץ' גם מצטרף למתקפות נתניהו נגד עופר וינטר, שלטענתו "מסכן את המשך שלטון הימין". לסמוטריץ' יש מניע נסתר, שכן חלק מהאלקטורט שלו חונה אצל וינטר.

ישראל ביתנו

הקמפיין של ישראל ביתנו ואביגדור ליברמן מתמקד בהצגת אלטרנטיבה ציונית וליברלית לממשלה הנוכחית, שאותה מכנה ליברמן בקביעות "ממשלת הטבח" או "ממשלת המשתמטים". המטרה בקמפיין היא לפנות לתומכי הממשלה ומצביעי הליכוד ששוקלים לעבור צד. המסר המרכזי הוא "אנחנו הליכוד של פעם", ומי שהוצב במקום השני במפלגה הוא רפי בן שטרית, איש ליכוד לשעבר שכיהן כראש העיר בית שאן ושכל את בנו אלרואי ב־7 באוקטובר.

ליברמן. פונה לציבור המשרת והעובד, המסר של מפלגתו - "אנחנו הליכוד של פעם" ( צילום: שאול גולן )

במטה הבחירות של המפלגה אומרים כי הקמפיין פונה לציבור רחב של ישראלים שמשרתים, עובדים ומשלמים מיסים, מכל רחבי הארץ וממגוון קבוצות באוכלוסייה. זה קורה בשטח ובדיגיטל: חוגי בית, סיורים ומפגשים עם הציבור, פעילות של מטות מקומיים ופעילים ברחבי הארץ, לצד פעילות ברשתות החברתיות ובפלטפורמות הדיגיטליות השונות.

הדמוקרטים

גורמים במטה הבחירות של הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מספרים כי הקמפיין שלהם מתמקד במסר מרכזי אחד: "אפשר לסמוך על הדמוקרטים". כלומר, הצבעה לדמוקרטים, מפלגת השמאל הציוני המובהקת היחידה כיום בישראל, היא הבטוחה ביותר נגד ממשלה בראשות נתניהו. "המפלגה מצהירה שלא תשב בשום ממשלה עם נתניהו, החרדים והכהניסטים. אצלנו גם אין עריקים".

יאיר גולן. מבטיח לא לשבת עם נתניהו, ממתג את עצמו כ"שמאל-צוני" היחיד ( צילום: Jack GUEZ / AFP )

הקמפיין של הדמוקרטים מתנהל בכלי התקשורת, בדיגיטל, ברשתות החברתיות, אבל הוא נשען במידה רבה על השטח. המפלגה היא השנייה בגודלה בישראל אחרי הליכוד עם מעל 115 אלף מתפקדים. במפלגה מנסים לשכנע את המתלבטים בתוך הגוש בחוגי בית, שיחות טלפון, כנסים וסיורים. במפלגה נעזרים בימים אלה בסקרים ובמחקרי דעת קהל במטרה להבין מה הם הנושאים שמעסיקים את המתלבטים בגוש כדי "ליירט" אותם.

ש"ס

בסיעות החרדיות מגיעים לבחירות האלה אחרי כהונה שבה לא הצליחו להביא לבוחרים שלהם את מבוקשם: חוק פטור מגיוס. אך עדיין עם התקווה כי הקהל שלהם לא "בוחר" אלא "מצביע" בהוראות הרבנים. ש"ס מתמקדת בפניות למצביעים המסורתיים של המפלגה, כמעט בלי ניסיון לפנות לקהל חדש. הם פונים בעיקר במסרים של אחדות ופיוס, אחרי תקופה בה סערות חוק הגיוס היו במרכז השיח.

דרעי. פונה לציבור המסורתי, משדר מסר של אחדות אחרי סערת הגיוס ( צילום: אוהד צויגנברג )

אם מזהים בציבור החרדי סחף מסוים של קבוצה צעירה מסוימת הוא לכיוון של מפלגות הימין העמוק הציונות הדתית ועוצמה יהודית. בשל כך מנהיג ש"ס הרב יצחק יוסף תקף בחריפות את בן גביר בכנס שנערך לאחרונה ואמר: "אני קורא לכם: אל תתפתו להצביע לאנשים לא ראויים. מי שאין לו יראת שמיים ומי שעולה להר הבית – אסור לפי ההלכה להצביע לו. צריך להצביע רק ליראי שמיים שהולכים בדרך התורה, כמו נציגי ש"ס ובראשם הרב אריה דרעי".

יהדות התורה

ב יהדות התורה לוקחים את הזמן, ומחכים לתקופה ש"אחרי החגים". רק בערב החג הושקה סיסמת הבחירות של המפלגה, בתום שבועות ארוכים שבהם הקהל שלהם היה ממוקד בחודש אלול, פתיחת שנת הלימודים בישיבות ולאחר מכן בחגי תשרי. המודעה הראשונה שהוצבה ממקדת את האות ג' במרכזה עם המסר "הזכות להיות חרדי", שלט משותף לדגל התורה ואגודת ישראל.

יעקב אשר. המסר - "הזכות להיות חרדי" ( צילום: יריב כץ )

בשבועות הקרובים צפויים לפתוח בקמפיין שישים במרכז את הוראות הרבנים להצביע למפלגה עם הציטוט "ועשית ככל אשר יורוך". באגודת ישראל, שם הדברים מנוהלים באופן ממוקד כלפי כל מצביע ומצביע, יעבירו מסרים בדרכים המקובלות - הקלטות בשיחות טלפון לכלל בני החסידויות השונות עם הוראות כיצד להצביע, כל חסידות וכל קהילה עם המנהיגים שלה. כמדי מערכת בחירות מי שינסה לחבל במאמץ החרדי להביא למקסימום את אחוזי ההצבעה אלה אנשי חסידות סאטמר האנטי-ציונית, באמצעות הון רב שיש ברשותה.

עמך ישראל

הקמפיין של עמך ישראל בראשות תת-אלוף במילואים עופר וינטר מלא סתירות פנימיות עד כה. מצד אחד, הוא מצהיר שימליץ רק על נתניהו ובכך מתחייב לראש ממשלה ותיק, אך במקביל הוא מתגאה בכך שהוא מביא פנים חדשות לפוליטיקה.

וינטר. מבטיח "הכרעה", ממתג עצמו כפנים חדשות בפוליטיקה ( צילום: שלו שלום )

המסר השני של וינטר מתמקד במילה אחת: "הכרעה", ומכוון לתפקיד שר הביטחון. לטענתו, נתניהו לא הביא להכרעה בעזה גם אחרי המחדל, שהקונספציה הביטחונית עדיין שולטת ושההגירה מרצון מעזה לא יצאה לפועל. וינטר נתון למתקפות מצד הליכוד ושותפיו, לאחר שסירב לאיחודים. מפלגות הקואליציה אף טוענות כי הוא עלול לחבור לליברמן אחרי הבחירות, אם נתניהו לא ישיג הפעם 61 מנדטים.

המילואימניקים והכלכלית

החיבור בין יועז הנדל לירון זליכה נולד כברירת מחדל של הרגע האחרון, אחרי שחילי טרופר עזב את מפלגת המילואימניקים לטובת איזנקוט. הנדל מתמקד בקמפיין שלו בגיוס החרדים, כפי שמרמז שם מפלגתו, ועוסק גם במשילות. זליכה מצדו מתמקד ברפורמות כלכליות ובהורדת יוקר המחיה, כמי שכיהן כחשב הכללי במשרד האוצר.

הנדל וזליכה. זרקור על גיוס החרדים ועל סוגיות כלכליות

המפלגה משויכת לגוש השלישי ולא מתחייבת לאף אחד מראשי המפלגות ביום שאחרי הבחירות. בסקרים האחרונים הרשימה עוברת את אחוז החסימה ונעה בין ארבעה לחמישה מנדטים.

רע"מ

רע"מ של מנסור עבאס בונה את הקמפיין סביב מסר אחד שחוזר כמעט בכל הפעילות: "השפעה". בניגוד לרשימה המשותפת, שמדגישה התנגדות לממשלה ולמדיניותה, רע"מ מבקשת לשכנע את הבוחר הערבי שהמבחן הוא לא רק מי צועק חזק יותר באופוזיציה, אלא מי מסוגל להשתלב בקואליציה ובממשלה ולהשיג תקציבים ופתרונות לבעיות הליבה של הציבור הערבי. עבאס לא מתבייש בשותפות שלו בקואליציית השינוי של בנט ולפיד, והוא אף מציג אותה כהוכחה לגישתו. הנושא המרכזי בקמפיין הוא הביטחון האישי והמאבק בפשיעה.

עבאס וסגלוביץ'. המיקוד בביטחון אישי ובמאבק בפשיעה, אבל הסוגיה הפלסטינית לא נזנחה ( צילום: Jalaa MAREY / AFP )

במקביל, רע"מ אינה מוותרת על הנושא המדיני ומדברת על סיום הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית. למרות זאת, המהלך הבולט ביותר בקמפיין – שאף נחשב לניסיון לקרוץ גם למצביעי שמאל יהודים – הוא צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימה, כסגנו של עבאס.

הרשימה המשותפת

הרשימה המשותפת , שאותה מרכיבות חד"ש, תע"ל ובל"ד, בונה את הקמפיין שלה סביב עצם האיחוד אחרי הפיצול בבחירות האחרונות. המסר המרכזי הוא "בידינו לשנות" – להעלות את שיעור ההצבעה בקרב הציבור הערבי ולהפוך את שיעורו באוכלוסייה לכוח פוליטי תואם.

יוסף ג'בארין, יו"ר חד"ש והרשימה המשותפת. במפלגה רוצים להעלות את אחוז ההצבעה במגזר, במוקד - התנגדות לממשלה הנוכחית

הקו המרכזי של הקמפיין הוא התנגדות לממשלה הנוכחית ולמדיניותה, לצד דגש על סוגיות אזרחיות בחברה הערבית. במקביל, הקמפיין מדגיש את הנושא הפלסטיני: סיום המלחמה בעזה, התנגדות לבנייה בהתנחלויות והכרה בזכות הפלסטינים להגדרה עצמית ומדינה.

כחול לבן

ב כחול לבן של בני גנץ נאבקים כבר חודשים ארוכים באחוז החסימה, ולמרות נתונים נמוכים במיוחד בכלל הסקרים, ממשיכים לפחות בינתיים בקמפיין כרגיל. הקמפיין של גנץ מתמקד בצורך להקים ממשלה ציונית חוצת־גושים. המסר המרכזי של המפלגה, למרות הביקורת על הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר, הוא ש"ברגעים הקשים ביותר של המדינה, גנץ תמיד התייצב".

גנץ. מאמין שיעבור את אחוז החסימה, מפציר להקים ממשלת אחדות רחבה ( צילום: יובל חן )